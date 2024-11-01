edición general
Anoche se emitió un documental sobre si la IA nos podía quitar el trabajo. Efectivamente, su presentadora estaba hecha con IA

Anoche se emitió un documental sobre si la IA nos podía quitar el trabajo. Efectivamente, su presentadora estaba hecha con IA

«Esta jugada sirve como recordatorio útil del potencial disruptivo que tiene la IA», justifica Louisa Compton, jefa de informativos y actualidad de Channel 4, «y lo fácil que es engañar al público con contenido que no tienen forma alguna de verificar.» los espectadores británicos se sentaron ante el televisor para ver una nueva entrega del veterano programa 'Dispatches'. Pronto empezaron a detectar que algo iba mal en la imagen, algunos movimientos se veían raros, la boca de la presentadora estaba algo borrosa.

30 comentarios
josete15
A ver si jubilan a Vicente Vallés y ponen a Franco en su lugar.
13
OdaAl
#3 No se notaría la diferencia
3
Battlestar
Te digo el que no pierde el trabajo? El que tiene que cargar los servidores en una furgoneta para llevarlos al edificio donde van a estar, montar los servidores (atornillarlos me refiero), el que monta la tubería, el aire acondicionado, etc.
Vamos, todos los que están "detrás" de la pantalla tienen el curro asegurado, los que lo tienen jodido es lo que están "delante".

A ver, que algún día lo de cargar, llevar a su destino y montar lo harán también los robots, pero así a corto medio plazo no parece el caso
12
SeñorPresunciones
#2 Eso te lo van a hacer los roboces de Eloncio Mosketo.
0
calde
#2 y una pasta que se ahorran, que esos cobran bien... y total, la manipulación seguirá estando ahí...
0
Battlestar
#5 Y la lista de espera que tienen, Mecánico: "tráemelo dentro de dos semanas" Albañil: "igual tengo un hueco el mes que viene" Fontanero "pero le corre? Es que esta semana la tengo fatal". O mi favorita "esos trabajos no los hacemos" (O reformas la cocina entera o nada, ñapas no)

Salvo que llames a un servicio de urgencia, claro, bueno, supongo que vienen en 0' porque nunca se me ha ocurrido pedirlo tras escuchar el precio del desplazamiento xD
1
Eukherio
#7 Hoy en día es odisea lo de conseguir que se presenten en menos de un mes a hacer algo sin tener que pagarles como si hiciesen una operación de corazón abierto. Ya solo 3 o 4 semanas para que venga uno a mirar y te haga presupuesto, y a partir de ahí cuando tengan hueco.
0
calde
#7 tal cual xD
0
calcetus
#2 Sí, el que los carga y monta en los datacenter de Amazon, Microsoft y Google. El resto a la puta calle también
1
Fayer
#2 Soy programador y el 80% de mi trabajo es averiguar qué coño quieren los equipos de producto, y concretar el detalle de lo que hicieron en 4 imágenes bonitas. La IA solo puede hacer el 20% restante.

Mi trabajo ya es solo revisar lo que ha hecho la IA, y siempre salen cositas que arreglar, y cosas que te va a pedir el jefe de un comportamiento que tiene que ser muy preciso. Y si en unos años no hay seniors porque ya los jovenes solo usan la IA sin aprender lo que hay debajo, no se quien va a corregir ese trabajo de la IA ni entender su codigo.
4
avalancha971
#2 No hay que irse tan lejos, para hacer a esa presentadora han sido necesarios más trabajadores y más horas de las que hubiera requerido la presentadora.
1
skaworld
Es que pa leer el teleprónter ya estaba Loquendo...

Igual "periodismo", por mucho que a dia de hoy sea casi indistinguible, era otra cosa...
6
gotxi85
Mira que les costaba poco poner alguno de los vídeos en el artículo...
www.youtube.com/watch?v=BF74l1jIfXY
6
capitan__nemo
El problema no es que nos quite el trabajo. Quien quiere seguir trabajando si el trabajo lo puede hacer una ia o un robot. Quien quiere aspirar si hay un robot aspirador tipo roomba. El problema son los ingresos para vivir que necesitamos. Una renta minima garantizada e impuestos, tasas y aranceles a la ia y los robots son la solucion y los temas de los que tenemos que hablar.

Y lo dice hasta el organizador del wef, world economic forum de davos.
www.meneame.net/story/contra-paro-pensamiento-positivo/c013#c-13

Pero la derecha o extrema derecha nunca aprobará eso, nunca, nunca. Y por eso distraen sobre mil temas diferentes usando a los medios.
4
ContracomunistaCaudillo
#17 Los gobiernos socialistas están encantados con la irrupción de la IA. Se aseguran que las personas sean dependientes de sus subsidios para vivir. Subsidios a cambio de votos. Al final los socialistas cumplirán su objetivo: que todos seamos igual de pobres, todos igualados, sin posibilidad de prosperar.

Solo se beneficia el gobierno y las grandes empresas aliadas a él.
0
orangutan
El que ha creado y revisado el vídeo usando la IA también trabaja, no sólo trabaja la presentadora
0
Sacapuntas
Espero que detecte el sarcasmo de los clientes. ¿A quiénes podríamos maltratar psicológicamente si no?
0
PacoJones
Ya lo están sufriendo los juniors y dentro de un tiempo afectará a los seniors. Somos los conductores de carruaje al principio de la aparición de los coches.
0
TikisMikiss
Funciona de verdad, yo lo primero que he visto ha sido la miniatura y me la he imaginado hablando con acento británico incluso antes de leer la noticia o_o
0
MisturaFina
Venga! Hora de reemplazar politicos y cargos de corruptos.
Menos humanos = menos corruptos
0
txusmah
...que la IA no es capaz de ofrecer un «periodismo de calidad, contrastado, debidamente imparcial y fiable.»

Este es el mayor argumento de ventas para los políticos.
0
Ann
Señores: se sabe que la robotica y la IA va a quitar puestos de trabajo, por millones, desde hace ya 10 o 20 años...
Ya entonces habia documentales e informes acerca de esta realidad.

No nos hagamos los tontis ahora.

De hecho se barajaba crear un Salario Minimo Universal precisamente para adormecer a los millones de nuevos parados para evitar una revolucion y el sufrimiento de esos millones de personas sin ingresos. El SMU seria ya la estocada final del Estado a los ciudadanos, que pasarian a ser sujetos dependientes y adolescentes perpetuos, chupando de la teta estatal hasta su muerte, o hasta el previsible colapso de ese estado.
2
el_Tupac
#9 hablas como si recibir dinero del estado fuese una deshonra, como si el estado fuese algo malo y como si en el escenario que planteas hubiese alternativas a esa renta

Que entiendo que el dueño de la IA tenga ese discurso, pero el resto somos mindundis (si, también tú) y nos conviene encontrar una solución
4
Raúl_Rattlehead
#13 este es de la escuela de Simón Pérez, el de las hipotecas a tipo fijo, que una vez dijo en un directo de esos en los que se enfarlopa que cobrar el paro es de fracasados y que le daba vergüenza pensar en tener que decirlo en una entrevista de trabajo.

A algunos no se les va a quitar la "mentalidad de tiburón" hasta que no se vean chupando pollas a cambio de un bocadillo en el fondo del acuario xD xD
2
Ann
#13 Le remito a Rothbard, Ludwig Von Mises, Hayek y la literatura libertaria para ver si por ahi descubre las alternativas.

Y si la hay, lo que no habra es la voluntad de los estatistas, especialmente de izquierdas, ya que esos son ultra estatistas. Pero se puedo: mireme a mi: de izquierdas y anarquista de toda la vida hasta que, como Pablo de Tarso, se me ocurrió interesarme en las teorias de los que antes consideraba mis enemigos ideológicos capitalistas, y me cai del guindo.
0
Zeremiel
#20 ¿Puedes desarrollar un poco esas alternativas de las que hablas?
0
srskiner
#13 Bueno, algo de distopico tiene.

Tienes una masa de gente que vive de un smi y unos megaricos que son megaricos porque sus antepasados fueron los ganadores del capitalismo. Es un poco el modelo de la antigua Roma cambiando maquinas por esclavos. Unos megaricos dominando el cotarro de generación en generación y gente a la que se da un mínimo de pan y circo para que no moleste demasiado.
0
MataGigantes
#9 "pasarian a ser sujetos dependientes y adolescentes perpetuos, chupando de la teta estatal hasta su muerte, o hasta el previsible colapso de ese estado".
No cambiaría mucho al panorama actual, la verdad. También somos sujetos dependientes de este sistema, y si colapsa o tiene crisis nos vamos al garete igual como ya se ha visto en numerosas ocasiones.
Con el SMU seguiríamos siendo esclavos del sistema, pero al menos tendríamos más tiempo para nosotros en el día a día que ahora nos las quita la obligación de gastar 1/3 de nuestras vidas trabajando. Prefiero que trabajen robots y IAs por nosotros y dispongamos de más tiempo.
2

