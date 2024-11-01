Experto en inteligencia artificial: ‘IA provocaría una pérdida de hasta el 99% de los empleos para el año 2030’

Según el investigador en seguridad de la inteligencia artificial, Roman Yampolskiy, la llegada de una inteligencia artificial general (AGI) en el año 2027 podría provocar una pérdida de empleos por inteligencia artificial de hasta el 99% para el año 2030. Este investigador, además de director del Cyber Security Laboratory en la Universidad de Louisville, afirma que dentro de cinco años podríamos enfrentarnos a niveles de desempleo nunca antes vistos.
Si está AGI significa que el trabajo desaparece pies alabada sea. Aunque permitanme dudarlo. No veo a la AGI arreglando una tubería en una casa vieja
Porque, vamos, a día de hoy las IAs basadas en LLM fallan más que una escopeta de feria, incluso en sus versiones más avanzadas.
Además, si estas IAs no se nutren de la experiencia y de las necesidades actuales, creadas específicamente sin IA y basadas en el conocimiento puramente humano, automáticamente dejarían de dar outputs… » ver todo el comentario
Hasta que no aparezcan robots como los que hemos visto en películas de ciencia ficción y sean económicos, hay muchos trabajos que no corren ningún peligro. Ahora, programadores, médicos de familia, abogaos, etc, pues quizás sí lo van a tener más complicado.
Seguirá habiendo empresas entre los proveedores de ia y el consumidor.
La ia no va a reducir los puestos de registrador de la propiedad, notario, jueces, abogados y todo lo relacionado con la burocracia en general, cuando debería ser el primer sitio donde utilizarla para tener una sociedad más eficiente, ya que son trabajos no productivos.
Es lo mismo que paso cuando llegaron las calculadoras donde los profesores de matematicas se manifestaron... la gente aprendió a usar la teconologia.
Por otro lado, tenemos un mercado super inflado, gracias al es.m.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_sobreexpectación que no va a… » ver todo el comentario
Lo que está claro es que ya, prácticamente todas las grandes empresas están probando las IA, y en unos meses deberán empezar a decidir si sustituyen a sus empleados. Muchos de estos trabajadores no saben que ya están estudiando su trabajo para sustituirles por una IA. La sorpresa será enorme cuando les digan que adiós, que entra una IA.