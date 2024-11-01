Experto en inteligencia artificial: ‘IA provocaría una pérdida de hasta el 99% de los empleos para el año 2030’

Según el investigador en seguridad de la inteligencia artificial, Roman Yampolskiy, la llegada de una inteligencia artificial general (AGI) en el año 2027 podría provocar una pérdida de empleos por inteligencia artificial de hasta el 99% para el año 2030. Este investigador, además de director del Cyber Security Laboratory en la Universidad de Louisville, afirma que dentro de cinco años podríamos enfrentarnos a niveles de desempleo nunca antes vistos.