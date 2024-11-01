edición general
Una anciana de 92 años vuelve a su casa y se topa a una pareja de desconocidos viendo la tele en su salón

Efectivos de la Policía Local detuvieron a J.C.C., de 22 años, y a Y.A.N., de 20 años, como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada, donde se habían instalado aprovechando la ausencia de la propietaria de la vivienda, una señora de 92 años, para okuparla.

Black_Txipiron #4 Black_Txipiron
No puede ser, ana rosa no para de decir que a los okupas no los echas ni con agua caliente.
5
tdgwho #7 tdgwho
#4 Es que esos no son okupas, son allanadores, si es tu primera vivienda, no se considera okupación.

Y si, en un allanamiento te echan en menos que canta un gallo.
4
andando #5 andando
Y aquí amigos la diferencia entre un allanamiento de morada y una usurpación. Recordad que el allanamiento también afecta a tu segunda residencia, aunque ni estés allí empadronado.
Para los asustaviejas digo.
Edit. Cc #7 si es tu segunda también es tu morada, tal como reconocen los de Securitas Direct www.securitasdirect.es/blog/pueden-okupar-mi-vivienda-habitual/
5
#12 Cuchifrito
#5 La diferencia es que en tu primera vivienda es fácil demostrar que no se la has alquilado.
0
andando #16 andando
#12 Jajajaja
Menuda pirueta macho.
Ahora resulta que es el dueño quien ha de demostrar nada, jajaja
1
#19 Cuchifrito
#16 ¿Pirueta? Si entra gente en tu segunda vivienda, dicen que se la has alquilado, enseñan un contrato falsificado, pasa un tiempo hasta que te enteras. ¿crees que no te van a pedir algo que demuestre que lo que dicen es falso? La policia no se va a comer el marrón de tomar una decisión y se lo va a mandar al juzgado y que tarde lo que tarde.
0
andando #24 andando
#19 Falsificación de documento público es de 3 a 6 años de cárcel, tú piensa lo que quieras para que te cuadre el argumento, pero la gente no es gilipollas
1
Alakrán_ #15 Alakrán_
#5 No hace mucho he leído bastante sobre el tema, primera vivienda esta protegida, nadie lo discute, segunda también en teoría, pero si se instalan unos ocupas, a nada que tardes en enterarte y denunciar, lo más probable es que sea un juez el que decida que ha ocurrido en tu casa, si es segunda vivienda... en los plazos que gasta la justicia.
0
andando #21 andando
#15 a ver, si no denuncias en varios meses pues es normal que el juez considere que esa casa ha pasado a ser su morada y no la tuya y actúe en consecuencia.
Lo que se comprueba en esta noticia es que ante un allanamiento no hay ni juicio, te pongas como te pongas te sacan y te echan:
Los agentes invitaron a la pareja a que depusieran su actitud y abandonaran voluntariamente la casa, requerimiento al que accedió Y.A.N., quien incluso le pidió a J.C.C. que también saliera de la vivienda, pero esta persona se negó rotundamente.

Ante esto, los agentes procedieron a su detención y registraron la mochila que portaban,
0
Alakrán_ #25 Alakrán_
#21 Varios meses o varios días, en el momento que te demores en denunciar el problema se judicializa.
Hay gente inútil como estos dos, que no tienen ni puta idea, y ocupas que saben perfectamente lo que hacen, les han explicado la ley, saben donde si, donde no, en mi comarca entran con varías ollas de comida y lo primero que hacen es sacarse fotos con cada olla, para decirle a la policía que no acaban de entrar, que llevan días.
0
Black_Txipiron #14 Black_Txipiron
#7 veo que me ha faltado el :troll:.
0
tdgwho #22 tdgwho
#14 Igual tu te lo has dejado, pero tienes por ejemplo, al juntaletras del artículo que habla de okupar, cuando no es eso.
0
#13 mstk
#4 Y esto pasa porque estos dos tontos la creyeron, ahora que le pidan cuentas desde la cárcel.
0
andando #26 andando
#13 publicidad engañosa del código penal
0
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Encima estaban viendo A3 e iban a contratar una alarma.
6
Deviance #3 Deviance
#1 Justo eso he pensado yo tb, que no tenía una alarma de securitas direct. Cachis la mar !!!!! :troll:
1
skaworld #9 skaworld
#1 #3 No os dejeis engañar, las alarmas pueden tener una publicidad estupenda pero el unico metodo efectivo para que no se te cuelen en casa a ver la tele es más programas de Toni Cantó. Mientras sigamos sin darle el protagonismo televisivo que se merece, esta lacra seguirá repitiendose.
6
Deviance #10 Deviance
#9 xD xD xD xD Amén.
1
angelitoMagno #20 angelitoMagno
Dos personas que se han acabado creyendo la propaganda de la oposición de que si hay un niño o una embarazada se te considera "en riesgo" y ya no te pueden echar de una casa en la que hayas entrado.
1
antesdarle #11 antesdarle
Esos dos no eran okupas
1
strike5000 #17 strike5000
#11 "La Policía Local de Tías detuvo a la pareja por un delito de allanamiento de morada después de argumentar que "habían entrado en la vivienda porque no tenían dónde ir y no podían quedarse en la calle" `...

Ante esto, los agentes procedieron a su detención y registraron la mochila que portaban, que tenía un taladro, tres cilindros de cerraduras, una palanca metálica y diversas herramientas, probablemente utilizadas para forzar la ventana por la que accedieron al interior de la vivienda."

Según ellos sí lo eran, y las herramientas son propias de ese "oficio".
0
#28 Piscardo_Morao
#17 Eran allanadores de moradas, no okupas.
0
alfre2 #27 alfre2
Pero entonces… todo se ha resuelto felizmente, en poco tiempo y sin tener que recurrir a una de esas jaurías de sabuesos con malas pulgas?
0
strike5000 #18 strike5000
Editado.
0
Cuñado #6 Cuñado
La Policía Local de Tías

Si hubiese sido un anciano habría actuado la Policía Local de Tíos.

En la cabeza no, por favor
0
Tx4 #8 Tx4
#6 Haces honor a tu nick
0
#2 vantablack
les faltó tiempo para pedir una pizza y quedarse la casa
0
#23 billybones
Estos se han creido el bulo de que esto se hace todos los dias y no pasa ná
0

