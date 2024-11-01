Una anciana de 92 años vuelve a su casa y se topa a una pareja de desconocidos viendo la tele en su salón

Efectivos de la Policía Local detuvieron a J.C.C., de 22 años, y a Y.A.N., de 20 años, como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada, donde se habían instalado aprovechando la ausencia de la propietaria de la vivienda, una señora de 92 años, para okuparla.
| etiquetas: okupas
Y si, en un allanamiento te echan en menos que canta un gallo.
Para los asustaviejas digo.
Edit. Cc #7 si es tu segunda también es tu morada, tal como reconocen los de Securitas Direct www.securitasdirect.es/blog/pueden-okupar-mi-vivienda-habitual/
Menuda pirueta macho.
Ahora resulta que es el dueño quien ha de demostrar nada, jajaja
Lo que se comprueba en esta noticia es que ante un allanamiento no hay ni juicio, te pongas como te pongas te sacan y te echan:
Los agentes invitaron a la pareja a que depusieran su actitud y abandonaran voluntariamente la casa, requerimiento al que accedió Y.A.N., quien incluso le pidió a J.C.C. que también saliera de la vivienda, pero esta persona se negó rotundamente.
Ante esto, los agentes procedieron a su detención y registraron la mochila que portaban,
Hay gente inútil como estos dos, que no tienen ni puta idea, y ocupas que saben perfectamente lo que hacen, les han explicado la ley, saben donde si, donde no, en mi comarca entran con varías ollas de comida y lo primero que hacen es sacarse fotos con cada olla, para decirle a la policía que no acaban de entrar, que llevan días.
Ante esto, los agentes procedieron a su detención y registraron la mochila que portaban, que tenía un taladro, tres cilindros de cerraduras, una palanca metálica y diversas herramientas, probablemente utilizadas para forzar la ventana por la que accedieron al interior de la vivienda."
Según ellos sí lo eran, y las herramientas son propias de ese "oficio".
Si hubiese sido un anciano habría actuado la Policía Local de Tíos.
En la cabeza no, por favor