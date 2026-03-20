Alemania ya no defenderá a Israel de las acusaciones de genocidio [DEU]

El gobierno alemán ha modificado su postura oficial sobre las acusaciones de genocidio contra Israel. Hasta ahora, Berlín había defendido públicamente a Israel de forma consecuente, argumentando que las acusaciones legales formuladas contra este país, incluidas las de Sudáfrica, carecían de fundamento. La alegación de que las acciones de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza violan la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya