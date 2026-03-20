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Alemania ya no defenderá a Israel de las acusaciones de genocidio [DEU]

Alemania ya no defenderá a Israel de las acusaciones de genocidio [DEU]

El gobierno alemán ha modificado su postura oficial sobre las acusaciones de genocidio contra Israel. Hasta ahora, Berlín había defendido públicamente a Israel de forma consecuente, argumentando que las acusaciones legales formuladas contra este país, incluidas las de Sudáfrica, carecían de fundamento. La alegación de que las acciones de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza violan la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya

| etiquetas: alemania , israel , palestina , genocidio , tribunal de la haya
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32 comentarios
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Comentarios destacados:          
#1 Albarkas
Tarde. Siempre demasiado tarde.
28 K 238
Varlak #5 Varlak
#1 Nunca es tarde. Ole por Alemania.
13 K 145
EsUnaPreguntaRetórica #10 EsUnaPreguntaRetórica
#5 Sí es tarde, cuando ya han muerto centenares de miles de palestinos. Igual que Hitler se voló la tapa de los sesos muy tarde.
16 K 154
Varlak #12 Varlak
#10 Ayer defendían a Israel, hoy no. Es una buena noticia.

Que puta manía con joder todas las noticias, incluso las buenas, que no sobran precisamente.

¿Tú te crees que Hitler se voló la tapa de los sesos mucha gente digo "buah, a buenas horas"? ¿O era más bien alegría?
10 K 91
EsUnaPreguntaRetórica #16 EsUnaPreguntaRetórica
#12 Ayer defendían a Israel, hoy no

Lo creeré cuando lo vea.
4 K 61
Varlak #17 Varlak
#16 Lo estás viendo. Es la noticia. Han cambiado la política oficial del país.
1 K 21
EsUnaPreguntaRetórica #27 EsUnaPreguntaRetórica *
#17 El titular está en tiempo futuro.
0 K 16
#26 Jesusor
#12 ¿También van a dejar de venderles armas para masacrar palestinos?
1 K 23
#23 mcfgdbbn3
#10: O tal vez demasiado pronto, piensa en los miles de palestinos que... A ver, no, es broma, lo ideal hubiera sido que le admitieran en la academia de pintura y no hubiese sucedido nada de lo posterior, ni el nazismo ni el sionismo.
0 K 11
security_incident #7 security_incident
#1 Será porque el trabajo ya está hecho y está todo atado y bien atado
3 K 45
#31 Bacalhau
#1 Alemania tiene 125.000 soldados sionistas dentro de su territorio. Prácticamente es un ejercito extranjero al completo.

No os dais cuenta que Alemania es un país invadido, y por tanto nunca va a contrariar a su amo.
1 K 10
#32 Culpepper
#1 Les parecía bien cuando genocidaban semitas. Pero es que han empezado a matar arios.
0 K 10
Bombástico #3 Bombástico
Les ha dolido un poquito las declaraciones de Netanyahu sobre Jesucristo y Genghis Khan.
6 K 75
Varlak #6 Varlak
#3 seguro que es eso
0 K 10
fluty84 #19 fluty84
#3 dudo que les duelan las declaraciones de una IA
0 K 7
Bombástico #24 Bombástico
#19 NetanIAhu, el de las mangas robóticas y los anillos que parpadean entre universos.
1 K 16
estemenda #9 estemenda
Otro ladrillo más del sionismo que se desmorona, y este era la clave del arco en la UE.
4 K 59
RoyalPirate #15 RoyalPirate
Entonces van a dejar de detener a manifestantes que denuncian los crímenes en Palestina o eso todavía no toca?
4 K 47
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Algo es algo pero... no me lo creo.
2 K 34
xurde #18 xurde
#11 Haces bien en no creértelo porque te aseguro que harán que este titular sea una puta broma. Alemania abrazaría gustosamente un cuarto Reich contra el mundo árabe antes de desmarcarse un grado del sionismo. El sionismo determina su hoja de ruta muy por encima de sus ambiciones europeistas.
0 K 10
nemeame #13 nemeame
Ha sido ver el titular y fijarme para asegurarme que no es del El Mundo Today
2 K 23
letra #2 letra
Chirriaba un poco.
1 K 23
#14 PerritaPiloto
No me creo que Merz haya dicho eso de "genug ist genug", Seguramente tiene truco, como que han cambiado lo que significa genocidio.
1 K 19
capitan__nemo #8 capitan__nemo
Tambien dijeron que no comprarian armamento a israel pero siguieron haciendolo.
0 K 19
Mauro_Nacho #25 Mauro_Nacho *
La cuestión es por qué ha cambiado o por qué le ha costado tanto a Alemania.
Quiza cada vez era más difícil estar con EE.UU. e Israel.
Se podría decir que Alemania ha despertado y que de nada sirve aceptar todo cuanto dice EE.UU., al final no consigue ningún beneficio, Europa ha sido despreciada.
Como resultado es mejor plantarse y defender los intereses nacionales y el derecho internacional.
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ur_quan_master #30 ur_quan_master
Es nosotros o ellos
0 K 12
Fartón_Valenciano #4 Fartón_Valenciano *
¿Es que defendían a Israel?, que poca vergüenza....

www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevent

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del…   » ver todo el comentario
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GanaderiaCuantica #20 GanaderiaCuantica
Entiendo que es por algún sondeo electoral que mostraba la caída en votos del gobierno, verdad?
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buronix #29 buronix
No es facil acabar siempre en el lado erroneo de la historia, tiene hasta merito.
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#22 raids
Tuvieron ayer reunión de la UE con el Perro...
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menéame