Alemania ya no defenderá a Israel de las acusaciones de genocidio [DEU]

El gobierno alemán ha modificado su postura oficial sobre las acusaciones de genocidio contra Israel. Hasta ahora, Berlín había defendido públicamente a Israel de forma consecuente, argumentando que las acusaciones legales formuladas contra este país, incluidas las de Sudáfrica, carecían de fundamento. La alegación de que las acciones de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza violan la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya
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Que puta manía con joder todas las noticias, incluso las buenas, que no sobran precisamente.
¿Tú te crees que Hitler se voló la tapa de los sesos mucha gente digo "buah, a buenas horas"? ¿O era más bien alegría?
Lo creeré cuando lo vea.
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No os dais cuenta que Alemania es un país invadido, y por tanto nunca va a contrariar a su amo.
Quiza cada vez era más difícil estar con EE.UU. e Israel.
Se podría decir que Alemania ha despertado y que de nada sirve aceptar todo cuanto dice EE.UU., al final no consigue ningún beneficio, Europa ha sido despreciada.
Como resultado es mejor plantarse y defender los intereses nacionales y el derecho internacional.
www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevent
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del… » ver todo el comentario