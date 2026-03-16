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El alcalde de un pueblo de Iparralde se suicida tras perder las elecciones

El alcalde de un pueblo de Iparralde se suicida tras perder las elecciones

El que era alcalde de Viodos-Abanse-de-Bas (Bildoze-Onizepea), pueblo del norte de Zuberoa, Francia, Christian Berçaïts, ha sido hallado este lunes sin vida después de que este domingo perdiera las elecciones ante su rival, Hervé Moutrous, por 62 votos. Alcalde de desde 2017, cuando asumió el cargo por suicidio de su antecesor, Pierre Suescun, en el cargo desde 2001, fue elegido en las urnas en 2020 y este domingo aspiraba a la reelección. Tras conocer la derrota, Berçaïts fue declarado en paradero desconocido.

| etiquetas: alcalde , suicida , viodos-abanse-de-bas , bildoze-onizepea , zuberoa
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Andreham #2 Andreham
Esto da para serie de misterio, dos alcaldes suicidados cuando pierden las elecciones.

A lo mejor es un ritual chungo, a lo mejor es una criatura mística que les posee.
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jonolulu #1 jonolulu
Pues ya es difícil suicidarse con una carabina de aire comprimido...

Qué mal perder...
1 K 27
#8 MiCuñao
#1 Y más meter una bala por el caño del 4,5...
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josde #9 josde
#8 Hay carabinas de aire comprimido del calibre 5,5 no solo de las otras menores
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chewy #11 chewy
#1 no todas las carabinas de aire comprimido son como las de la feria, existen unas llamadas PCP que tienen mucha energía, en España las de más de 24 julios necesitan licencia de armas.

a mi lo que me llama la atención es que su predecesor, también se suicidó..
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Meinster #3 Meinster
En ese pueblo si que los alcaldes están comprometidos con su trabajo.
1 K 23
#7 Nasser
Que tome nota Feijoo...:troll:
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Mamawoky #5 Mamawoky
Lo que me ha sorprendido a mi:
"Alcalde de desde 2017, cuando asumió el cargo por suicidio de su antecesor, Pierre Suescun" en este pueblo alcalde y suicidio tienen mucho en común, carnaza para teorías conspirativas.
Que tendrá ser alcalde de este municipio de 700 habitantes que antes de dejar la alcaldía prefieren bala.
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camvalf #4 camvalf
O muy comprometido esta, estaba o tiene mas "muertos" debajo de la alfombra que el PP en sus sedes.
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#6 mstk
Están locos estos galos.
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SMaSeR #10 SMaSeR
Parece que es la tradición en el pueblo... lel.
Ni que fuese un refugio del fallout.
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menéame