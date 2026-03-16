El alcalde de un pueblo de Iparralde se suicida tras perder las elecciones

El que era alcalde de Viodos-Abanse-de-Bas (Bildoze-Onizepea), pueblo del norte de Zuberoa, Francia, Christian Berçaïts, ha sido hallado este lunes sin vida después de que este domingo perdiera las elecciones ante su rival, Hervé Moutrous, por 62 votos. Alcalde de desde 2017, cuando asumió el cargo por suicidio de su antecesor, Pierre Suescun, en el cargo desde 2001, fue elegido en las urnas en 2020 y este domingo aspiraba a la reelección. Tras conocer la derrota, Berçaïts fue declarado en paradero desconocido.