Alba Moreno, divulgadora científica: "Comerse un plátano te da una dosis de radiactividad más alta que vivir 1 año en una central nuclear"

La polémica está servida en el momento en el que se comienza a hablar de las centrales nucleares. Más allá de los prejuicios que existe sobre la energía nuclear, lo que no todo el mundo sabe son las ventajas que esta ofrece. "Las centrales nucleares deberían 100% permanecer abiertas (...) Hay mucho miedo porque ha habido problemas muy mediáticos, pero son de las fuentes de energía que tenemos más limpias a día de hoy, con menos riesgo", expone Alba Moreno, divulgadora científica.