Alba Moreno, divulgadora científica: "Comerse un plátano te da una dosis de radiactividad más alta que vivir 1 año en una central nuclear"

La polémica está servida en el momento en el que se comienza a hablar de las centrales nucleares. Más allá de los prejuicios que existe sobre la energía nuclear, lo que no todo el mundo sabe son las ventajas que esta ofrece. "Las centrales nucleares deberían 100% permanecer abiertas (...) Hay mucho miedo porque ha habido problemas muy mediáticos, pero son de las fuentes de energía que tenemos más limpias a día de hoy, con menos riesgo", expone Alba Moreno, divulgadora científica.
Como tú dices necesitamos muchas otras fábricas que no son tan "seguras" como la central.
Más las minas...
También se le olvida que, si en la media de las centrales nucleares incluimos Fukuyima, Chernovil u otros de la lista que añado...
Estaba dando razones como que decir a gritos que hay 1500 cuentas por segundo de un giger sin información adicional del tipo de radiación es simplemente ruido y meter miedo, o que los 50 veces por encima de la radiación de fondo, esta dentro de los esperable en una centra de procesamiento, pero si los especialistas con muchos más estudios y medios no son capaces de llegar al publico común que voy a ser yo.
Hay que centrarse en el asunto de la chapuza que se está haciendo en la integración de nuevas plantas fotovoltaicas y eólicas.
Entonces estás muy jodido/a durante muchos, pero que mucho, pero joder que MUCHÍSIMOS años.
Y para evitar esa "pequeña" problemática hay unos niveles de seguridad jodidamente altos... y caros. Tan caros que hacen que deje de ser rentables las centrales nucelares.
De ahí viene tanta tontería con el blanqueo e infantilización de la derecha española con la energía nucelar. Quieren que se rebajen las normas de seguridad para que les sea más rentable. Arriesgando la vida de otras personas, pero total son unos pobres miserables interesados de mierda ( Como dice ayuso).
Menuda pachorra gasta la Sra.
Yo, en principio, soy antinuclear. La práctica ha confirmado que, sin importar las normativas, la pezuña humana sigue dejando demasiado espacio para un riesgo posiblemente inasumible para la gente que vive cerca; pero no tengo la seguridad mesiánica de
muchos,la mayoría de aquí.
Porque me han tratado como imbécil muchas veces, pero como esta no.
Por muy física que se sea hay que cuidar las palabras. Especialmente si eres experto en el tema.