Alba Moreno, divulgadora científica: "Comerse un plátano te da una dosis de radiactividad más alta que vivir 1 año en una central nuclear"

La polémica está servida en el momento en el que se comienza a hablar de las centrales nucleares. Más allá de los prejuicios que existe sobre la energía nuclear, lo que no todo el mundo sabe son las ventajas que esta ofrece. "Las centrales nucleares deberían 100% permanecer abiertas (...) Hay mucho miedo porque ha habido problemas muy mediáticos, pero son de las fuentes de energía que tenemos más limpias a día de hoy, con menos riesgo", expone Alba Moreno, divulgadora científica.

eltoloco #4 eltoloco *
Eso será con los datos oficiales de las empresas que gestionan las centrales, porque después ves documentales que profundizan sobre el tema como por ejemplo el documental de ARTE-TV “Uranio maldito” y flipas con los niveles de radioactividad que hay cerca de las plantas de procesamiento de uranio en Francia, o en las ciudades cercanas a las minas de uranio en Niger, pero eso ya es África y a la “divulgadora” esta seguro que no le importa demasiado.

www.documaniatv.com/social/uranio-maldito-video_1bd2fa284.html
WcPC #16 WcPC *
#4 Es que el problema está ahí, esta mujer miente intentando dar a entender que una "central nuclear" es lo único que necesitamos para producir electricidad, pero no es cierto...
Como tú dices necesitamos muchas otras fábricas que no son tan "seguras" como la central.
Más las minas...
También se le olvida que, si en la media de las centrales nucleares incluimos Fukuyima, Chernovil u otros de la lista que añado...…   » ver todo el comentario
placeres #24 placeres *
#4 He visto más información veraz en videos de terraplanistas... jesus, algun dato correcto entre tanta tergiversación y propaganda.

Estaba dando razones como que decir a gritos que hay 1500 cuentas por segundo de un giger sin información adicional del tipo de radiación es simplemente ruido y meter miedo, o que los 50 veces por encima de la radiación de fondo, esta dentro de los esperable en una centra de procesamiento, pero si los especialistas con muchos más estudios y medios no son capaces de llegar al publico común que voy a ser yo.
ipanies #11 ipanies
Debates absurdos. Las centrales nucleares no son rentables. En España se pueden construir y no hay ni una empresa que pida los permisos para hacerlo.
Hay que centrarse en el asunto de la chapuza que se está haciendo en la integración de nuevas plantas fotovoltaicas y eólicas.
javibaz #1 javibaz
Yo, hasta que no vea a Fraga dándose un bañito en una central nuclear, no me lo creo.
#15 luzer
#1 Yo hasta que no vea a Oscar Puente comiéndose un plátano, no me lo creo.
Apotropeo #2 Apotropeo
Y, tanto el plátano como la central nuclear, te pueden dar por el culo.
:troll:
hdblue #17 hdblue
Tienes más radiación chupando un plátano... excepto cuando falla algo, ¿verdad?.
Entonces estás muy jodido/a durante muchos, pero que mucho, pero joder que MUCHÍSIMOS años.

Y para evitar esa "pequeña" problemática hay unos niveles de seguridad jodidamente altos... y caros. Tan caros que hacen que deje de ser rentables las centrales nucelares.

De ahí viene tanta tontería con el blanqueo e infantilización de la derecha española con la energía nucelar. Quieren que se rebajen las normas de seguridad para que les sea más rentable. Arriesgando la vida de otras personas, pero total son unos pobres miserables interesados de mierda ( Como dice ayuso).
cocolisto #23 cocolisto
"Hay mucho miedo porque ha habido problemas nucleares muy mediáticos".
Menuda pachorra gasta la Sra.
Mikhail #13 Mikhail
Si con un plátano tienes un accidente, lo recoges del suelo o vas al médico para que lo extraiga. Si lo tienes con una central nuclear...  media
Supercinexin #10 Supercinexin
100tifika.
#14 Cuchifrito
#10 Debe ser de los Ecomonos, pq nos los explica con plátanos.
jonolulu #5 jonolulu
Toda la vida viviendo al límite
eltxoa #7 eltxoa
Ya, lo que pasa que cuando la centrar nuclear revienta la radicación que te comes no es como la de un plátano.
placeres #19 placeres
Y luego esta mente enjambre se queja de los antivacunas terraplanistas porque no son capaces de ver los hechos, o porque discuten la opinión fundada de alguien con más conocimientos con lo que han leído en internet o en fuentes sesgadas. Pues nada, la paja en el ojo ajeno

Yo, en principio, soy antinuclear. La práctica ha confirmado que, sin importar las normativas, la pezuña humana sigue dejando demasiado espacio para un riesgo posiblemente inasumible para la gente que vive cerca; pero no tengo la seguridad mesiánica de muchos, la mayoría de aquí.»
#12 okeil
Lo malo es cuando hay algún problema con el plátano, que te mata ...
MacMagic #9 MacMagic
Pues entonces estoy jodido, gracias a todos, ha sido un placer :-/
AsVHEn #6 AsVHEn
Son limpísimos los residuos radioactivos...
timeout #27 timeout
¿De donde son los plátanos? ¿De Chernobil?
#28 luckyy
Que dice la tal Alba, que tiene tercero de nuclear!!
#21 Nasser
Con menos riesgo durante miles de años controlando los desechos, baratísimo también.
taSanás #8 taSanás
mientras la central no pete, sí :-D
#25 Tecar
¿Me equivoco o alguien está comparando un plátano con una central nuclear?
Porque me han tratado como imbécil muchas veces, pero como esta no.
xD
#20 Kuruñes3.0
En fukushima ya no comen plátanos {0x1f34c} para compensar... xD xD
#22 j-light
#20 Los han puesto en las farolas y alumbran por la noche.
#18 xant
No ha comentado nada de vivir en casas construidas con granito o en terreno con el, y su relación con el gas radón, estaría muy bien que lo hubiera incluido.
Javier_Forteza #26 Javier_Forteza
Yo no soy físico pero eso de decir que un plátano es más peligroso que un año en una central nuclear es una idiotez.
Por muy física que se sea hay que cuidar las palabras. Especialmente si eres experto en el tema.
