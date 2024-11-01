·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7408
clics
El ABC ya decía en 1983 que las pensiones estaban en peligro
5440
clics
Así son las campañas de extorsión contra pequeñas empresas españolas en Google Maps: “Pueden hundirte el negocio”
4864
clics
Manual de defensa contra idiotas
4436
clics
Cómo se ve una fotografía digital sin procesar [ENG]
3610
clics
Hartazgo en el comercio de Palma por la invasión de ‘instagramers’ que se hacen "selfies"
más votadas
346
La Fiscalía acusa al Supremo de ignorar las pruebas que exoneraban a García Ortiz y pide anular la sentencia
247
Se desvela la irrisoria cifra que ha pagado Netflix por su campaña de 'Stranger Things' en el centro de Madrid: así se colará en las campanadas de RTVE y Atresmedia
331
A la inexistencia de diligencias sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP) Ayuso y González Amador se une la ausencia de informes de la UCO, según solicitó la jueza en junio
406
Mazón coloca a su exjefe de Gabinete como asesor y los tuiteros estallan: "Pegándose la vida cañón"
341
Enrique José Portas, sargento primero de la Guardia Civil, llama "putas" en X a varias periodistas y políticas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
51
clics
Alarma en la Europa de la OTAN: así es el despliegue nuclear de Rusia en Bielorrusia
Es la primera vez que Moscú despliega armas nucleares fuera de su territorio desde la Guerra Fría.
|
etiquetas
:
europa otan
,
rusia
,
bielorrusia
,
armas nucleares
8
2
3
K
79
actualidad
27 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
3
K
79
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
aPedirAlMetro
*
Estados Unidos tiene armas nucleares desplegadas bajo acuerdos de la OTAN, en Europa, específicamente en bases aéreas de Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía, como parte de su disuasión nuclear compartida con aliados.
Si este movimiento de Rusia causa alarma en la OTAN, podréis entender cómo la continua expansión de la OTAN hacia el este causa alarma en Rusia. A no ser que la hipocresía y el cinismo os ciegue, claro
24
K
243
#3
rusito
#2
Donde las dan, las toman.
3
K
44
#6
Barriales
#2
pues este
@El_dinero_no_es_de_nadie
, dice que nanai.
0
K
8
#10
aPedirAlMetro
#6
Puede decir lo que quiera
Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance
www.armscontrol.org/factsheets/nuclear-weapons-who-has-what-glance#:~:
.
0
K
7
#20
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#6
#10
Lo que no hay desplegado en Europa son misiles nucleares.
Bombas de gravedad también las había en Bielorrusia
#_12
No hay misiles nucleares en la frontera con Rusia ni en ninguna parte de Europa.
0
K
13
#8
HeilHynkel
#2
Eso sin contar con las armas desplegadas en las diversas flotas para las que al parecer recurren a un tema legal: tu no preguntas si llevo armas nucleares y yo no te contesto.
En teoría, desde Bush no llevan armas nucleares en los buques de superficie .. en teoría.
2
K
37
#21
Alakrán_
*
#2
Entonces estas confirmando que se pueden acercar las bombas nucleares y los misiles estratégicos hacia Rusia (Que la OTAN no tiene en la UE), desde el sitio que han estado desde que cayó la URSS, y que no es ninguna provocación hacia Rusia.
Gracias por la aclaración.
3
K
26
#23
aPedirAlMetro
*
#21
Vete con los malabarismos al circo, se te dan bien las payasadas, en general
0
K
7
#1
rusito
Relacionada:
es.wikipedia.org/wiki/Ampliación_de_la_OTAN
2
K
31
#24
suppiluliuma
*
#0
También relacionadas
-
Vladimir Soloviov
, presentador de
Velada con Vladímir Soloviov
en Rossiya 1, TV pública rusa:
No tengo nada que discutir con la basura europea. No tengo nada que discutir con los Jójols
[ucranianos]
Quereis un alto el fuego. Yo quiero vuestra muerte. Somos diferentes. Por eso, basura europea, sólo mereceis una cosa de nosotros: venganza.
-
www.youtube.com/watch?v=lO45BmVZTLU&hellip
;
» ver todo el comentario
2
K
25
#4
RegiVengalil
No hay que invertir más en defensa. Putin es un tipo fiable
3
K
24
#5
aPedirAlMetro
*
#4
"Es
la primera vez que Moscú despliega armas nucleares fuera de su territorio
desde la Guerra Fría."
Pues parece ser que mas fiable que la OTAN, visto lo visto.
Joder, si vas a construir relato, por los menos curratelo un poco mas.
10
K
129
#9
rusito
*
#5
Rusia quiso entrar en la OTAN y Estados Unidos no le dejó. Sin enemigos, no hay guerras y las elites occidentales no ganan dinero con sus industrias armamentisticas y fondos de especulación.
1
K
19
#13
Enésimo_strike
#9
en la OTAN se entra por unanimidad y las decisiones se toman por unanimidad. Ningún país iba a aceptar a Rusia como miembro, especialmente los fronterizos con Rusia.
1
K
23
#15
rusito
#13
La realidad actual la han creado Estados Unidos y esos países.
0
K
12
#26
Enésimo_strike
#15
la realidad es que pinta tanto Rusia en la OTAN como eeuu en el pacto de Varsovia.
0
K
11
#7
rusito
*
#4
Mike Tyson es inofensivo sobre todo si no te acercas a él y no le metes el dedo en el ojo. Que Rusia tiene armas nucleares ya lo sabían nuestros amados líderes. Ursula Von Derliante tiene un plan, vamos a ver como la UE aguanta el puñetazo.
0
K
12
#16
Enésimo_strike
#7
hablando de planes ¿en que fecha “se votó” cambiar la constitución bielorrusa para perpetuar al tietere de Putin en el poder y para poder albergar los nukes de Rusia? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cuántos soldados rusos estaban en Bielorrusia en ese momento?
1
K
23
#19
rusito
#16
Rusia tiene todo el derecho del mundo a aliarse con los países que quieran brindarle apoyo. Parece que todos lo que apoyan a Rusia son títeres. Y los presidentes de gobierno de los países de la UE que son? Ursula von derliante le hace más caso a Ucrania que a España. Me gustaría que Marruecos invadiera España. Te ibas a reír de los aliados que tenemos. De hecho, Estados Unidos quiere robarle Groenlandia a Dinamarca.
1
K
22
#25
Enésimo_strike
*
#19
no has respondido a ni una sola de las preguntas que he hecho, tu sabrás por qué.
Y no, no todos los que apoyan a Rusia son tieteres, evidentemente China no es títere de Putin. Pero lo que haces es usar una falacia lógica de hombre de paja para negar algo tan evidente como que luka es un títere de Putin y que su poder se sustenta en el apoyo ruso, que de no estar no gobernaría ni de broma a estas alturas.
0
K
11
#27
rusito
#25
La Constitución Española se reformó en 2011, a petición de Angela Merkel para que España y otros países adoptaran una regla de déficit fiscal en sus marcos constitucionales, garantizando así la estabilidad del euro.
Sigue hablando de títeres y cambios constitucionales de países lejanos. Mientras aquí se cambia la constitución española a petición de una alemana.
0
K
12
#14
calde
#4
Igual la solución es salirse de la OTAN (Europa entera), y no estar dentro de los juegos de los fanáticos evangelistas/mormones/judíos de EEUU.
0
K
13
#18
ur_quan_master
la OTAN es un cortijo.
1
K
23
#12
io1976
*
Tú pones misiles en mi frontera yo diseño misiles ultra mega rapidos que no puedes parar... y así seguimos.
1
K
22
#11
Dav3n
Teniendo en cuenta que según los NAFO de por aquí, los de pedigree, este misil no existía... Pues no sé, qué más dará
1
K
20
#17
Dav3n
*
Y peor aún, misiles que te revientan el mayor bunker factoría de toda Ucrania sin llevar carga explosiva... Si solo fueran rápidos no saldría en el 20 minutos, pero claro, eso tampoco lo van a explicar para que los cuñaos lo suelten en la comida de año nuevo
1
K
20
#22
suppiluliuma
*
Zazis de MNM
: ¡Rusia tenía que invadir Ucrania para prevenir la posibilidad intolerable de que que la OTAN desplegara misiles nucleares a unos pocos minutos de vuelo de Moscú*!
También Zazis de MNM
: ¡Ahora las capitales europeas están a unos pocos minutos de vuelo de los Oreshnik desplegados en Bielorrusia! ¿Acaso no los EEUU no tienen armas nucleares en Europa**? ¡Donde las dan las toman! ¡Viva Rusia! ¡Viva el Zar! ¡Morid, basura europea!
* Cuales son esos misiles y donde están…
» ver todo el comentario
0
K
12
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si este movimiento de Rusia causa alarma en la OTAN, podréis entender cómo la continua expansión de la OTAN hacia el este causa alarma en Rusia. A no ser que la hipocresía y el cinismo os ciegue, claro
Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance
www.armscontrol.org/factsheets/nuclear-weapons-who-has-what-glance#:~:.
Bombas de gravedad también las había en Bielorrusia
#_12 No hay misiles nucleares en la frontera con Rusia ni en ninguna parte de Europa.
Eso sin contar con las armas desplegadas en las diversas flotas para las que al parecer recurren a un tema legal: tu no preguntas si llevo armas nucleares y yo no te contesto.
En teoría, desde Bush no llevan armas nucleares en los buques de superficie .. en teoría.
Gracias por la aclaración.
- Vladimir Soloviov, presentador de Velada con Vladímir Soloviov en Rossiya 1, TV pública rusa: No tengo nada que discutir con la basura europea. No tengo nada que discutir con los Jójols [ucranianos] Quereis un alto el fuego. Yo quiero vuestra muerte. Somos diferentes. Por eso, basura europea, sólo mereceis una cosa de nosotros: venganza.
- www.youtube.com/watch?v=lO45BmVZTLU… » ver todo el comentario
Pues parece ser que mas fiable que la OTAN, visto lo visto.
Joder, si vas a construir relato, por los menos curratelo un poco mas.
Y no, no todos los que apoyan a Rusia son tieteres, evidentemente China no es títere de Putin. Pero lo que haces es usar una falacia lógica de hombre de paja para negar algo tan evidente como que luka es un títere de Putin y que su poder se sustenta en el apoyo ruso, que de no estar no gobernaría ni de broma a estas alturas.
Sigue hablando de títeres y cambios constitucionales de países lejanos. Mientras aquí se cambia la constitución española a petición de una alemana.
También Zazis de MNM: ¡Ahora las capitales europeas están a unos pocos minutos de vuelo de los Oreshnik desplegados en Bielorrusia! ¿Acaso no los EEUU no tienen armas nucleares en Europa**? ¡Donde las dan las toman! ¡Viva Rusia! ¡Viva el Zar! ¡Morid, basura europea!
* Cuales son esos misiles y donde están… » ver todo el comentario