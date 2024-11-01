Polémica en la Berlinale: Javier Bardem y más artistas exigen al festival que condene "el genocidio de Israel en Gaza"

Esto es, mientras el certamen no ha dudado en abordar lo sucedido en Irán y Ucrania no ha habido la misma convicción a la hora de denunciar los ataques del estado de Israel contra Palestina.
Lo único que sirve esto es para dejar en evidencia a los kartoffel.
“La libertad de expresión existe en la Berlinale. Pero cada vez más se espera que los cineastas respondan a cualquier pregunta que se les plantee. Se les critica si no responden. Se les critica si responden y no nos gusta lo que dicen. Se les critica si no pueden resumir pensamientos complejos en una breve declaración cuando se les acerca un micrófono”.
mientras....y en la entradilla....
Sensatísima, sí