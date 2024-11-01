edición general
Polémica en la Berlinale: Javier Bardem y más artistas exigen al festival que condene "el genocidio de Israel en Gaza"

Esto es, mientras el certamen no ha dudado en abordar lo sucedido en Irán y Ucrania no ha habido la misma convicción a la hora de denunciar los ataques del estado de Israel contra Palestina.

Comentarios destacados:      
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Si claro, los alemanes van a decir algo de los sionazis.

Lo único que sirve esto es para dejar en evidencia a los kartoffel.
6 K 73
Tkachenko #1 Tkachenko
Los tentáculos del sionismo son muy alargados. Que asco :ffu:
3 K 49
Tkachenko #9 Tkachenko *
#8 sabes leer? SIONAZI .
0 K 20
#10 dclunedo
#9 Llámame lo que te salga del arco del triunfo. Me la suda rey... :-D
0 K 7
#11 deimian86
La respuesta de la Bernilale me parece sensata, pero estaría bien que fuese una postura que se sostuviese en el tiempo y no solo cuando toca criticar a los judíos, sino pasa como con Eurovisión y tantas otras cosas.

“La libertad de expresión existe en la Berlinale. Pero cada vez más se espera que los cineastas respondan a cualquier pregunta que se les plantee. Se les critica si no responden. Se les critica si responden y no nos gusta lo que dicen. Se les critica si no pueden resumir pensamientos complejos en una breve declaración cuando se les acerca un micrófono”.
1 K 20
Tkachenko #12 Tkachenko
#11 La respuesta de la Bernilale me parece sensata
mientras....y en la entradilla....
Esto es, mientras el certamen no ha dudado en abordar lo sucedido en Irán y Ucrania no ha habido la misma convicción a la hora de denunciar los ataques del estado de Israel contra Palestina.
Sensatísima, sí
2 K 38
sleep_timer #2 sleep_timer
Jewishood no quiere.
0 K 11
#3 dclunedo
"Si el mundo no me da la razón me bajo y lloro" añadió señalando a todos los fachas que le rodeaban.... :troll:
5 K -8
Tkachenko #5 Tkachenko
#3 que chisposo el sionazi de guardia
5 K 64
A.more #6 A.more
#5 tu también has olido a horno crematorio
1 K 29
Tkachenko #7 Tkachenko
#6 y a cuenta clon de la banda astroturfer SIONAFI
0 K 20
#8 dclunedo
#5 Nazi, Nazi, Nazi...... :-D :-D
0 K 7

