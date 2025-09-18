"Ahora hay suelo para 358.000 viviendas en Madrid, en 10 años no habrá más"

"Tenemos que empezar a pensar en una Comunidad de Madrid con 10 millones de habitantes en la que nos van a hacer falta muchas viviendas, para la gente que va a venir a vivir y a trabajar en Madrid. Somos la región de Europa con mayor suelo en desarrollo, tenemos suelo para 358.000 viviendas, pero me parecen pocas. Si queremos pasar de 7 a 10 millones de habitantes, eso significan 3 millones de habitantes más y, si hacemos el cálculo de 2 habitantes por vivienda, eso son 1,5 millones de viviendas.
Todo tiene que ir a Madrid que es el ombligo del mundo español.
Con ánimo de devorarlo todo.
(Turistas tranquilo que hay por donde vayas de España eso no falta)
Y los otros, sus herederos, muchos madrileños los votan obstinadamente.
Y por tanto son los dirigentes de todos los madrileños.
Que a muchas personas os da vergüenza, pues lo entiendo.
Mejor concentrar la mierda que repartirla
Ademas, seamos sinceros, la España vaciada quiere seguir estando vacía, le molesta absolutamente todo lo que le pongas cerca
En cualquier caso, aunque esté de acuerdo con repartir AAPP estatales por España, el problema es otro. En Madrid residen 7 millones y estos empleos son unos pocos miles.
Además de que debería de ser algo que los de la pulserita deberían defender y apoyar, hacer que España somos todos y no solo unos pocos, acercar el sentirte dentro de esa España aun que estés alejado de esa ciudad.
Podría irse a primaria a Motilla del Palancar pero vaya, no tiene sentido
No hace falta eso para nada.
No hay lugar, ni trabajo, ni futuro, ni sentido en esto.
Además con la caída de natalidad brutal existente, (es titánico tener hijos ahora mismo)
y cuando se mueran los del baby boom no habrá tanta gente (ya estan empezando a morirse los más veteranos)
Supongo que si vienen es porqué hay recursos para todos: trabajo, viviendas, centros de atención primaria, médicos, policías, etc. Vamos lo de los panes y los pescados no?
Uhmmm dos por piso? Tanto soltero hay para "compensar" estadísticamente a los que tienen hijos? La gente de mi entorno son 2, 3 o 4 por piso (4 en mi caso). Y vosotros?