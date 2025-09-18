"Ahora hay suelo para 358.000 viviendas en Madrid, en 10 años no habrá más"

"Tenemos que empezar a pensar en una Comunidad de Madrid con 10 millones de habitantes en la que nos van a hacer falta muchas viviendas, para la gente que va a venir a vivir y a trabajar en Madrid. Somos la región de Europa con mayor suelo en desarrollo, tenemos suelo para 358.000 viviendas, pero me parecen pocas. Si queremos pasar de 7 a 10 millones de habitantes, eso significan 3 millones de habitantes más y, si hacemos el cálculo de 2 habitantes por vivienda, eso son 1,5 millones de viviendas.