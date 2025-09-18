edición general
"Ahora hay suelo para 358.000 viviendas en Madrid, en 10 años no habrá más"

"Tenemos que empezar a pensar en una Comunidad de Madrid con 10 millones de habitantes en la que nos van a hacer falta muchas viviendas, para la gente que va a venir a vivir y a trabajar en Madrid. Somos la región de Europa con mayor suelo en desarrollo, tenemos suelo para 358.000 viviendas, pero me parecen pocas. Si queremos pasar de 7 a 10 millones de habitantes, eso significan 3 millones de habitantes más y, si hacemos el cálculo de 2 habitantes por vivienda, eso son 1,5 millones de viviendas.

Gry #6 Gry
¿Y si dejamos de concentrar a todo el trabajo y la población del país en un par de ciudades como si fuéramos un país del tercer mundo e intentamos repartirlos un poco? :-P
13
Skiner #14 Skiner *
#6 Eso es una osadía por tu parte, como vas a repartir algo con el resto de España. :troll:
Todo tiene que ir a Madrid que es el ombligo del mundo español.
7
devilinside #23 devilinside
#14 Yo, como madrileño, repartiría la población (y los turistas) con el resto de España
0
Skiner #24 Skiner *
#23 Pues tus dirigentes llevan haciendo de Madrid el ombligo de España todo el siglo XX y XXI.
Con ánimo de devorarlo todo.
(Turistas tranquilo que hay por donde vayas de España eso no falta)
3
devilinside #25 devilinside
#24 No son mis dirigentes, no les he votado
0
Skiner #27 Skiner *
#25 Es igual que no les hayas votado, a Franco no lo voto nadie y estuvo 40 años :troll:
Y los otros, sus herederos, muchos madrileños los votan obstinadamente.
3
devilinside #29 devilinside
#27 Por mor de la concrección, prefiero que pongas los dirigentes de Madrid, no los míos
0
Skiner #30 Skiner *
#29 Con toda la corrección son los dirigentes de Madrid que han elegido la mayoría de madrileños.
Y por tanto son los dirigentes de todos los madrileños.
Que a muchas personas os da vergüenza, pues lo entiendo. :troll:
2
devilinside #32 devilinside
#30 Vergüenza se queda corto, Yo soy más de asco
0
Autarca #38 Autarca
#6 #14 Porque si nos repartimos se acaban los espacios naturales

Mejor concentrar la mierda que repartirla

Ademas, seamos sinceros, la España vaciada quiere seguir estando vacía, le molesta absolutamente todo lo que le pongas cerca

www.meneame.net/story/denuncian-gobierno-asturias-ha-autorizado-mas-pa

www.meneame.net/story/agricultores-uno-pueblos-mas-turisticos-barcelon

www.meneame.net/story/suspenden-construccion-parque-solar-167-000-pane

www.meneame.net/story/no-queremos-ser-magaluf-vecinos-saidia-oponen-ho
0
#20 guillersk
#6 ¿ Has visto el tamaño de Londres o Paris? ¿ Eso es tercer mundo?
1
Gry #22 Gry
#20 El el tercer mundo la tendencia es más exagerada. Mira el crecimiento de las capitales en África o Asia.
0
#39 MetalAgm
#20 y has visto que esas ciudades tienen las mismas críticas que aquí de los habitantes de Francia y UK? Todos mis compañeros de UK echan pestes de Londres... todos...
0
DayOfTheTentacle #26 DayOfTheTentacle
#6 el huevo o la gallina?
0
cosmonauta #28 cosmonauta *
#6 Pues tienes la fiesta de los trenes en Catalunya, donde la gente que se ha ido de la ciudad tarda más en llegar al trabajo que si tuviese que cruzar el serengueti
0
Gry #33 Gry
#28 Esa es la raíz del problema, el trabajo se concentra en las grandes ciudades y a la gente no le queda más remedio que ir ahí a buscarlo.
1
buronix #31 buronix
#6 mejor 20 millones y dividimos el tamaño de las casas a la mitad, en un par de años dara igual por que seguiran costando lo mismo que la casa entera.
0
Herumel #1 Herumel
A mi me vendió en su momento Pedro Sanchez que iban a repartir las administraciones del estado, por el estado, y no quedárselas todas una sola CCAA.
5
#3 encurtido
#1 Lo que se dijo, al menos con cierto carácter oficial, es que los nuevos chiringuitos se colocarían fuera de Madrid, y más o menos se ha ido cumpliendo.

En cualquier caso, aunque esté de acuerdo con repartir AAPP estatales por España, el problema es otro. En Madrid residen 7 millones y estos empleos son unos pocos miles.
1
Herumel #7 Herumel *
#3 Bueno, serán directos unos pocos miles, indirectos otros poco, bueno, poco a poco, nadie dijo que en una semana se montaran las pirámides.
Además de que debería de ser algo que los de la pulserita deberían defender y apoyar, hacer que España somos todos y no solo unos pocos, acercar el sentirte dentro de esa España aun que estés alejado de esa ciudad.
0
#15 EISev
#3 yo trabajo en Madrid básicamente porque mi mujer es de esos funcionarios (médico) con plaza en Madrid y que además el único sitio que trata el mismo tipo de paciente es en Barcelona.

Podría irse a primaria a Motilla del Palancar pero vaya, no tiene sentido
0
Skiner #2 Skiner *
Vamos a ver ¿porqué hay que pasar de 7 a 10 millones de personas?
No hace falta eso para nada.
No hay lugar, ni trabajo, ni futuro, ni sentido en esto.
Además con la caída de natalidad brutal existente, (es titánico tener hijos ahora mismo)
y cuando se mueran los del baby boom no habrá tanta gente (ya estan empezando a morirse los más veteranos)
2
#5 tronxy_x5s *
#2 Si vienen medio millón al año, en algún sitio tendrán que vivir ¿no?
Supongo que si vienen es porqué hay recursos para todos: trabajo, viviendas, centros de atención primaria, médicos, policías, etc. Vamos lo de los panes y los pescados no?
0
Skiner #10 Skiner *
#5 Medio millón al año no iban ni siquiera en los años de la inmigración masiva de los pueblos a la ciudad en el Franquismo. :shit:
0
powernergia #12 powernergia
#5 No, no vienen medio millón al año a Madrid.
0
Heni #4 Heni *
No es exacto, viviendas puedes tener las que quieras si la gente quiere o necesita ir vivir a Madrid, tiras para arriba y ancha es Castilla, que la ley hoy no permite contruir más por el ancho de la acera, el tema de los bomberos, y blablaba... la cambias y vía  media
1
#9 MetalAgm
#4 Eso es insano, por mucho que se quiera poner bonito en papel, y mas en un pais que tiene terreno de sobra para redistribuir poblacion
0
#37 mcfgdbbn3
#9: Tanto no, pero desde luego que mejor que las urbanizaciones de bloques tamaño mini de 5 pisos.
0
#18 Maldito
#4 Que idílico vivir en ese paraíso. Para pegarse un tiro.
0
yoma #21 yoma
¿Dos habitantes por vivienda? Yo conozco pisos en los cuales hay hasta 4 habitantes por habitación. xD xD xD
0
#11 Juantxi
Bueno pero poco a poco, no sea que bajen los precios. Y sufran los jerifaltes que tienen tanta inversión en docenas de viviendas y los fondos buitres.
0
antesdarle #13 antesdarle
Veo que los solteros no cuentan :troll:
0
#17 PISTOTEL
#13 son una especie a extinguir xD xD xD
0
DayOfTheTentacle #35 DayOfTheTentacle
#13 al revés (mira #34)
0
#16 okeil
Vale, si faltan viviendas recalificamos suelo industrial y arreglao, que precisamente la industria más extensiva en suelo está de capa caída ... Y si luego falta suelo industrial fusionamos Madrid con alguna Castilla y montamos industrias donde ahora están las logísticas que dan servicio a Madrid.
0
Rogue #36 Rogue
Que haga Ayuso como Trump. Que se anexione Toledo o Guadalajara.
0
DayOfTheTentacle #34 DayOfTheTentacle
"Si hacemos el cálculo de 2 habitantes por vivienda, eso son 1,5 millones de viviendas."

Uhmmm dos por piso? Tanto soltero hay para "compensar" estadísticamente a los que tienen hijos? La gente de mi entorno son 2, 3 o 4 por piso (4 en mi caso). Y vosotros?
0
#8 malditopendejo
És el momento de que Madrid construya su propio ejército y empiece a conquistar tierras aledañas. Ayuso, tu pueblo te necesita!!
0
elgranpilaf #19 elgranpilaf
#8 Yo me alisto, pero en el bando contrarío. Muerte a Madrid!!!
0

