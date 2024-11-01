Suspenden la construcción de un parque solar de 167.000 paneles en tres pueblos de Burgos

La infraestructura 'Vizmalo' iba de la mano de un parque eólico que también fue rechazado por su afección «severa» a la avifauna de la zona. El proyecto de creación de un parque solar fotovoltaico con 167.000 paneles solares divididos en tres pueblos ha sido cancelado. La imposibilidad de conectarlo a la red eléctrica ha hecho que la Subdelegación del Gobierno desestime esta infraestructura. El informe del impacto ambiental señalaba que las «medidas preventivas, correctoras y compensatorias» de esta planta fotovoltaica eran insuficiente
Ahora, esta justificación:
"La implantación de este parque fotovoltaico crearía un gran impacto en los pueblos donde se pretendía instalar. También en las aves, que perderían 193 hectáreas de zonas de caza y nidifiación"
resulta contradictoria, cuando es bien sabido que las mayores causas de muerte de aves (en particular el águila real o buitre… » ver todo el comentario