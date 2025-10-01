Agentes del ICE rompen una ventana y apuntan con armas a una familia de Alamosa con un bebé. [ENG]

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos apuntaron con armas y luego rompieron la ventanilla de un coche en el que viajaba una pareja con su bebé de un mes durante una detención realizada la semana pasada por la tarde en Alamosa, según muestran las imágenes de vídeo.
| etiquetas: ice , bebé , pistola , alamosa
Como si eso le importase lo más mínimo a las Sturmabteilung de Trump
A ver almas de cantaro, es que acaso vais a exigir un respecto escrupuloso de la legalidad, a una puta piara de nazis que se apuntan a tener ese minimo de poder que les faltaba para poder resarcirse de sus evidentes carencias?
Amos... viendo como es la pagina de reclutacion...
www.ice.gov/join
Pero lo mas importante, recordad esto, recordadlo bien:
#LatinosforTrump