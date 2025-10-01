edición general
Agentes del ICE rompen una ventana y apuntan con armas a una familia de Alamosa con un bebé. [ENG]

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos apuntaron con armas y luego rompieron la ventanilla de un coche en el que viajaba una pareja con su bebé de un mes durante una detención realizada la semana pasada por la tarde en Alamosa, según muestran las imágenes de vídeo.

| etiquetas: ice , bebé , pistola , alamosa
themarquesito #3 themarquesito
ICE no tiene permitido arrestar a gente que va o viene de un juzgado, conforme a una ley de Colorado de 2020.

Como si eso le importase lo más mínimo a las Sturmabteilung de Trump
skaworld #5 skaworld
#1 #2 #3 Tambien es que os estais poniendo de un tiquismiquis de la ostia

A ver almas de cantaro, es que acaso vais a exigir un respecto escrupuloso de la legalidad, a una puta piara de nazis que se apuntan a tener ese minimo de poder que les faltaba para poder resarcirse de sus evidentes carencias?

Amos... viendo como es la pagina de reclutacion...
www.ice.gov/join
johel #2 johel *
Antes en usa se decia "No te resistas, deja que te detengan y luego les empapelas judicialmente", el problema con el supremacismo blanco aprofobico es que ha puenteado la nula democracia que tenian en usa y ahora ni juicio, ni abogado, ni denuncia, ni nada. Te pisan la cabeza, te jodes.
Pero lo mas importante, recordad esto, recordadlo bien:  media
#1 Perrota
Cosas del tercer mundo. Son sus costumbres.

#LatinosforTrump
#4 Albarkas
#1 Más bien cosas del tercer reich
