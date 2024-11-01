La Agencia Tributaria lanza un comunicado para los que tienen Bitcoin: "Se debe declarar en este impuesto"

La Agencia Tributaria ha publicado este 2025 una actualización clave sobre la fiscalidad de las criptomonedas, un terreno que en los últimos años se ha vuelto cada vez más relevante por el crecimiento del mercado digital y la expansión de los criptoactivos. En su comunicado, el organismo recuerda que las criptomonedas deben considerarse bienes inmateriales con contenido económico, lo que implica que deben declararse tanto en el Impuesto sobre el Patrimonio como en el IRPF, dependiendo de los casos.
| etiquetas: bitcoin , tecnología , criptomoneda , hacienda , agencia tributaria
A partir de cierto patrimonio, creo que son 700 mil a nivel estatal pero puede ser inferior en ciertas CCAA, sí estás obligado a hacer la declaración de patrimonio y entonces sí tributa.
En cuanto a la declaración de saldos si los tienes en el extranjero es equiparable al modelo 750 que también obliga a declarar patrimonio fuera de España a partir de los 50 mil euros creo que es. En este caso no es por que tribute sino por que el estado tiene… » ver todo el comentario
La ley de 1991 obliga de forma explícita a declarar el patrimonio en la declaración de patrimonio, lo hace así:
1. Naturaleza y objeto del Impuesto.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas en los términos previstos en esta Ley. A los efectos de este
… » ver todo el comentario