Aduanas de EEUU se declara incapaz de cumplir la orden de devolver los aranceles ilegales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha admitido este viernes ante el Tribunal de Comercio Internacional que no cuenta con la capacidad para poder cumplir con la orden de reembolsar los aranceles cobrados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo, cuyo importe acumulado ascendería a unos 166.000 millones de dólares (143.000 millones de euros). En una declaración ante el Tribunal de Comercio Internacional, Brandon Lord, director...