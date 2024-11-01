edición general
Nintendo demanda al gobierno de Estados Unidos por los aranceles impuestos por Donald Trump

Nintendo of America ha demandado al gobierno de Estados Unidos con motivo de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump el año pasado. aranceles, una medida tomada por Donald Trump supuestamente para equilibrar la balanza comercial entre Estados Unidos y el resto de países, fueron declarados ilegales por parte del Tribunal Supremo hace unas semanas, en el mayor varapalo judicial - por el momento - de la segunda legislatura del polémico presidente norteamericano.

azathothruna
Esto va a ser epico.
Los abogados de nintendo son casi samurais/ninja/yakuza
Pero el zanahorio tambien sabe "defenderse" legalmente.
Veremos

ingenierodepalillos
#3 El Madrid-Barça de la abogacía.

johel
#3 Ademas la obsesion del emperador Trump con los aranceles vienen precisamente de un conflicto donde los japoneses le mandaron a tomar por el culo.

azathothruna
#6 Se viene otro pearl harbor, o un nankin version gringa? :troll:

Free_palestine
Me encanta la miniatura de la noticia, ahí ahí, que se vea lo amiguitos que eran Trump y Epstein :troll:

themarquesito
#4 El que escogió la foto acertó de pleno.

azathothruna
#8 no menos menospreciemos a #1

Verdaderofalso
Primero DeSantis se metió con ratonia y perdió.

Ahora Trump se mete con Link, Mario y Pikachu

ronko
¿Quien es quien? :-D :  media

Sr.No
#1 al menos esta vez no es una pagina de descarga de ROMS de hace 30 años :troll:

Ahora sí que van a conocer la furia judicial de la Gran N.


