Nintendo demanda al gobierno de Estados Unidos por los aranceles impuestos por Donald Trump

Nintendo of America ha demandado al gobierno de Estados Unidos con motivo de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump el año pasado. aranceles, una medida tomada por Donald Trump supuestamente para equilibrar la balanza comercial entre Estados Unidos y el resto de países, fueron declarados ilegales por parte del Tribunal Supremo hace unas semanas, en el mayor varapalo judicial - por el momento - de la segunda legislatura del polémico presidente norteamericano.