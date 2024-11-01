edición general
6 meneos
13 clics
La Administración Trump publica la lista de donantes para el salón de baile de la Casa Blanca

La Administración Trump publica la lista de donantes para el salón de baile de la Casa Blanca

Altria Group, Amazon, Apple, Booz Allen Hamilton, Caterpillar, Coinbase, Comcast Corporation, J. Pepe and Emilia Fanjul, Hard Rock International, Google, HP, Lockheed Martin, Meta Platforms, Micron Technology, Microsoft NextEra Energy, Palantir Technologies, Ripple, Reynolds American, T-Mobile, Tether America, Union Pacific Railroad, Adelson Family Foundation, Stefan E. Brodie, Betty Wold Johnson Foundation, Charles and Marissa Cascarilla, Edward and Shari Glazer, Harold Hamm, Benjamin Leon Jr.,The Lutnick Family, The Laura & Isaac Perlmutter…

| etiquetas: trump , casa blanca , pattocinadores , eeuu
6 0 0 K 86 actualidad
7 comentarios
6 0 0 K 86 actualidad
Gry #1 Gry
Recibirán todos títulos nobiliarios cuando Trump sea coronado Rey en su nuevo salón del trono. :-D
(Espero estar haciendo una broma y no una predicción)
2 K 42
OdaAl #3 OdaAl
#1 No descartes que ese futuro distopico se convierta en realidad...
0 K 11
Dragstat #5 Dragstat *
Viendo como funcionan las cosas normal que haya cola para donar. El que más dinero pone es el que más gana. Y lo publican más para los que no estén en la lista se sientan aludidos que por otra cosa..
0 K 20
#2 Zamarro
Esta arreglando la casita a su gusto, con dinero de sus amigotes, ganado con manipulacion de los mercados y informacion privilegiada.
No se va a ir, ni perdiendo las elecciones.
1 K 19
#6 guillersk
#2 ¿ Que elecciones ?
0 K 9
#4 CrudaVerdad
Pronto los estadounidenses no dirán: "llevaremos democracia a todos los países", a "llevaremos feudalismo y monarquía a todos los países". Y la propaganda se volverá pro-feudalismo
0 K 13
#7 muerola
Pues nada una vez más se ve en qué degenera el capitalismo y el tan libre y perfecto mercado, empresas, muchas de ellas cuasi monopolios , soltando pasta , sin contraprestaciones? Si seguro que si
0 K 11

menéame