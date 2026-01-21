·
Adif tardó casi 6 minutos en contactar con el Alvia y descubrir que había descarrilado
El Ministerio de Transportes y Adif reconocen que no interrumpieron la circulación por la línea Madrid-Sevilla hasta las 20.15 horas, más de 30 minutos después del impacto entre el Iryo y el Alvia.
|
adif
alvia
6
1
5
K
4
actualidad
26 comentarios
#4
Gadfly
A partir de cuando no es facha pedir responsabilidades a quien corresponda?
5
K
37
#13
domadordeboquerones
#4
En menéame nunca, ya están metiendo hasta bots.
0
K
6
#14
Pivorexico
#4
Lo facha es más bien andar insultando y menospreciando a las victimas , pedir responsabilidades a quien corresponda ,es todo lo contrario a facha.
3
K
62
#1
DORO.C
Buuff, esto da muy poca confianza. En el centro de control hay mucho descontrol.
2
K
32
#9
Febrero2034
Esto tampoco va a salir en portada, no interesa
3
K
22
#20
oceanon3d
#12
En los paneles generales de control de trenes circulando eso no significa nada, lo hacen por balizas cada tres kilómetros creo .... este articulo no significa nada; solo es otro dato que no podemos manejar con nuetreas costumbre habituales.
1
K
17
#8
jonolulu
Lo intentaron por dos veces, y finalmente contactaron a los 6 minutos con la interventora.
0
K
17
#5
DORO.C
Si os da problemas,
se puede leer en modo lectura.
0
K
16
#2
soberao
En otra noticia habla de otro tren circulando que habían llamado porque estaban parados sin potencia eléctrica, así que algo malo sospechaban que había pasado.
0
K
15
#7
Alakrán_
*
#6
Pues por eso contactaron con la interventora.
P.d. no se si sabes que los trenes tienen un sistema de seguridad de hombre muerto, el tren se para si el maquinista no responde al sistema.
0
K
11
#3
Alakrán_
¿6 minutos es mucho o es poco? Ellos creían que el tren ya había pasado y según lo publicado intentaron dos veces hablar con el maquinista del Alvia y ahí contactaron con la interventora.
0
K
11
#6
eldarel
#3
Si en minutos no contactas con maquinista, piensa lo peor. Desde una cagalera a muerte. El maquinista debe estar en su puesto.
0
K
10
#10
Sandman
#3
Este es el típico ejemplo que me encantaba cuando estudiaba periodismo, de cómo el uso de las palabras te transmite una idea u otra dando la misma información:
"
Adif tardó casi 6 minutos
" -> Es mucho tiempo
"
Adif tardó menos de 6 minutos
" -> Ha sido rápido
3
K
52
#12
VFR
#10
con bichos que van a 250km/h 6 minutos son muchas vidas en juego
0
K
10
#26
NATOstrófico
#10
efectivamente, una basura más sensacionalista de El Confidencial.
#0
Qué vergüenza da que subáis de medios como este
0
K
9
#21
Uge1966
En las pantallitas del Centro de Control no puede saberse si un tren ha descarrilado, o si se ha chocado, o si se ha parado. Lo que debería hacerse es modificar eso y que esté realmente monitorizado al segundo.
0
K
11
#23
topecb
#21
Desconozco los sistemas que llevan los trenes, vías, subestaciones (porque entiendo que si un tramo por el que debe estar pasando un tren no tiene consumo eso lo podrán ver), pero hoy en día con un Starlink que tanto están montando para radares y cámaras de la DGT, puede haber telemetría en tiempo real sin esperar a que pase por una baliza
0
K
10
#22
Battlestar
Yo como siempre empiezo por decir que no tengo pajolera idea de trenes, así que muchas de las cosas que se han dicho estos días me han dejado a cuadros, pero seguramente es por mi propia ignorancia.
Una de estas cosas es la primera llamada del maquinista diciendo que había sufrido un enganchón, pero que luego habian recorrido 800 metros antes de darse cuenta que tenia vagones que habían invadido la vía contigua.
De nuevo seguramente es por mi ignorancia pero yo me imagino la cabina del…
» ver todo el comentario
0
K
10
#16
nemeame
En el centro de control tampoco son adivinos, el conductor podría haberse ido a por un pincho de tortilla al vagón restaurante o a ligar con alguna pasajera
0
K
10
#19
Macnulti_reencarnado
#16
igual coincidió que todos los trabajadores del centro de control en ese momento eran sobrinas.
0
K
6
#24
comadrejo
*
#16
En el accidente del potomac, a 730 metros de la pista y con la confirmación visual de otro piloto que presencio el accidente mientras se comunicaba que el controlador y tardaron 7 minutos en comunicarse con la Policía Metropolitana para activar el dispositivo de emergencias. Se considera un tiempo de respuesta excelente teniendo una confirmación visual casi inmediata desde control aéreo y otros tráficos ayacentes.
Exigir tiempos de respuesta superiores a los de una central nuclear me parece excesivo y hay que estar dispuesto a pagarlo/mantenerlo.
1
K
27
#11
NenPetit
Una pregunta, estos trenes tan superguais no tienen una forma de comunicación Control/Tren que no sea el móvil del maquinista???
Porque eso entendí al oír los audios entre la persona de control y el maquinista
0
K
8
#25
Febrero2034
Tenemos a las gallinas geolocalizadas pero no los trenes
0
K
7
#15
Macnulti_reencarnado
Como es eso que los rojelios de meneame se han hartado de decir.... ah, si, votar un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas, mata.
0
K
6
#17
ContracomunistaCaudillo
#15
te votaría positivo pero los obreros de izquierda me están machacando a negativos.
1
K
12
#18
Macnulti_reencarnado
#17
tienen mucha faena últimamente. No se lo tengas en cuenta.
0
K
6
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
Una de estas cosas es la primera llamada del maquinista diciendo que había sufrido un enganchón, pero que luego habian recorrido 800 metros antes de darse cuenta que tenia vagones que habían invadido la vía contigua.
De nuevo seguramente es por mi ignorancia pero yo me imagino la cabina del…
Exigir tiempos de respuesta superiores a los de una central nuclear me parece excesivo y hay que estar dispuesto a pagarlo/mantenerlo.
