Adif deja sin gastar el 77% del presupuesto para Cercanías

En el año 2024, se contabiliza un presupuesto destinado a las redes de Cercanías de más de 1.315 millones de euros y de los que se ejecutaron 293 millones. Es decir, que solo el 22% de lo que se presupuesta, termina llegando a la red de Cercanías. Es cierto también que ese informe se deja algunos de los núcleos más pequeños, pero sí que contempla los grandes.

15 comentarios
duende
¿La SER criticando al gobierno?, esto debe de ser una señal del fin de los días.
1 K 18
anamabel
#7 ya se han cargado al presentador de Hora Veintipico, están perfilándose como la nueva cadena de la oposición
0 K 11
Febrero2034
Tururu Tururu Ayuso HDP!!
1 K 17
BlackDog
#8 Joder, ya decía yo que me sonaba, yo escuche esta www.youtube.com/watch?v=5sdfYDSt50E
0 K 6
capitan__nemo
Pero ¿por qué ocurre eso? El articulo no lo explica. Igual si lo explican se ve lo que ocurre.
0 K 11
Mark_
¿No son las CCAA las que gestionan Cercanías?

EDIT: la pregunta era tontísima :-D
0 K 11
BlackDog
#1 Claro... cercanías depende del estado, y hay que pagar sueldos a familiares y señoritas de compañía
1 K 11
Carnedegato
#2 Esto es Meneame, buscas que te baneen?
0 K 6
BlackDog
#9 Ya me han baneado este mes, todavía quedan 4 días para el siguiente

Penalización / Motivo: strike3 / Contenido inapropiado

Karma anterior / durante penalización / final: 7.20 / 4.01 / 5.00

Inicio / Fin: 2026-01-20 01:00:02 » 2026-01-25 01:00:02

Comentario relacionado con este strike

Penalización / Motivo: strike2 / Bulo

Karma anterior / durante penalización / final: 7.33 / 4.01 / 5.00

Inicio / Fin: 2025-12-23 23:27:04 » 2025-12-25 23:27:04

Comentario relacionado con este strike…   » ver todo el comentario
0 K 6
Pertinax
#1 En Cataluña, un 49% por la Generalitat, y un 51% por el resto del Estado, más o menos.
0 K 17
DayOfTheTentacle
Ahorrando..para qué?
0 K 8

