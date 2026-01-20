Adif deja sin gastar el 77% del presupuesto para Cercanías

En el año 2024, se contabiliza un presupuesto destinado a las redes de Cercanías de más de 1.315 millones de euros y de los que se ejecutaron 293 millones. Es decir, que solo el 22% de lo que se presupuesta, termina llegando a la red de Cercanías. Es cierto también que ese informe se deja algunos de los núcleos más pequeños, pero sí que contempla los grandes.