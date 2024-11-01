Ada Colau y Albert Fernández Díaz se 'enganchan' por el burka: "Los nazarenos de Semana Santa también prohibidos porque llevan toda la cara tapada"  

En pleno debate sobre si se va a prohibir el burka en España, Ada Colau y Albert Fernandez-Díaz se enfrentaron "Los nazarenos de Semana Santa también prohibidos porque llevan toda la cara tapada", manifestó la exalcaldesa de Barcelona."Eso es una exposición puntualísima" defendió Fernández, a lo que Ada respondía que era "de fanatismo religioso". Ante sus insólitas palabras Díaz la cuestionó "increíble despropósito comparar a los nazarenos de Semana Santa con las mujeres que han sido obligadas por sus maridos a llevar un burka".
| etiquetas: ada colau , burka , nazarenos
Dicho esto, a mi me sobran las dos
Quizás en algún pueblo sí pueda haber cierta presión para que la gente participe en algunos ritos en plan "cargar con este paso de nosecuantos mil quilos porque es la tradición y te lo tienes que comer", pero no es algo generalizado como el burka.
Dime esta semana cuantas mujeres con burka viste.
¿Admitiríamos como normal que la gente vaya por ahí ocultando su cara?
Es como el cambio climático, hubiera sido mejor atajarlo hace 30 años y no esperar a ahora.
Me vas a sacar el gran remplazo?
Anda que... Yo alucino con las chorradas.
Tengo más miedo a cualquier facha que se imponga el islam en españa. Como mujer me aterroriza hombres debatiendo lo que "está bien" Para nosotras. Que en la práctica es lo que nos conviene a nosotros.
Me preocupa más que prohíban el aborto, que podamos pasar a ser propiedad de un fulano. Que nos digan lo que podemos o no podemos hacer. Y eso señor mío está más cerca que el burka.
"El ser humano necesita llegar a los 20 años para ser inteligente, toda esa energía y toda esa comida"
El gran reemplazo es real pero no por extranjeros. Por maquinas. Y humanos? Unos pocos un 1% para ser exactos
#Disclaimer: este mensaje es broma.
Me toca mucho el higo señores debatiendo sobre lo mejor para las mujeres, la verdad.
Señores que a todas luces les va más el racismo que el feminismo. Me parece a mí que lo usan como arma arrojadiza para dar rienda suelta a un discurso que no saben sostener si no es con soflamas ya hechas.
Exactamente, en España, ¿a qué mujer mayor de edad se les obliga a ello?
No eres nadie para juzgar lo que quieres o no un fanático religioso. Hay que impedir que vayan a las clínicas de planificación familiar a acosar a la gente no que se vistan como quieran. Nos estamos dispersando.
la iglesia en españa es un cáncer, pero españa es cristiana; burka? NO, NUNCA, Jamás en mi país
Y la Colau reuniéndose con el nza alcalde de Kiev ya ni te digo.
-ironía-