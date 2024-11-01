edición general
Ada Colau y Albert Fernández Díaz se 'enganchan' por el burka: "Los nazarenos de Semana Santa también prohibidos porque llevan toda la cara tapada"

En pleno debate sobre si se va a prohibir el burka en España, Ada Colau y Albert Fernandez-Díaz se enfrentaron "Los nazarenos de Semana Santa también prohibidos porque llevan toda la cara tapada", manifestó la exalcaldesa de Barcelona."Eso es una exposición puntualísima" defendió Fernández, a lo que Ada respondía que era "de fanatismo religioso". Ante sus insólitas palabras Díaz la cuestionó "increíble despropósito comparar a los nazarenos de Semana Santa con las mujeres que han sido obligadas por sus maridos a llevar un burka".

#1 mcfgdbbn3
La diferencia es que en Semana Santa la gente se pone los capuchones porque quiere, no por que te obliguen a ello por ser mujer.
#2 surco
#1 Sin duda hay diferencias. La que indicas y que lo de KKK es solo una celebración de una semana al año.
Dicho esto, a mi me sobran las dos
#6 mcfgdbbn3
#2: La Semana Santa es una tradición cristiana, no es nada comparable.
Quizás en algún pueblo sí pueda haber cierta presión para que la gente participe en algunos ritos en plan "cargar con este paso de nosecuantos mil quilos porque es la tradición y te lo tienes que comer", pero no es algo generalizado como el burka.
#18 Dakaira
#6 el burka en España no está generalizado ni de cerca...

Dime esta semana cuantas mujeres con burka viste.
#21 mcfgdbbn3
#18: Pero no es cuestión solo de feminismo, es cuestión de seguridad.

¿Admitiríamos como normal que la gente vaya por ahí ocultando su cara?
#23 Dakaira
#21 cuantas mujeres con la cara completamente tapada viste esta semana?
#25 mcfgdbbn3
#23: Ninguna, pero que un problema no se haya desarrollado no significa que uno no se tenga que preocupar por él.

Es como el cambio climático, hubiera sido mejor atajarlo hace 30 años y no esperar a ahora.
#26 Dakaira
#25 aaaahhh ósea que a diferencia del cambio climático, este si es un problema inventado.

Me vas a sacar el gran remplazo?

Anda que... Yo alucino con las chorradas.

Tengo más miedo a cualquier facha que se imponga el islam en españa. Como mujer me aterroriza hombres debatiendo lo que "está bien" Para nosotras. Que en la práctica es lo que nos conviene a nosotros.

Me preocupa más que prohíban el aborto, que podamos pasar a ser propiedad de un fulano. Que nos digan lo que podemos o no podemos hacer. Y eso señor mío está más cerca que el burka.
#32 lotomorcillo
#26 Bueno, no si si vistes las declaraciones de Sam Altman la semana pasada.
"El ser humano necesita llegar a los 20 años para ser inteligente, toda esa energía y toda esa comida"
El gran reemplazo es real pero no por extranjeros. Por maquinas. Y humanos? Unos pocos un 1% para ser exactos
#34 Dakaira
#32 mira llegados a este punto, con que los robots no sean unos fasciolos de puta madre lo prefiero a un señor con ínfulas intelectualoides con miedos infantiles imaginarios...
#5 lameth
#1 Estoy seguro que has preguntado a todas las mujeres si quieren llevarlo o no.
#8 mcfgdbbn3
#5: Sería interesante preguntarlas de forma anónima.
#9 termopila
#1 Pero ¿es que la ley busca la prohibición por que era una imposición para la mujer?
#10 mcfgdbbn3
#9: No hablaba de la ley, hablo del burka como concepto, es machismo puro. ¿Cuántos hombres lo llevan?
#11 makinavaja
#10 ¿Cuantas mujeres llevan el cucurucho nazareno? La mayoría de las cofradias son solo masculinas...
#13 mcfgdbbn3
#11: En CyL creo que ya no quedan cofradías machistas, creo que la última lo fue en Zamora y desde hace bastante aceptan mujeres.
#12 verdor
#1 Es para ocultar tu identidad, o al menos esa es su función.
#14 mcfgdbbn3
#12: Yo le veo un punto interesante: te pones un burca espeso, ocultas armas bajo el, disparas a las autoridades que reprimen al pueblo, y nadie sabrá que has sido tu. ;)

#Disclaimer: este mensaje es broma.
#16 Cuñado
#1 ¿En qué parte de la legislación española se permite que alguien obligue a una mujer a llevar un burka?
#17 Dakaira
#1 te obligan en nombre de Dios y a las monjas en nombre de Dios, por ser mujeres y porque lo manda un señor...

Me toca mucho el higo señores debatiendo sobre lo mejor para las mujeres, la verdad.

Señores que a todas luces les va más el racismo que el feminismo. Me parece a mí que lo usan como arma arrojadiza para dar rienda suelta a un discurso que no saben sostener si no es con soflamas ya hechas.
#19 mcfgdbbn3
#17: Hoy en día hay libertad religiosa.
#24 Dakaira
#19 parece ser que no, o sólo para algunas partes.
#31 Sandman
#17 Ahora quiero volver a ver Bojack Horseman.  media
#33 Dakaira
#31 pues, tal cual...
#20 jfgaliza
#1 los niños a los que sus padres meten en eso, ya tal....
Exactamente, en España, ¿a qué mujer mayor de edad se les obliga a ello?
#22 mcfgdbbn3
#20: Los niños si no quieren más adelante pueden salirse, de la misma forma que un niño educado en el ateísmo puede bautizarse si quiere desateizarse.
#30 jfgaliza
#22 y las mujeres también, si quieren pueden salirse y dejar de vestir esa monstruosidad.
#27 Toponotomalasuerte
#1 si te obligan tienes el 016 para llamar y pedir protección.
No eres nadie para juzgar lo que quieres o no un fanático religioso. Hay que impedir que vayan a las clínicas de planificación familiar a acosar a la gente no que se vistan como quieran. Nos estamos dispersando.
#29 mariopg
#1 además es puntual y una fiesta (a ver si en carnaval tampoco se va a poder ir con la cara tapada)
la iglesia en españa es un cáncer, pero españa es cristiana; burka? NO, NUNCA, Jamás en mi país
#7 wata
Si no son capaces de ver una diferencia tan bestia...es que están totalmente fuera de la realidad.
Y la Colau reuniéndose con el nza alcalde de Kiev ya ni te digo.
#3 Vodker
Hostia, qué ingeniosa la Colau. Qué buena la asociación burka-nazarenos. Nunca antes se había comentado.

-ironía-
#4 CharlesBrowson
muy halal esta peña...pero luego van de laicos :troll: ay habibi que se te ve la patita debajo de la chilaba
#15 Gotsel
Y los motoristas de moto GP también prohibidos, Ada.
#28 chocoleches
Qué problema hay en prohibir a los nazarenos que lleven la cara tapada? Si detestas a todos por igual no es discriminación.
