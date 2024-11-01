Ada Colau y Albert Fernández Díaz se 'enganchan' por el burka: "Los nazarenos de Semana Santa también prohibidos porque llevan toda la cara tapada"  

En pleno debate sobre si se va a prohibir el burka en España, Ada Colau y Albert Fernandez-Díaz se enfrentaron "Los nazarenos de Semana Santa también prohibidos porque llevan toda la cara tapada", manifestó la exalcaldesa de Barcelona."Eso es una exposición puntualísima" defendió Fernández, a lo que Ada respondía que era "de fanatismo religioso". Ante sus insólitas palabras Díaz la cuestionó "increíble despropósito comparar a los nazarenos de Semana Santa con las mujeres que han sido obligadas por sus maridos a llevar un burka".