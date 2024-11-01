Abascal se opone a la prohibición del acceso a menores de 16 años a las redes sociales: “Pedro Sánchez quiere suplantar a las familias”

El presidente de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, ha señalado este martes en el Parlamento Europeo que se oponen a la prohibición a menores de 16 años del acceso a las redes sociales, que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Es que es un torpedo en la línea de flotación en el "negocio" de torturar la realidad, que es de lo que vive este "peaso carne", y removerte las tripas, para que no pienses.
A ver, que no de un palo al agua uno de derechas es normal, pero que no moleste a los que hacen cosas!
Facebook, Tuenti, etc… todo se creó para gente universitaria.
Cada vez me cuesta más distinguir entre las propuestas progres y las fachas...