edición general
Abascal se opone a la prohibición del acceso a menores de 16 años a las redes sociales: “Pedro Sánchez quiere suplantar a las familias”

Abascal se opone a la prohibición del acceso a menores de 16 años a las redes sociales: "Pedro Sánchez quiere suplantar a las familias"

El presidente de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, ha señalado este martes en el Parlamento Europeo que se oponen a la prohibición a menores de 16 años del acceso a las redes sociales, que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desideratum
¿Cómo no se va a oponer? Si toda la basura repugnante, odiadora e idiotizadora le llega a los chavales a través de las redes, especialmente desde Tik Tok y, cuando cumplan un lustro más, a través de ese vertedero de ultras fascistas y canallas que es X.

Es que es un torpedo en la línea de flotación en el "negocio" de torturar la realidad, que es de lo que vive este "peaso carne", y removerte las tripas, para que no pienses.
angelitoMagno
Del creador de "exigimos un pin parental, no queremos que den charlas de educación sexual a los niños" llega "¿Qué es eso de limitar el acceso de los niños a Internet?"
angar300
Mira, justo 16 años. La edad mental máxima de sus seguidores...
johel
No cabe otra respuesta del partido defensor de los dos minutos de odio.
Chinchorro
Pero a ver, cómo le vais a quitar al paguitas su herramienta de adoctrinar chavales y pudrirles el cerebro... cómo si no les van a decir a los adolescentes que con Franco se vivía mejor...
Ultron
#6 Solo les quedaría Antena3, Telecinco, Cuarto...
jaramero
Aparte de oponerse hace algo?

A ver, que no de un palo al agua uno de derechas es normal, pero que no moleste a los que hacen cosas!
obmultimedia
#3 Si, dormir hasta las 12 del mediodia.  media
devilinside
#9 Con un libro para abrigarse, qué monstruo
Don_Pixote
Las redes sociales deberían ser para mayores de edad y ya.

Facebook, Tuenti, etc… todo se creó para gente universitaria.
abnog
Por si quedaba alguna duda sobre el camino correcto.
devilinside
A este no le debería importar más que prohiban los anuncios de clínicas de implantes capilares
XtrMnIO
Y si lo permite, también en contra.
XXguiriXX
Algunas voces dicen que los chicos/as de ahora crecen siendo antisionistas por la influencia de TikTok, qué raro que Vox esté en contra.
Empakus
Ufff...
Cada vez me cuesta más distinguir entre las propuestas progres y las fachas...
0 K 10
#11 Pués a vosotros cada día se os distingue mejor.
Alcalino
No, son las redes sociales las que han suplantado a las familias
Review
Algunos ven peligrar su chiringuito y sus voceros a su público objetivo
