Abascal no acudirá a la tribuna de autoridades ni al Palacio Real por el 12 de octubre: "No se debe fingir normalidad institucional con un Ejecutivo ilegítimo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, no ocupará mañana el asiento que tiene reservado en la tribuna de autoridades para seguir el desfile militar del 12 de octubre en Madrid. Tampoco asistirá a la posterior recepción organizada en el Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional. No lo hará porque, a su juicio, "estos actos son utilizados por [Pedro] Sánchez para blanquear un Gobierno corrupto y peligroso".