Abascal dice que hará "que toda la prensa pueda ser libre" y en 'Malas Lenguas' le dejan en ridículo: "Le pido a la gente que no se deje engañar por estos titiriteros"
"Tener que oír a Abascal decir haremos que toda la prensa pueda ser libre después de haber dicho que quiere cerrar este programa… Habrá que recordárselo a él"
etiquetas
:
abascal
prensa libre
malas lenguas
actualidad
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
vicus.
La prensa libre de la una grande y libre. Porque unos deben ser libres para que otros estén callados y contra el paredón, como se hacía en aquellos tiempos que tanto añoran..
6
K
87
#5
Cincocuatrotres
*
La prensa dudo mucho que pueda ser libre, no se venden periódicos, se venden subvenciones si eres fiel al que manda subvención, si tragas cobras. Lo vemos a diario, y no manda Abascal.
2
K
21
#9
rob
*
¡Prensa, una!
¡Prensa, grande!
¡Prensa, libre!
Esa es la prensa que le gusta a Abascal. Y si el medio se llama Arriba, mejor.
0
K
15
#13
Suleiman
Es un espejo de Trump, y mira como les va...
0
K
12
#15
borre
#13
Mejor que nunca...
0
K
11
#17
UNX
#13
Es justo lo que estaba pensando: está siguiendo el manual de Bannon paso a paso, pero va con retraso (no pun intended) porque aún no ha pillado poder.
0
K
10
#6
Sergio_ftv
"Libre" siempre y cuando no se salgan del estrecho sendero marcado por el autoritario y antilibertad Abascal.
0
K
11
#7
Mauro_Nacho
La ultraderecha cuando dice libertad es para recortarla, no aguanta posiciones diferentes a las que ellos defienden.
0
K
11
#8
jdmf
Éste tipo ya habla como si gobernara.
Si empiezo Milei, Trump y Erdogan
0
K
11
#12
EvilPreacher
Creo que el titular ofende innecesariamente a los titiriteros.
0
K
10
#14
Maelstrom
Los de las acreditaciones en el Congreso y otros actos de censura universitaria "popular" llorando por sus putitas felatrices de la prensa.
TE TIENES QUE DESCOJONAR DEL CINISMO INFINITO.
0
K
9
#3
CharlesBrowson
libre es, lo que hay que regular es el contubernio existente de periodistas con los politicos, no se puede actuar como un "brazo armado" de cada partido diciendo "escudo para siempre".
0
K
8
#16
Peter086
Lo siguiente que dirá es que el conseguirá que todos los jueces sean libres
0
K
7
#10
mninm
Con lo fácil que es llamar fascistas con micrófono a los periodistas que osen criticarte.
0
K
6
#1
RoterHahn
En la foto se ve a una persona y a un primate.
Arriba una persona evolucionada, educada y correcta, abajo un chimpance que solo sabe hacer el payaso y no da golpe.
14
K
-80
#4
Anomalocaris
#1
Todos los seres humanos somos primates
4
K
39
#11
mikeoptiko
#1
y ojo que si lo dice el PP que es una eminencia en no dar golpe... Bueno, golpes da, pero a las arcas públicas
2
K
31
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
