Abascal apoya las palabras de Elon Musk contra Sánchez

Abascal apoya las palabras de Elon Musk contra Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica política española al publicar un mensaje duro en su cuenta de X tras los recientes insultos dirigidos por Elon Musk (propietario de la plataforma X y consejero delegado de Tesla) hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

luspagnolu #1 luspagnolu
Ir de patriota por la vida y no ser más que un lameculos de millonarios americanos.
24 K 275
freeclimb #13 freeclimb *
#1 Está claramente buscando apoyo de Musk, como lo hizo con ADF

Elon Musk participa por video en mitin de AfD en Alemania

www.dw.com/es/elon-musk-participa-por-video-en-mitin-de-afd-en-alemani

Ojo: Los servicios de inteligencia de Alemania califican como “extremista” a AfD y aseguran que es incompatible con el orden democrático

elpais.com/internacional/2025-05-02/los-servicios-de-inteligencia-de-a
2 K 51
sotillo #18 sotillo
#1 Los que menos valen nos va a costar muy caro
1 K 31
sat #3 sat *
Lameculos de libro, retrasado antológico, vende patrias sin parangón y vago como él solo. Votar esto es votar servilismo.
11 K 128
Chinchorro #4 Chinchorro
Abascal apoyando a inmigrantes africanos, vivir para ver.
5 K 80
Kantinero #8 Kantinero
Y hay unos cuantos millones de españoles tarados que apoyan a este desecho, o al PP que es su marca blanca.
Son los mismos que votarían Trump de residir en USA
4 K 54
Graffin #6 Graffin
La superioridad moral de la izquierda dicen. Hay que joderse. Siempre del lado de los tarados, miserables, y gente sin la más mínima pizca de principios o empatía.
4 K 47
powernergia #7 powernergia
Ni la extrema derecha europea tragan a esta pandilla, está quedando en ridículo:

www.japantimes.co.jp/commentary/2026/02/03/world/appeasing-trump-only-
2 K 41
Milmariposas #9 Milmariposas
Mongolo Paguitas Fachascal
1 K 37
eltoloco #2 eltoloco
Chorpresa.. :shit:
2 K 31
#5 Piscardo_Morao
Para eso lo ha publicado, para que el caniche del Imperio Americano hable de como la malvada dictadura del Perro Sanxe va a regularizar a medio millón de inmigrantes que saben a ciencia cierta que votarán todos al PSOE.

Aunque el permiso de residencia y trabajo no de derecho a votar, que los hechos no te estropeen la propagando, ¿no, Sandiego Obescal?
1 K 22
#12 detectordefalacias
Abascal apoya las palabras del pederasta. Ok, tomamos nota
1 K 18
josde #24 josde
Un mier patriota nazi defensor de las paguitas si son para el sobre todo.
0 K 18
#15 Suleiman
Si está a sueldo, que va a decir....
0 K 13
IkkiFenix #10 IkkiFenix
Ante este contexto, Abascal replicó con un mensaje en X en el que se refería a Sánchez de forma tajante: “Sí, y también un criminal corrupto.”

Lo dice como si ellos no fueran corruptos.
0 K 13
sotillo #19 sotillo
#10 Quedarse con las donaciones no es corrupción es impedir que el dinero termine en manos de los rojos :troll:
1 K 29
#22 Leon_Bocanegra
#20 más a mí favor.
0 K 12
XtrMnIO #23 XtrMnIO
Cipayo traidor...
0 K 12
#14 Leon_Bocanegra
Aquí cabe recordar al tan odiado por la derechusma, el señor Zapatero, que defendió al señor Aznar de los insultos de Chávez.
0 K 12
sotillo #20 sotillo
#14 Lo de Chávez no fueron insultos, fue decirle a la cara lo impresentable que resultaba Aznar que había apoyado a los golpistas venezolanos que secuestraron a Chavez
0 K 11
#21 okeil
Va a haber que prohibirle la pulserita de la banderita.
0 K 10
DrEvil #25 DrEvil
Pues como todo político, intenta arrimar el ascua a su sardina. ¿Cuál vendría siendo la noticia?
0 K 8
anarion321 #17 anarion321
Los que hoy apoyan el control estatal con el gobierno de Sánchez luego lloraran cuando alguien como Vox esté en el gobierno y gestione todos esos controles.

Sois muy poco inteligentes.
0 K 8
#16 Rixx
Otro retrasado mental que cree que puede llegar a presidente, como la IDA :-D
0 K 7
Febrero2034 #11 Febrero2034 *
Guerras absurdas contra un hombre de paja... como si esto fuera siquiera significativo.

El Moñeco que durará 1 o 2 días hasta que la factoria semillas saque otro moñeco para desviar el tema.
0 K 7

