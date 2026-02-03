Abascal apoya las palabras de Elon Musk contra Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica política española al publicar un mensaje duro en su cuenta de X tras los recientes insultos dirigidos por Elon Musk (propietario de la plataforma X y consejero delegado de Tesla) hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Elon Musk participa por video en mitin de AfD en Alemania
www.dw.com/es/elon-musk-participa-por-video-en-mitin-de-afd-en-alemani
Ojo: Los servicios de inteligencia de Alemania califican como “extremista” a AfD y aseguran que es incompatible con el orden democrático
elpais.com/internacional/2025-05-02/los-servicios-de-inteligencia-de-a
Son los mismos que votarían Trump de residir en USA
www.japantimes.co.jp/commentary/2026/02/03/world/appeasing-trump-only-
Aunque el permiso de residencia y trabajo no de derecho a votar, que los hechos no te estropeen la propagando, ¿no, Sandiego Obescal?
Lo dice como si ellos no fueran corruptos.
Sois muy poco inteligentes.
El Moñeco que durará 1 o 2 días hasta que la factoria semillas saque otro moñeco para desviar el tema.