"El 41% de los autónomos en España cobra por debajo de 27.480 euros al año y sólo un 32% factura más de 670 euros al mes, como para encima subir más las cuotas"
El 41 por 100 de los autónomos en España ingresa por debajo del salario mínimo interprofesional"
etiquetas
autónomos
españa
cobra
factura
cuotas
actualidad
#2
obmultimedia
si ese 32% factura 670 euros al mes es que algo estan haciendo mal o estan cobrando en B sin iva para pagar el minimo.
5
K
79
#3
Laro__
No hay subida propuesta para los que cobren menos del SMI. Pagarán 80€ los dos primeros años y lo mismo que ahora el resto del tiempo.
www.eldiario.es/economia/cuotas-autonomos-propone-seguridad-social-202
1
K
31
#1
borachoman
Cómo se nota el trabajo en negro.
2
K
30
