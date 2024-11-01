edición general
300€ por no limpiar los orines del perro, 750€ por tirar papeles al suelo o 600€ por comprar una lata: las nuevas multas en Barcelona

Barcelona pondrá en marcha la nueva Ordenanza de Convivencia, que actualiza o crea nuevas multas para la ordenanza de civismo creada en 2006.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Se van a forrar, los cabrones.
yoma #2 yoma
¿De qué sirven nuevas normas si luego no se hacen cumplir?
crycom #4 crycom
#2 Para parecer que hacen algo desde el ayuntamiento.
#3 eldelcerro
Perfecto, el problema es que los municipales no van a poner ni una multa, en Madrid les ves esquivando coches en doble fila y no paran a multarlos.
