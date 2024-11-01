edición general
11 meneos
177 clics
20 años del anuncio de las bolas saltarinas de Sony en San Francisco

20 años del anuncio de las bolas saltarinas de Sony en San Francisco  

Tal día como hoy hace veinte años se estrenaba uno de los anuncios más bonitos y relajantes que recuerdo, el de los miles de pelotas saltarinas bajando por las cuestas de San Francisco al ritmo de Heartbeats de José González. Era un anuncio para los televisores LCD Sony Bravia, aunque la verdad es que no sé cuánta gente se quedó con el detalle. Lo dirigió el sueco Nicolai Fuglsig. Y una peculiaridad es que está hecho todo en cámara, sin necesidad de efectos especiales. Eso sí, lo de la rana, la repisa con un perro, los buzones, los cubos…

| etiquetas: publicidad , sony , televisores , bravia , premios , espectacular
11 0 0 K 118 actualidad
4 comentarios
11 0 0 K 118 actualidad
JanSmite #1 JanSmite
La verdad es que el anuncio es simplemente espectacular.
0 K 20
#4 pelagito
20 años ya, y todavía me acuerdo del anuncio.
0 K 10
#2 JandePorer
Sin quitar el mérito a lo bello del spot, yo me imagino a cientos de familias con hijos cargándose lámparas, jarrones y demás por jugar dentro de casa con las pelotitas de los cojones.
0 K 7

menéame