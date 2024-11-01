20 años del anuncio de las bolas saltarinas de Sony en San Francisco  

Tal día como hoy hace veinte años se estrenaba uno de los anuncios más bonitos y relajantes que recuerdo, el de los miles de pelotas saltarinas bajando por las cuestas de San Francisco al ritmo de Heartbeats de José González. Era un anuncio para los televisores LCD Sony Bravia, aunque la verdad es que no sé cuánta gente se quedó con el detalle. Lo dirigió el sueco Nicolai Fuglsig. Y una peculiaridad es que está hecho todo en cámara, sin necesidad de efectos especiales. Eso sí, lo de la rana, la repisa con un perro, los buzones, los cubos…