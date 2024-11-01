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YouTube amplía los anuncios a 90 segundos sin opción de saltarlos: ¿nos obligarán a pagar el premium?

YouTube amplía los anuncios a 90 segundos sin opción de saltarlos: ¿nos obligarán a pagar el premium?

Desde hace muchos años, YouTube tiene una forma de monetizar su plataforma muy rentable, implementando anuncios dentro de los vídeos que todos vemos. Esto es algo lógico y normal, aunque, con el paso del tiempo, cada vez es más común la práctica. Sin embargo, ya comienza a molestar. Sacaron un servicio premium, que evita todo tipo de publicidad, y que muchos pagan, lo que hace que, el resto de anuncios se dividan entre los usuarios que no lo hacen, y, por tanto, cada vez haya más, hasta el punto de comenzar a ver 90 segundos sin poder saltar

| etiquetas: youtube , anuncios
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27 comentarios
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Comentarios destacados:    
Anfiarao #1 Anfiarao
¿nos obligarán a pagar el premium? . O a dejar de utilizar YouTube
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sotillo #27 sotillo
#1 Si lo dejas unos días ya ni te acuerdas
0 K 10
Lord_Cromwell #13 Lord_Cromwell
#12 Además con el navegador Ópera tampoco tengo publicidad en el móvil con el bloqueador que trae incorporado.
1 K 31
Lord_Cromwell #25 Lord_Cromwell *
#23 Si, lo digo en #13
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Blackat #10 Blackat
Con Youtube me comienza a pasar lo mismo que con Facebook....cuanto mas tiempo estoy sin usarlo , mas feliz...
2 K 28
#4 kreator
Revanced
1 K 24
TipejoGuti #9 TipejoGuti
#6 #4 #3 #5 #2
Gracias, voy tomando apuntes que estoy harto anuncios.
1 K 22
Lord_Cromwell #11 Lord_Cromwell
#9 Si no te gusta Smartube tienes Tizentube que tiene el mismo diseño que la app de Youtube. Para móvil uso un fork de NewPipe que se llama PipePipe.
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EsUnaPreguntaRetórica #18 EsUnaPreguntaRetórica
#11 Para móvil Opera también funciona muy bien.
0 K 12
Lord_Cromwell #19 Lord_Cromwell
#18 Y la VPN gratuita que trae
0 K 20
EsUnaPreguntaRetórica #23 EsUnaPreguntaRetórica
#19 Basta con el bloqueador de publicidad que trae integrado. Ni un anuncio en youtube.
0 K 12
blak #6 blak
Recomiendo Grayjay para ver YouTube sin anuncios grayjay.app/ parte de futo futo.tech/projects
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manuelpepito #7 manuelpepito
#6 Brave va muy bien
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crob #8 crob
#6 lástima que son USAnos
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blak #26 blak
#8 Igual que YouTube
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#3 xaxipiruli
Newpipe funciona DPM!
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Stathamdepueblo #16 Stathamdepueblo
Freetube en PC
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Connect #15 Connect
Tik tok deja cada vez videos más largos y sin publicidad. Yo me he creado una lista, le pongo que pase automáticamente o busco un live que me guste, y listos. Otra opción es irse a alguna App que se salte los anuncios de youtube, pero ya no me quiero instalar nada más
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estemenda #2 estemenda *
Anda que no hay formas de evitar los anuncios de Youtube. Yo normalmente uso Firefox pero para entrar a YT abro un Brave y chimpún.
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Lord_Cromwell #5 Lord_Cromwell
#2 Yo Smartube en Xiaomi Mi Box S 3ª Generación.
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yopasabaporaqui #12 yopasabaporaqui *
#5 Yo uso New pipe. Pero recientemente me salió un popup en la aplicación indicando que en breve, con la nueva normativa de Google, va a dejar de funcionar.

Pagar no voy a pagar. Por eso tolero algo de publicidad, pero si van hacer la experiencia tan mala, pues dejaré de usarlo y arreando.
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Mister_T #17 Mister_T
#12 de momento sigue funcionando bastante bien. Hubo unos días en los que no podía cargar vídeos, pero siguen peleando.
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#21 Regreso
Se están equivocando con esto, porque al menos en mi caso los videos que veo no suelen ser tan interesantes como para perder 90 segundos de mi vida sin saber si el video lo quiero ver o no. Hoy hay mucha mierda en youtube, videos por IA, videos que no aportan nada, clickbait, etc. Desde que quitaron los dislikes es imposible saber de antemano si un video es bueno o malo, lo que ya me tocó los huevos en su día. Ya quito los videos cuando me sale anuncio al darle a ver un video que no se si va a ser bueno o malo. Me gustaría saber la tasa de "clicks cancelados" que manejan hoy en día.
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#22 Mandri20 *
La revolución ya no es el comunismo. Es luchar contra toda la publicidad.

Muerte a la publicidad en todos los ámbitos audiovisuales, en las redes sociales y en los carteles urbanos y rurales. Queremos espacios 100% libres de intromisión y manipulación psicologicas. Caiga quien caiga, a toda costa. Tolerancia cero.
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sxentinel #14 sxentinel
Se quita el vídeo y se vuelve a poner mano de santo y como mucho te toca hacerlo un par de veces en el primero que luego ni eso.
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#20 R2dC
¿Que anuncios? :troll:
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#24 dakota
Como evitar la publicidad en YouTube en el movil? En el ordenador no es problema pero me veo a mi madre dándome la turra con lo de la publicidad plasta que cada vez meten mas y ella usa la app de YouTube oficial en movil y tablet
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menéame