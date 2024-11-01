YouTube amplía los anuncios a 90 segundos sin opción de saltarlos: ¿nos obligarán a pagar el premium?

Desde hace muchos años, YouTube tiene una forma de monetizar su plataforma muy rentable, implementando anuncios dentro de los vídeos que todos vemos. Esto es algo lógico y normal, aunque, con el paso del tiempo, cada vez es más común la práctica. Sin embargo, ya comienza a molestar. Sacaron un servicio premium, que evita todo tipo de publicidad, y que muchos pagan, lo que hace que, el resto de anuncios se dividan entre los usuarios que no lo hacen, y, por tanto, cada vez haya más, hasta el punto de comenzar a ver 90 segundos sin poder saltar