Yanis Varoufakis denuncia la proliferación de sus deepfakes en YouTube: "Solo uno de cada cinco videos es realmente mío"

El resto son creaciones generadas por inteligencia artificial que a menudo le atribuyen declaraciones que nunca ha realizado.

Y solo puede ir a peor. La IA va ser, si no lo es ya, una herramienta clave para subyugar a la población.
Varoufakis=Varoufakes
