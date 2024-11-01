edición general
Xaime da Pena, el abogado de Desokupa y Vito Quiles, ha sido condenado por un delito de amenazas continuadas y delito continuado de vejaciones injustas

Según el fallo de una sentencia a la que ha accedido este medio, fue hallado culpable de un delito continuado de amenazas, con el agravante de parentesco y la atenuante de reparación del daño, recibiendo una condena de un año, tres meses y un día de cárcel, con inhabilitación para el sufragio pasivo mientras dure la condena. También se le prohibió acercarse a menos de 200 metros de su víctima, su domicilio, trabajo o lugares que frecuente durante tres años y medio, y contactarla por cualquier medio por el mismo tiempo.

Cabre13 #1 Cabre13
De Desokupa, de Vito Quiles y de Burgueño, el zumbado aquel que se hizo famoso por acosar a Óscar Puente, fue puesto como héroe por toda la derechita y en menos de un par de meses acabó en la cárcel por amenazar y extorsionar a su propia familia.
Debe de haber toneladas de mierda tras el da Pena éste.
