Los 'whatsapps' certifican que Feijóo y Mazón solo se comunicaron tras la comida de El Ventorro: "Un puto desastre va a ser esto, presi"

Los 'whatsapps' certifican que Feijóo y Mazón solo se comunicaron tras la comida de El Ventorro: "Un puto desastre va a ser esto, presi"

El líder del PP, que solo ha remitido a la jueza los mensajes enviados por el expresident y no lo suyos, explica que fue él quien inició a las 19.59 horas el primer contacto con Mazón, que tardó unos minutos en contestar y lo hizo apenas tres minutos antes del envío del Es-Alert

Vamos, que Feijoo también mintió.
#2 "Mentir no es delito" y a quienes les votan les importa una soberana mierda. No les importa el reguero de cadáveres que deja el PP cuando gobierna, va a importarles que mientan.
#2 También es cierto que eso de que apostar a que Feijoo estaba mintiendo sobre el tema no tenía demasiado riesgo. Lo gracioso ha sido la desconfianza que genera eso de: te envío los de Mazón, pero no los míos.
Feijóo ha explicado que fue él quien inició a las 19.59 horas el primer contacto con Mazón el día de la dana tras conocer, “por los medios de comunicación”, la gravedad de la situación en Valencia.
Dioses.
#1 Los voceros del PP gallego ya dicen esto:
El líder del PP asume como «error» una frase que dijo en su declaración con Mazón el jueves 31 de octubre, dos días después de la tragedia. «Puse de manifiesto que 'el presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informado en tiempo real'. Se trató de un error, pues el 29 de octubre del 2024 fue martes y no lunes», expone Feijoo.
:palm: Estamos gobernados por unos completos inutiles y vamos a peor.
no "contastes" con eso, mira que eres lacio
