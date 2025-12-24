Los 'whatsapps' certifican que Feijóo y Mazón solo se comunicaron tras la comida de El Ventorro: "Un puto desastre va a ser esto, presi"

El líder del PP, que solo ha remitido a la jueza los mensajes enviados por el expresident y no lo suyos, explica que fue él quien inició a las 19.59 horas el primer contacto con Mazón, que tardó unos minutos en contestar y lo hizo apenas tres minutos antes del envío del Es-Alert
Dioses.
El líder del PP asume como «error» una frase que dijo en su declaración con Mazón el jueves 31 de octubre, dos días después de la tragedia. «Puse de manifiesto que 'el presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informado en tiempo real'. Se trató de un error, pues el 29 de octubre del 2024 fue martes y no lunes», expone Feijoo.
