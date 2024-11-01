edición general
Vox propone que Madrid dedique un espacio público al activista estadounidense asesinado Charlie Kirk

Vox pedirá en el Pleno de Cibeles nombrar un espacio público de Madrid en honor a Charlie Kirk, activista conservador asesinado en Estados Unidos.

politica
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Hace dos meses ni lo conocían y hoy quieren hacerlo martir de la patria. Cuando crees que no pueden ser más ridículos van y se superan.
19 K 235
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
#1 todo eso da igual.
Cumplir la ruta neonazi es lo importante.
Y ya te aviso: NO LO VAN A CONSEGUIR.
0 K 8
#19 Setis
#10 Tú espera que la fauna española promedio no es que sea muy sabia y brillante.

Antes de que me digáis mierdas, quiero que sepáis que soy nacido en Valladolid.
0 K 8
#21 Barriales
#1 yo cambiaría el nombre a la Puerta del Sol por Charli kirk. Paseo de Charli Kirk.
0 K 8
GerardoSinMana #23 GerardoSinMana
#21 creo que sería mejor y más productivo viendo el turismo de mierda que hay que inventasen los chupitos de charli Kirk con un poco de vozdka, chorro de limón y unas gotas de granadina. Las risas sería ver gente pidiéndolo en inglés
0 K 7
antesdarle #3 antesdarle
Anda que no tenemos personas a las que dedicarles un espacio público como para hacerlo con personas que ni han pisado España.
5 K 69
Bourée #8 Bourée
#3 Y la odian por "socialcomunista"
0 K 13
#4 mcfgdbbn3
Que le dediquen un colegio, que le gustaban mucho los tiroteos en esos lugares.
2 K 43
Gry #14 Gry *
#4 Un campo de tiro! :-D
0 K 16
#7 cajadecartonmojada *
El CIFSE tiene una galería de tiro y pertenece al ayuntamiento de Madrid. Yo lo veo.
2 K 40
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Espérate que no diga dickface que sí.
0 K 19
Glidingdemon #17 Glidingdemon *
#2 Y yo también estoy seguro de que el final tragara, ya dije por aquí que su nuevo mote es caraculo, NOX lo viola constantemente y si no la novia de la muerte o Florentino, pero que es un monigote no hay duda. Y un peligro para los chavales cuando hay un balón por medio. xD xD xD xD
0 K 8
fareway #6 fareway
A este sí pero a todos los asesinados por la dictadura que les den morcilla. Fachas, que dentro la lleváis...
0 K 15
frg #5 frg
Yo le pondría su nombre a una fosa de esas que no se han abierto tras el "periodo de placidez". Si somos fachas, que se vea.
0 K 12
unlugar #12 unlugar
No pierdo la esperanza de que todavía se puede ser más payaso. Ya lo demostrarán.
0 K 11
Brill #16 Brill
La "jesusización" de Charlie Kirk ha llegado a España. Próximamente, las redadas de ICE y los aranceles a Canadá.

Si VOX inventa algo nuevo igual les explota la cabeza.
0 K 10
#20 mariopg
vox son sacos de mierda incultos
0 K 8
Andreham #22 Andreham
Ese nazi no sabía ni colocar a España en un mapa, y abogaba por la expulsión de los marrones y los que no hablaban inglés; y aquí los fascistas vende-patrias que más la tienen en la boca pidiendo ponerle un espacio público.
0 K 8
Libelulo #11 Libelulo
Que se vayan al infierno VOX y el hdp Charlie Kirk.
0 K 7
Don_Pixote #18 Don_Pixote
Que le hagan una corrida de toros :troll:
0 K 7
juanjoelena #9 juanjoelena
Si es que no se puede ser más subnormal de verdad que no se puede.
0 K 6
Jesus_Mauri #13 Jesus_Mauri
Propongo Mezquita Charlie Kirk.
0 K 6
Lyovin81 #15 Lyovin81
#13 Te ha faltado un :troll: al final del comentario
0 K 7

