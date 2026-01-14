Von der Leyen no descarta frenar a Trump si invade Groenlandia: "Pueden contar con nosotros"  

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha marcado una postura de firmeza ante las crecientes tensiones geopolíticas en el Ártico y el frente oriental. En una reciente comparecencia, la líder europea no descartó la aplicación del artículo 42.7 de defensa colectiva de los Tratados de la Unión Europea en caso de que Donald Trump intente tomar Groenlandia por la fuerza. Este artículo obliga a los Estados miembros a prestar ayuda y apoyo militar ante una agresión. "Pueden contar con nosotros" con actos y no solo con palabras.