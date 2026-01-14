edición general
Von der Leyen no descarta frenar a Trump si invade Groenlandia: "Pueden contar con nosotros"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha marcado una postura de firmeza ante las crecientes tensiones geopolíticas en el Ártico y el frente oriental. En una reciente comparecencia, la líder europea no descartó la aplicación del artículo 42.7 de defensa colectiva de los Tratados de la Unión Europea en caso de que Donald Trump intente tomar Groenlandia por la fuerza. Este artículo obliga a los Estados miembros a prestar ayuda y apoyo militar ante una agresión. "Pueden contar con nosotros" con actos y no solo con palabras.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
"Pueden contar con nosotros" ... se lo dice Úrsula a Trump ¿no? :roll:
11 K 121
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso *
#3 #2 #1 Úrsula la que prometió tomar represalias contra el ataque al NordStream?? Están jodidos los daneses xD

"Ahora es primordial investigar los incidentes para obtener total claridad sobre los hechos y sus causas. ¡Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética activa europea es inaceptable y dará lugar a la respuesta más contundente posible!, afirmó aquel septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
4 K 55
MiguelDeUnamano #21 MiguelDeUnamano
#2 No es un mensaje muy tranquilizador para los daneses.
1 K 28
karakol #25 karakol
#2 "Vamos a darles una paliza a los daneses que se van a acordar", añadió Von der Pfizer.
2 K 35
JackNorte #1 JackNorte
Un genocidio y un secuestro vale :-) El limite esta ahi en tocar Groenlandia.
3 K 40
Gadfly #15 Gadfly
#1 que genocidio?
2 K -15
JackNorte #20 JackNorte *
#15 el que esta alimentando en Gaza o has visto algun otro ultimamente? O lo crees posible sin los Estados Unidos de por medio?
2 K 26
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¿Pueden contar con nosotros? ¿Europa o EE.UU? No lo deja claro...es que todos sabemos que esta tipeja parece estar a sueldo de EE.UU
3 K 31
#11 soberao
#3 La EU no tiene ejército y la OTAN aquí no va a entrar contra EE.UU. Dinamarca esta en paños menores ante las amenazas de su querido aliado, así que cada país pondrá a sus jóvenes para que EE.UU los reviente y a Von Der Leyen le dará igual, porque no son sus hijos, ni sus nietos. www.rtve.es/noticias/20250310/declaraciones-ursula-von-der-leyen-sobre
1 K 16
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#3

Ni que la Úrsula descienda de plantadores de algodón de EEUU o tenga alguna relación familiar con EEUU xD

en.wikipedia.org/wiki/Carl_Albrecht_(psychologist)

religion.princeton.edu/people/victoria-von-der-leyen
1 K 35
Veelicus #12 Veelicus
No se como esta impresentable sigue siendo presidenta da nada tras rendir la UE a EEUU en un campo de golf escoces
2 K 30
MTM #22 MTM
Quizá disolver la OTAN. Rodear las bases americanas.
1 K 23
Mountains #16 Mountains *
#6 Si, a parte de contra Rusia (en la que ya estamos ahora mismo por invadir Ucrania que parece que no nos acordamos) contra EEUU en caso de invasión de Groenlandia
1 K 21
HeilHynkel #24 HeilHynkel
#16

Bueno, en esta caso, le podemos comprar armanento a los rusos para pasarselo a los daneses. :roll:
0 K 17
pitercio #7 pitercio
Frauden Lying.
0 K 17
#27 omega7767
y alemania queriendo comprar armamento a EEUU, menudos patéticos
1 K 14
Mltfrtk #29 Mltfrtk
Estoy seguro de que esa babosa nazi va a lamerle el culo a Trump y no va a hacer absolutamente nada si invaden Groenlandia. De hecho, no está haciendo absolutamente nada.
0 K 12
pip #4 pip
Se está hablando abiertamente de una guerra contra los Estados Unidos y ya lo vemos como algo normal. Yo no salgo de mi asombro.
0 K 12
Mountains #5 Mountains *
#4 No, se está hablando abiertamente de una invasión por parte de EEUU a Europa.. que es muy distinto.
6 K 86
pip #6 pip *
#5 con la consiguiente posibilidad de una guerra.
0 K 12
Spirito #31 Spirito *
#5 Y no solo eso, sino que hoy es Groenlandia y mañana puede ser cualquier otro territorio o enclave que quiera.

Es más, puede alegar que los terrenos donde están las bases militares, ya son totalmente a perpetuidad territorio de EEUU, por ejemplo.

Es que puestos a pasarse los acuerdos internacionales y lo firmado por el ojal, cualquier cosa es posible.
0 K 9
Gadfly #17 Gadfly
#4 díselo Trump!
1 K 8
traviesvs_maximvs #30 traviesvs_maximvs
#4 esto va de órdagos. USA se tira uno, La UE debería tirarse el suyo porque si no va a tomar lo que quiere sin problemas. Si plantas tropas europeas en Groenlandia sería muy difícil justificar para la opinión publica un ataque de USA a tropas europeas, sobretodo si son un contingente de varios paises, incluso para la administración Trump.
0 K 10
Tarod #14 Tarod
inesperado...
0 K 11
woody_alien #8 woody_alien
Pueden contar con nosotros para frenar a Trump ... si resbala en el hielo al invadir Groenlandia, no sea que se rompa una pierna.
0 K 11
ur_quan_master #9 ur_quan_master
¿Mientras no puede hacer algo antes de que la invadan?
0 K 11
#28 omega7767
#9 barcos militares en groenlandia, crear bases militares .... Sorprendentemente está esperando a sea invadida
0 K 11
#23 pascuaI
Qué patético lo de la bruja corrupta esta.
1 K 10
UnoYDos #26 UnoYDos
Y lo dijo sin reírse
1 K 10
#32 pirat
Con lo valiente que es úlcera, rechazará el ataque ella sola a lomos de su pony.
Que no esperen más.
0 K 9
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
No si al final si tendremos la 3a...
0 K 8
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
Pues al igual que hemos hecho con Eurovisión podríamos empezar con los oscars por ejemplo.
0 K 7

