La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha marcado una postura de firmeza ante las crecientes tensiones geopolíticas en el Ártico y el frente oriental. En una reciente comparecencia, la líder europea no descartó la aplicación del artículo 42.7 de defensa colectiva de los Tratados de la Unión Europea en caso de que Donald Trump intente tomar Groenlandia por la fuerza. Este artículo obliga a los Estados miembros a prestar ayuda y apoyo militar ante una agresión. "Pueden contar con nosotros" con actos y no solo con palabras.
"Ahora es primordial investigar los incidentes para obtener total claridad sobre los hechos y sus causas. ¡Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética activa europea es inaceptable y dará lugar a la respuesta más contundente posible!, afirmó aquel septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Ni que la Úrsula descienda de plantadores de algodón de EEUU o tenga alguna relación familiar con EEUU
