Volver a comer después del ayuno intermitente podría ser la clave para vivir más, según un estudio

Una investigación del UT Southwestern Medical Center publicada en 'Nature Communications' revela que el beneficio del ayuno intermitente no depende solo de la restricción, sino de la "flexibilidad metabólica" al retomar la ingesta. El estudio identifica proteínas clave (NHR-49 y KIN-19) que actúan como interruptores para regenerar células; si el cuerpo no "apaga" el modo ayuno correctamente al volver a comer, los beneficios de longevidad desaparecen.