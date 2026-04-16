Volver a comer después del ayuno intermitente podría ser la clave para vivir más, según un estudio

Una investigación del UT Southwestern Medical Center publicada en 'Nature Communications' revela que el beneficio del ayuno intermitente no depende solo de la restricción, sino de la "flexibilidad metabólica" al retomar la ingesta. El estudio identifica proteínas clave (NHR-49 y KIN-19) que actúan como interruptores para regenerar células; si el cuerpo no "apaga" el modo ayuno correctamente al volver a comer, los beneficios de longevidad desaparecen.
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voto erróneo, eso no está bien redactado.
Luego de varios días de activación de la autofagia y de dar tiempo a que la microbiota del intestino se regenere, si lo alimentas con verduras hervidas como dicta el hatha yoga, practica la muy utilizada llamada Shankhaprakshalana, se genera una nueva microbiota más sana
¿ Ayuno de 5 días ?, pero algo tienes que comer a lo largo de ese tiempo, digo yo. Y supongo que no trabajas durante ese ayuno ¿no?, porque te quedas sin fuerzas al tercer día, como mucho.
¿Cómo lo consigues?