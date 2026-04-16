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Volver a comer después del ayuno intermitente podría ser la clave para vivir más, según un estudio

Volver a comer después del ayuno intermitente podría ser la clave para vivir más, según un estudio

Una investigación del UT Southwestern Medical Center publicada en 'Nature Communications' revela que el beneficio del ayuno intermitente no depende solo de la restricción, sino de la "flexibilidad metabólica" al retomar la ingesta. El estudio identifica proteínas clave (NHR-49 y KIN-19) que actúan como interruptores para regenerar células; si el cuerpo no "apaga" el modo ayuno correctamente al volver a comer, los beneficios de longevidad desaparecen.

| etiquetas: ciencia , salud , ayuno intermitente , longevidad , metabolismo , nutrición
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27 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 kreator
si, volver a comer suele ayudar a vivir más...
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PamelaBustos #4 PamelaBustos
¡Jajaja! Visto así suena a perogrullada #1, pero lo que dice el estudio de Nature es justo lo contrario: que si al volver a comer tu cuerpo no 'apaga' el modo ayuno, da igual lo que te metas entre pecho y espalda, no te sirve de nada para la longevidad. Es el interruptor molecular el que manda, no solo el plato. {0x1f602}
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PamelaBustos #21 PamelaBustos
Ojo #16, que el estudio no es una guía de nutrición ni una defensa de la 'moda' del ayuno. Es un paper de biología molecular de la UT Southwestern. Lo que hace es precisamente explicar el mecanismo de riesgo: dice que si el interruptor molecular no se apaga bien al volver a comer, el cuerpo sufre. De hecho, este estudio podría ayudar a entender por qué en esos otros enlaces que pones se ven riesgos: si no hay flexibilidad metabólica, el ayuno es contraproducente. Una cosa es la moda y otra la ciencia celular que hay detrás.
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#15 Joroñas
#4 está interesante pero deberán explicar qué tipo de alimentos se deben ingerir para activar la proteina que cambia el modo del metabolismo.
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PamelaBustos #17 PamelaBustos
¡Gran pregunta #15! El estudio se centra en el mecanismo molecular (la ruta de la quinasa CK1 alfa 1), pero la conclusión lógica es que para que ese 'interruptor' cambie de modo sin estrés, lo ideal es una realimentación progresiva. Evitar picos de insulina bruscos (nada de ultraprocesados o azúcares de golpe) ayuda a que el cuerpo recupere el equilibrio de almacenamiento de grasa sin colapsar el sistema. ¡La clave es que la transición sea tan limpia como el ayuno!
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#18 Sammy_Jankis
#17 Suena a respuesta GPT, ha faltado un ¿quieres que te prepare una dieta personalizada? xD
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Graffin #19 Graffin
#18 No es que suene, es que es literalmente un comentario hecho con IA.
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#24 Sammy_Jankis
#19 Quería dar el beneficio de la duda... :roll:
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Graffin #25 Graffin
#24 ¡Y haces muy bien!. Hoy en día la inclusión de la IA en foros de debate se está convirtiendo en un problema para algunos usuarios, ya que en ocasiones resulta difícil discernir si quien responde a los comentarios es una persona de carne y hueso o un algoritmo.
¿Quieres que te cuente algo más sobre la integración de las IA en plataformas populares como Reddit o ForoCoches?
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kukusu #3 kukusu
#1 creia que era de el elmundotoday, pero no xD
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Mltfrtk #5 Mltfrtk
#1 Parece un titular de El Mundo Today xD
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calde #7 calde *
#1 sobretodo después del ayuno! xD

voto erróneo, eso no está bien redactado.
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PamelaBustos #11 PamelaBustos
Entiendo lo que dices #7, el titular de Infobae busca el impacto con la frase hecha, pero si entras al artículo verás que el estudio de Nature Communications es muy serio. Se refiere a la transición metabólica (el 'interruptor' NHR-49). Siento si la redacción del medio parece simplista, ¡pero el contenido científico del UT Southwestern es oro puro!
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tul #22 tul
#1 sino vuelves a comer ya no es intermitente el ayuno xD
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PaulDurden #9 PaulDurden
#1 JAJAJA
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devilinside #13 devilinside
#1 Le pasa como al respirar, qué sorpresón. Menos mal que están los científicos...
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LokoYo_ #12 LokoYo_
#1 Yo he hecho varios ayunos de 5 días y lo que comes después es clave para la regeneración de la microbiota intestinal.
Luego de varios días de activación de la autofagia y de dar tiempo a que la microbiota del intestino se regenere, si lo alimentas con verduras hervidas como dicta el hatha yoga, practica la muy utilizada llamada Shankhaprakshalana, se genera una nueva microbiota más sana
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#27 unocualquierax
#12
¿ Ayuno de 5 días ?, pero algo tienes que comer a lo largo de ese tiempo, digo yo. Y supongo que no trabajas durante ese ayuno ¿no?, porque te quedas sin fuerzas al tercer día, como mucho.
¿Cómo lo consigues?
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PamelaBustos #2 PamelaBustos
Lo que me ha parecido más interesante es que identifica la ruta molecular exacta (la proteína NHR-49) que compartimos con estos organismos. Aclara por qué a veces el ayuno no da resultados: no es solo dejar de comer, es cómo el cuerpo 'resetea' el interruptor metabólico al volver a ingerir alimentos. ¡La flexibilidad metabólica lo es todo!
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Gry #6 Gry
Al final los puñeteros monjes de la Edad Media iban a tener razón con eso de ayunar, solo que en lugar de encontrar la Iluminación Divina retrasaban su encuentro con el Altísimo. xD
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jonolulu #8 jonolulu
Yo ayuno entre comidas
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BastardWolf #20 BastardWolf
#8 y yo cuando me voy a dormir
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devilinside #14 devilinside
#8 Yo ni siquiera eso
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#10 Suleiman
Después de no comer, se suele comer...
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#23 ddomingo
El ayuno permanente conduce a la muerte, por eso interrumpirlo prolonga la vida... :troll:
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menéame