Volkswagen ya encontró la fórmula del eléctrico asequible

Tras años de ajustes y aprendizajes costosos, Volkswagen asegura haber resuelto uno de los grandes enigmas de la industria: cómo fabricar eléctricos rentables. Afirma haber dado un golpe decisivo sobre la mesa al convertirse en uno de los fabricantes que más ha avanzado en la reducción de costes industriales ligados al coche eléctrico. El objetivo ya no es simplemente cumplir con normativas o ganar tiempo frente a la competencia, sino vender vehículos eléctricos populares sin sacrificar rentabilidad.