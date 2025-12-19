edición general
Volkswagen ya encontró la fórmula del eléctrico asequible

Tras años de ajustes y aprendizajes costosos, Volkswagen asegura haber resuelto uno de los grandes enigmas de la industria: cómo fabricar eléctricos rentables. Afirma haber dado un golpe decisivo sobre la mesa al convertirse en uno de los fabricantes que más ha avanzado en la reducción de costes industriales ligados al coche eléctrico. El objetivo ya no es simplemente cumplir con normativas o ganar tiempo frente a la competencia, sino vender vehículos eléctricos populares sin sacrificar rentabilidad.

tul
#2 las marcas gringas fabrican donde quieren xD
cromax
#2 Spoiler: echar gente y prejubilar. #4
También tiene su "lógica" porque un eléctrico lleva muchas menos piezas, así que no es ningún milagro, ahorran en personal.
poxemita
Pues ya es mala suerte que lo hace la semana en la que se prorroga la vida de los motores de combustión.
Mustela
"Según los planes de la compañía, el ID. Polo debería situarse por debajo de los $27,000 dólares, mientras que el ID.1 apuntará a un precio de entrada inferior a los $22,000 dólares."

Diario norteamericano, aviso: se refiere a 27.000 $ y 22.000 $, y cuando hablan de "25,000 trabajadores" no son 25. Y así con todo.

salteado3
#4 22.000$ por un coche mini cuando puedes tener un coche chino de la siguiente categoría por lo mismo o menos.

Aunque ya se encargarán de subir aranceles o pactar con los chinos para que pongan un precio mínimo.
dakota
Rentables no quiere decir baratos, peor calidad y menos costes pero al precio caro, mas beneficio
