Volkswagen ya encontró la fórmula del eléctrico asequible

Tras años de ajustes y aprendizajes costosos, Volkswagen asegura haber resuelto uno de los grandes enigmas de la industria: cómo fabricar eléctricos rentables. Afirma haber dado un golpe decisivo sobre la mesa al convertirse en uno de los fabricantes que más ha avanzado en la reducción de costes industriales ligados al coche eléctrico. El objetivo ya no es simplemente cumplir con normativas o ganar tiempo frente a la competencia, sino vender vehículos eléctricos populares sin sacrificar rentabilidad.
También tiene su "lógica" porque un eléctrico lleva muchas menos piezas, así que no es ningún milagro, ahorran en personal.
Diario norteamericano, aviso: se refiere a 27.000 $ y 22.000 $, y cuando hablan de "25,000 trabajadores" no son 25. Y así con todo.
Aunque ya se encargarán de subir aranceles o pactar con los chinos para que pongan un precio mínimo.