"Su nombre es coche del pueblo, no coche de lujo": Alemania pide a Volkswagen que fabrique coches eléctricos más baratos

Robert Habeck, ministro de Economía alemán, ha pedido a Volkswagen que acelere el lanzamiento de coches eléctricos más asequibles. «Su nombre es Volkswagen [coche del pueblo] y no Luxuswagen [coche de lujo]». En su opinión, el mercado no se dinamizará hasta que no haya modelos de 20.000 euros que todo el mundo se pueda permitir.