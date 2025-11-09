edición general
7 meneos
8 clics
Vito Quiles: “No quiero acabar como Charlie Kirk”

Vito Quiles: “No quiero acabar como Charlie Kirk”

Quiles asegura que el tour universitario no ha salido como él esperaba, pero le ha permitido amplificar su figura más allá de su trabajo en el Congreso. En el Parlamento se ha cuestionado que su labor sea periodística y el Gobierno ha legislado para limitar el acceso informativo a medios de comunicación menores. No han evitado que Quiles sigua trabajando para distintos medios y él considera que su labor es muy necesaria en estos momentos. Muchos periodistas reniegan de su forma de funcionar y no le consideran periodista.

| etiquetas: vito quiles , charlie kirk , asesinato , periodista
6 1 0 K 85 actualidad
18 comentarios
6 1 0 K 85 actualidad
Doisneau #10 Doisneau
Que se quede tranquilo que aqui en España todo el odio esta reservado para los de izquierdas, gracias al dedicado esfuerzo de trozos de mierda como el.
3 K 61
itfish #17 itfish
#10 En realidad aquí y allí el odio viene del mismo sitio, pero aquí odian a los de izquierdas y allí, además, se odian entre ellos.
0 K 10
karakol #5 karakol
Ejemplo palmario de un pobre hombrecillo que se cree mierda y no llega ni a pedo.
2 K 57
Sawyer76 #14 Sawyer76
#5 Y aun así hace las preguntas en el congreso que deberían estar haciendo los medios que se autodenominan "serios". Ese es el nivel del periodismo actual en España.
Y lo peor es que a una gran parte de la población ese nivel les parece bien, porque son vendidos y mamporreros de los suyos. Para muestra este sitio.
0 K 11
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
Que Vites se compare a Kirk con lo que movía uno y mueve el otro es un insulto al difunto
1 K 40
Gnomo #13 Gnomo
#11 Pero aquí estás tú, subiendo noticias de lo que él dice para darle más visibilidad xD
1 K 20
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#13 en un euro venido a menos? xD si, seguro que encima entre los usarios de MNM hay muchos que cambian a ser seguidores de Vito xD
0 K 20
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo *
Más grande que Jesús.
Bigger than Jesus
1 K 30
YSiguesLeyendo #18 YSiguesLeyendo
lo cuenta en la entrevista: no pueden echarlo del Congreso porque la ley que inventaron justo para eso es aplicable a gente que trabaje en empresas de menos de diez empleados y la empresa para la que trabaja tiene más. es el nivel de nuestros legisladores: sólo saben contar hasta diez
0 K 19
Fotoperfecta #9 Fotoperfecta
Este piensa que Kirk es el comandante de Star Trek así que no debe de temer por su vida. Además está escoltado por unos cuantos Klingon.
0 K 13
JackNorte #3 JackNorte
Hay a quien le gusta revolcarse entre los cadaveres.
0 K 12
#4 laruladelnorte
Muchos jóvenes, a día de hoy, sienten lo mismo que sentía yo cuando estudiaba y creo que es importante hacerles ver que estamos con ellos y que no sólo una ideología es la predominante en el mundo y en España. Que hay pluralidad política que se debe ver representada en las universidades, aunque parezca que cada vez es más complicado -en la universidad pública- poder disentir del planteamiento hegemónico que hace la izquierda.

Si es que los zurdos somos lo peor. ¬¬
0 K 10
TripleXXX #7 TripleXXX
No caerá esa albacora
0 K 9
Olepoint #12 Olepoint *
Tranquilo, Vito, eso solo podría ocurrir si los tuyos gobernasen aquí y se vendieran armas hasta en los tiendas de los chinos porque mejora el mercado. Aquí estás más o menos seguro, y no es gracias a vosotros precisamente.
0 K 7
#2 Einwanderer
Gilipollas?
0 K 7
#1 Alberto_meneame
Tu no, pero mucha gente seguro que sï
0 K 7
Gnomo #8 Gnomo *
#1 Triste de ser cierto, pero como según vosotros es de extremoultrahiperderecha, se lo está buscando.
La extrema izquierda convirtiéndose en la peor extrema derecha :-x
0 K 9
sotillo #16 sotillo
#1 ¿Mucha gente? Este tío es tonto y tonto Pa siempre, menuda penitencia con lo joven que es, si no se tira al tren en unos años le veo de mendigo
0 K 10

menéame