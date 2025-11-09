Vito Quiles: “No quiero acabar como Charlie Kirk”

Quiles asegura que el tour universitario no ha salido como él esperaba, pero le ha permitido amplificar su figura más allá de su trabajo en el Congreso. En el Parlamento se ha cuestionado que su labor sea periodística y el Gobierno ha legislado para limitar el acceso informativo a medios de comunicación menores. No han evitado que Quiles sigua trabajando para distintos medios y él considera que su labor es muy necesaria en estos momentos. Muchos periodistas reniegan de su forma de funcionar y no le consideran periodista.