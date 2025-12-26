Lo que se viene con la gasolina en 2026: sobreoferta de crudo y previsión de caída a 30 dólares el barril

El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para el mercado energético mundial. La combinación de una sobreoferta de crudo en los principales mercados internacionales y la caída sostenida de los precios de los carburantes en Europa anticipa un escenario en el que el barril de petróleo podría situarse en torno a los 30 dólares, un nivel no visto desde enero de 2016.