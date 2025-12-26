edición general
Lo que se viene con la gasolina en 2026: sobreoferta de crudo y previsión de caída a 30 dólares el barril

El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para el mercado energético mundial. La combinación de una sobreoferta de crudo en los principales mercados internacionales y la caída sostenida de los precios de los carburantes en Europa anticipa un escenario en el que el barril de petróleo podría situarse en torno a los 30 dólares, un nivel no visto desde enero de 2016.

Tontolculo #1 Tontolculo
Voy a ir sentándome para esperar la bajada proporcional en la gasolinera
WarDog77 #3 WarDog77 *
#1 Somos dos...
Como mínimo hasta que vacíen los silos de la que hay actualmente
johel #17 johel *
#1 #3 Vendo cojines! comodos y baratos oiga! reversibles! tambien los tengo para las almorranas!
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#1 Pero usa un buen sofa. Mejor si es sofa cama.
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
#1 Acércate por la productora porno esa de los castings, a ver si te dejan su sofá de cuero negro que parece bastante cómodo.
woody_alien #11 woody_alien
#1 Ponle un buen cojín, para que no te salgan llagas.
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#1

Este ¿irá bien o será incómodo para tanto tiempo?  media
Escafurciao #16 Escafurciao
#1 si, le van a poner un sótano.
mperdut #6 mperdut *
Como decía un chiste.... la subida llega a la velocidad de la luz y la bajada en tortuga reumática, para el 2028 igual...
ChatGPT #4 ChatGPT
A ver si es verdad y puedo volver a sacar el V8 atmosférico xD
jm22381 #5 jm22381
A tomar por saco los presupuestos de Putin...
sotillo #12 sotillo
#5 Pues no te quiero contar a los EEUU con sus extracciones caras y contaminantes
#14 Toponotomalasuerte
#12 es que esa bajada supondría el fin del fracking.
sotillo #9 sotillo
#1Ni te cuento en gasoil calefacción, se están haciendo de oro unos y los que además defraudan el IVA de diamante
sotillo #10 sotillo
A muchos les gustaría poner un poco la calefacción, aunque dolo fuera algún fin de semana
p3riko #2 p3riko
Y todo seguirá subiendo.
#13 cocococo
El único defecto que tiene el Opel Corsa viejo es que funciona con gasolina. Si funcionara con agua del grifo sería el mejor coche del mundo.
