Viajar a Madrid

Cuatro de los siete magistrados que han juzgado al fiscal general participaron en el proceso condenatorio contra los jóvenes de Altsasu. Dos de los siete magistrados firmaron la condena del caso Atutxa antes de que Estrasburgo les cantara las cuarenta por haber vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El magistrado Juan Ramón Berdugo, que el otro día condenó al fiscal general, había confirmado la sentencia contra Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. Estrasburgo amonestó a España por haber denegado un juicio justo.

ehizabai #8 ehizabai
Antes eran vascos, catalanes, anarquistas, de Podemos, perroflautas varios, y el psoÉ reía las gracias a los jueces. "Hay que respetar, no hay que criticar, lo ha dicho un juez, no hay torturas, no hay lawfare, no hay detenciones arbitrarias, es impensable que haya sentencias con motivaciones políticas, ya estan los de HB criticando los jueces, qué poco entienden de democracia..."
Ellos se pensaban que los jueces no irían contra ellos. Que estaban a salvo.
Y ahora, cuando han ido a por ellos, se sorprenden de la cloaca infecta, la montaña de basura podrida que es el poder judicial en España.
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#8 Para el PSOE el problema sigue estando a su izquierda, donde el ministerio del interior infiltra a la policía son movimientos sociales. Mientras las actividades de "las cloacas" han sido contra otros lo han aprovechado políticamente secundados por buena parte del "periodismo progre" que hoy se rasga las vestiduras.

Comentaba alguien que, paradójicamente, Sánchez dormía mejor con Podemos en el gobierno. La escoria patria se centró en ellos y él sacó provecho, ahora que no los tiene en el gobierno, los ataques se centran en él y su entorno.
beltzak #16 beltzak
#13 Si meten a su mujer o su hermano en la cárcel a lo mejor sí que le puede parecer un problema.

Pero bueno, por otro lado, da algo de satisfacción que por una vez, las cloacas del estado, vayan a por una parte de las propias cloacas del estado. Quizás así, la guerra entre bandas sea tan perjudicial para ambos que todos salgamos ganando un poco.
beltzak #14 beltzak
#8 Si, el juez de la Audiencia Nacional y ahora Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska sabe muy bien de cómo se traspasaban las lineas rojas, deberían preguntarle cómo actúan las cloacas del estado, ya que forma parte de la misma.

eh.lahaine.org/las-torturas-que-nunca-vio
Beltenebros #1 Beltenebros
Hubo un tiempo en que los pretextos antiterroristas sirvieron para justificar cualquier atropello. La Policía irrumpía en la sede de LAB para llevarte esposado a Madrid. La Guardia Civil irrumpía en la redacción de Egunkaria para llevarte encapuchado a Madrid. Dice Xabier Beortegi que viajó a Madrid aturdido por los golpes de cuatro agentes. Estrasburgo condenó a España. Cuenta Xabier Atristain que lo asfixiaron con una bolsa durante el mismo trayecto. Estrasburgo condenó a España.
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Los políticos y fiscales no tienen que ser intocables, pero los jueces tampoco.
Beltenebros #4 Beltenebros
#2
Años y años de impunidad nos han llevado a esto.
porto #6 porto
Ya, pero mientras se lo hacían a los vascos todo eran risas.
Beltenebros #3 Beltenebros
¿Quién es Antonio Balas, teniente coronel de la UCO que defendió el recorte sospechoso de algunas conversaciones «por motivos de privacidad»? Pregunten en Intxaurrondo.
Barney_77 #5 Barney_77
¿Es aquí donde se viene a echar mierda de Tribunal Supremo porque se les ocurrió ir contra los etarras?
Andreham #7 Andreham
#5 Teniendo en cuenta que Europa luego dijo que las cosas estaban mal hechas a lo mejor no es "por ir contra los etarras" (lo cual es bueno, putos etarras) sino por "ir contra gente diciendo que son etarras" o "por hacer lo que les sale de los huevos porque son etarras".
ehizabai #9 ehizabai
#5 ¿Es aquí dónde implicitamente se reconoce que lo de la democracia, el suelo ético y demás cosas democráticas son mentira y contra algunos todo vale?
Sé honesto.
Barney_77 #11 Barney_77
#9 Tú defiendes a los que mataron a mi padre.
ehizabai #12 ehizabai
#11 Tú a los que torturaron a mi padre, tío, primo, y amigos y conocidos varios.
Entiendo tu odio, yo también odio.
#18 Tailgunner
#12 pero tu padre, tío, primo y conocidos varios eran etarras o proetarras? porque cambia mucho las cosas si lo son o no lo son...
Beltenebros #17 Beltenebros
#11 Tu padre ¿Se apellidaba Montoya?
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#5 La democracia te viene grande, eres más de tiranía. En democracia y en un estado de Derecho hay, casualidades de la vida, derechos incluso para los que infringen más leyes.
bronco1890 #15 bronco1890
Y tres fallaron contra el PP en el caso Gurtel.
