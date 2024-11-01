Viajar a Madrid

Cuatro de los siete magistrados que han juzgado al fiscal general participaron en el proceso condenatorio contra los jóvenes de Altsasu. Dos de los siete magistrados firmaron la condena del caso Atutxa antes de que Estrasburgo les cantara las cuarenta por haber vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El magistrado Juan Ramón Berdugo, que el otro día condenó al fiscal general, había confirmado la sentencia contra Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. Estrasburgo amonestó a España por haber denegado un juicio justo.
Ellos se pensaban que los jueces no irían contra ellos. Que estaban a salvo.
Y ahora, cuando han ido a por ellos, se sorprenden de la cloaca infecta, la montaña de basura podrida que es el poder judicial en España.
Comentaba alguien que, paradójicamente, Sánchez dormía mejor con Podemos en el gobierno. La escoria patria se centró en ellos y él sacó provecho, ahora que no los tiene en el gobierno, los ataques se centran en él y su entorno.
Pero bueno, por otro lado, da algo de satisfacción que por una vez, las cloacas del estado, vayan a por una parte de las propias cloacas del estado. Quizás así, la guerra entre bandas sea tan perjudicial para ambos que todos salgamos ganando un poco.
eh.lahaine.org/las-torturas-que-nunca-vio
Años y años de impunidad nos han llevado a esto.
Sé honesto.
Entiendo tu odio, yo también odio.