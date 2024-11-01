edición general
12 meneos
127 clics
Hawái antes de ser un estado: fotografías fascinantes de principios del siglo XX

Hawái antes de ser un estado: fotografías fascinantes de principios del siglo XX

Anexadas por Estados Unidos en 1898, las islas pasaron más de seis décadas como territorio estadounidense, moldeadas por acontecimientos globales, intercambio cultural y un creciente sentido de conciencia política entre sus residentes. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, los residentes de Hawái solicitaron repetidamente la condición de estado, buscando los mismos derechos democráticos que disfrutaban los ciudadanos del continente.

| etiquetas: hawái , fotografías , historia
10 2 0 K 185 Fotografía
3 comentarios
10 2 0 K 185 Fotografía
#1 oscarcr80
Fotos del Mauna Kea esta semana;
Sabías que el Mauna Kea es más alto que el Everest?
Pues ya lo sabes.  media
1 K 22
#2 stigmata
Estado? Será colonia...:palm:
1 K 18
Veelicus #3 Veelicus
Hawai fue invadido por EEUU, se cargaron a los indigenas y luego lo anexionaron... y esta anexion ilegal fue cuando ya existia la ONU, lo comento para los que parece que se han dado cuenta estos dias que EEUU se salta el derecho internacional cuando le da la gana
0 K 11

menéame