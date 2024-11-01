Hawái antes de ser un estado: fotografías fascinantes de principios del siglo XX

Anexadas por Estados Unidos en 1898, las islas pasaron más de seis décadas como territorio estadounidense, moldeadas por acontecimientos globales, intercambio cultural y un creciente sentido de conciencia política entre sus residentes. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, los residentes de Hawái solicitaron repetidamente la condición de estado, buscando los mismos derechos democráticos que disfrutaban los ciudadanos del continente.