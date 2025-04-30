edición general
Venezolanos celebran en Chile la captura de Nicolás Maduro

Venezolanos celebran en Chile la captura de Nicolás Maduro  

Tras el anuncio de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump, diversas manifestaciones se han escuchado en las primeras horas de la mañana de este sábado en el centro de Santiago, se pueden escuchar aplausos, gritos y celebraciones de venezolanos en la capital chilena tras conocer la noticia.

| etiquetas: venezolanos , chavismo , maduro , venezuela , chile
Comentarios destacados:      
Chinchorro #2 Chinchorro
¿Cuándo vuelven a su país pacíficamente democratizado dicen?
11 K 122
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 Lo mismo aplica a los residentes en España, que califican como "dictadura sanchista".
2 K 31
Chinchorro #8 Chinchorro
#4 Barajas debe estar colapsado ahora :troll:
2 K 29
Jakeukalane #6 Jakeukalane
#2 van a quitar los asilos
0 K 12
Chinchorro #9 Chinchorro
#6 Estarán encantados en el barrio de Salamanca :troll:
3 K 47
Jakeukalane #21 Jakeukalane
#9 también afecta a gente que ha tenido que irse y están en contra de que invadan Venezuela
1 K 32
Chinchorro #26 Chinchorro
#21 No tienen porqué temer, la historia puede demostrarles lo bien que les va a todos los países que ha democratizado USA. A disfrutarlo.
1 K 31
alfre2 #7 alfre2
#2 en cuanto entre la riqueza a manos llenas. Ya verás!
0 K 12
Chinchorro #10 Chinchorro
#7 Ya están atando perros con longanizas de petróleo :troll:
3 K 46
elgansomagico #12 elgansomagico
#2 Posiblemente antes de lo que tenían previsto (ojalá).

mapasmilhaud.com/mapas-de-datos/la-diaspora-venezolana-2025/
1 K 18
Chinchorro #15 Chinchorro *
#12 Es complicado comprender qué hacen aquí tantos venezolanos tratándose España de una dictadura sanchista. En fin, ahora ya no tienen motivos para sacrificarse viviendo aquí. Que cierren al salir.
3 K 45
elgansomagico #24 elgansomagico
#15 Huir de la miseria y de las faltas de libertades.

Lo mismo que millones de africanos.
1 K 20
Chinchorro #28 Chinchorro *
#24 Pues ya está todo solucionado. Venga de vuelta. Aquí nos apañamos con nuestra propia dictadura sanchista. Ya no tienen porqué sufrirla.
Mira, los africanos también podrán volver cuando Trump democratice sus países.
0 K 11
elgansomagico #36 elgansomagico
#28 No sé de qué dictadura sanchista estás hablando...

En cualquier caso parece que lo que te molesta es que existe un sector de los venezolanos no tengas tus mismas ideas políticas. Y de ahí que los prefieras fuera del país. Es debatible en muchos aspectos el tema de la emigración, acogida... pero llevarlo a la ideología política es bastante triste
0 K 10
Chinchorro #48 Chinchorro
#36 A mi mi no me molesta nada. No te lo lleves a lo personal porque vas a patinar fuerte.
Su país ya ha sido democratizado, que era el motivo por el que estaban aquí. Ya no tienen porqué estar en España.
Los hechos no son ideología.
0 K 11
elgansomagico #57 elgansomagico *
#48 Venezuela no está democratizada. Ahora mismo hay arrestos por parte de las milicias.

Simplificar una diaspora de casi 8 millones de venezolanos a solo un motivo es falaz.

Simplemente espero que seas consecuente con lo que dices. Que los emigrado españoles también tienen que volver a España por tener una democracia. ¿Que opinarías si un alemán dijese eso sobre los españoles en su país?
0 K 10
#17 Indiana.Collons
#2 afortunadamente parece que podrán volver pronto. Todos los demócratas debemos celebrar que hay un dictador menos en el mundo en el poder, y esperamos que tenga una larga vida a la sombra
2 K 38
Chinchorro #20 Chinchorro
#17 Por supuesto. Pero que se den prisa en irse, que hay mucho que democratizar en Venezuela.
0 K 11
Suigetsu #23 Suigetsu *
#17 El próximo el principe heredero Saudí, que encima de dictador es un asesino. ¡Estoy esperando impaciente!
2 K 29
#3 cocococo
Casi todos los venezolanos inmigrantes que están en España están en contra de Maduro.
4 K 45
nightrain #16 nightrain
#3 Pues ya deberían estar de camino de vuelta
0 K 10
alfre2 #27 alfre2
#3 …y, por tanto, a favor de una intervención militar americana en su país? O ya es mucho suponer?
0 K 12
#32 cocococo
#27 Para entrar en Caracas y llevarse a Maduro hay que tener apoyo interno, de lo contrario es imposible. Gran parte de los venezolanos en Venezuela y parte del ejército está en contra de Maduro.
Seguramente entraron con helicópteros, se llevaron a Maduro con la ayuda de militares venezolanos y bombardearon mientras tanto solamente para generar confusión y facilitar la maniobra. No derribaron helicópteros, entraron como si estuvieran en su casa, apoyo interno seguro, fijo.
0 K 7
alfre2 #40 alfre2 *
#32 los misiles atacaron, en primer lugar, los misiles antiaéreos venezolanos. Es normal que luego pudieran entrar los helicópteros.

El canal 24h de TVE también es de la tesis, desde primera hora de la mañana, de que el ejército venezolano ha colaborado, y salivan preguntando a todos los entrevistados si ya ha caído el régimen. A saber qué información tienen. Toda la diáspora del antichavismo está paseándose por allí para soltar sus tesis, blanquear el ataque y calificar de "llamadas a la violencia" cualquier intento de defensa por parte del pueblo venezolano.

Curiosamente, hasta ahora no han tenido oportunidad de entrevistar ni al embajador en España ni a ningún representante oficial.
0 K 12
manzitor #14 manzitor
Igual baja el precio de la vivienda en Madrid, si se van todos a su casa de nuevo...
3 K 40
#22 k-loc *
Mira el enlace que te regala #1. ¿Te parece poco el éxodo que ha habido en Venezuela en pocos años? ¿Se han ido por vacaciones o habrá algo más? Ahora, no creo que EEUU sea salvaguarda de nada.
Además, hay que ver la relación de este gobierno y demás caterva con el cartel de los Soles, las drogas, etc. Esto no ha acabado aquí. Es mi opinión.
0 K 7
Kasterot #58 Kasterot
#35 venga tomate una tila Y sintonizate bien. Que lo siguiente va a ser sacar a ETA.
0 K 16
Kasterot #29 Kasterot
#18 creo que si contamos fusilamientos y demás ganan por goleada los que no eran comunistas y amigos de Francisco Franco
0 K 16
desastrecolosal #35 desastrecolosal
#29 Ya, pero los de maduro (amigos del PCE) no han perdido el tiempo

www.infobae.com/estados-unidos/2025/04/30/human-rights-watch-sobre-la-

Decenas de asesinados, miles de encarcelados.... eso no les gusta reconocerlo a los comunístas de pacotilla de este país.
0 K 6
#33 Suleiman
Ahora habrán elecciones libres, donde permitirán presentar al partido de Maduro y no habrá injerencia extranjera xD
0 K 13
JackNorte #37 JackNorte
Supongo que lo celebraran como los deportados de las leyes Trump, veremos como evoluciona esto , pero pensar de que un secuestro y una invasion en Venezuela es la mejor opcion. Da pie a que se invadanb el resto de paises y se secuestren presidentes.
Supongo que en Chile estando KAst no hay ningun riesgo. Hasta que decidan deportarlos como en USA.
0 K 11
Arzak_ #56 Arzak_
Les van a marcar un Irak 8-D
0 K 11
DORO.C #46 DORO.C
Cuantos lloros xD
0 K 11
Drebian #39 Drebian
#18 insultos directos
0 K 10
desastrecolosal #42 desastrecolosal
#39 No moleste, mentiroso.
1 K -4
Drebian #44 Drebian *
#42 :peineta:
0 K 10
desastrecolosal #47 desastrecolosal
#44 Eso se lo van a meter al dictador Chavez cuando le hagan el reconocimiento médico allí en USA. ajajaja
0 K 6
Drebian #52 Drebian
#47 Chávez? Estás cojonudo xD
0 K 10
desastrecolosal #55 desastrecolosal
#52 Ups, bueno a ese no lllegaron a tiempo, al bigotes si. jajajaj
0 K 6
#31 marcotolo
#25 gracias por le insulto directo
0 K 9
#49 vangraff
Me da pena por Venezuela. Los países a los que EEUU les roba el petróleo no suelen acabar muy bien.
0 K 9
#5 marcotolo
si matan a alguno de estos celebrantes no me dara ninguna pena,
la misma que les dan a ellos los inocentes que ha asesinado estados unidos
0 K 9
desastrecolosal #18 desastrecolosal
#5 #11 Veo que os gusta bastante los ajusticiamientos. No digáis más, votantes del PCE?
2 K -20
Cosmos1917 #45 Cosmos1917
#18 Antifascista y antitontos como tu. :-)
0 K 7
desastrecolosal #50 desastrecolosal
#45 Fascistas como Putín o ese no es fascista? O dictadores como Maduro? o ese tampoco?
0 K 6
Cosmos1917 #51 Cosmos1917
#50 Menuda diarrea mental tienes colega.
0 K 7
desastrecolosal #53 desastrecolosal
#51 No me llames colega, a un personaje que se alegraría de que ejecutasen a ciudadanos de un pais en el exilio no le permito eso.
0 K 6
Cosmos1917 #54 Cosmos1917
#53 Po vale coleguilla.
0 K 7
#25 Indiana.Collons *
#5 por qué iban a matar a ninguno de estos celebrantes? Que ya se han llevado a vuestro ídolo el asesino del bigote, ya no van a a asesinar a más manifestantes venezolanos, que ya sabemos que a las cucarachas es lo que os gustaría que siguiera pasando.
0 K 6
anarion321 #13 anarion321 *
#_2 Posiblemente cuando haya elecciones en las que haya unos mínimos democráticos, como que se presenten las actas electorales.

De momento el gobierno sigue siendo del partido de Maduro y este ha demostrado que esos mñinimos no los cumplen.
0 K 8
#19 diablos_maiq *
#13 que haya unos mínimos democráticos, como que se presenten las actas electorales… y que no se encarcele a los candidatos opositores.
0 K 10
anarion321 #30 anarion321
#19 La lista seguramente sea larga. También hay que tener en cuenta el control que tienen de las isntituciones que deben salvaguardar las elecciones.

El propio tribunal Supremo lo preside una chavista que pide votar a Maduro x.com/JPAFS/status/1819169489038025177

Y luego hay quien dice que la elección es válida porque lo ha ratificado el Supremo.....hay una larga lista de cosas que habría que arreglar para cumplir unos mínimos.
1 K 18
Febrero2034 #34 Febrero2034
me . imagino que cuando el gobierno venezolano realice elecciones libres y que acepte el resultado. Haya una transición pacífica y no se encarcele a gente por no pensar diferente.

Cosas así habría que pedir
0 K 7
Cosmos1917 #11 Cosmos1917 *
Cualquiera que se alegra que una potencia extranjera bombardee su pais y secuestre a su presidente deberían ser ejecutados por traición. Vivas bajo el franquismo o bajo un régimen democrático(burgués se entiende).
3 K 3
angelitoMagno #38 angelitoMagno
#11 Ah, entonces, ¿las ejecuciones del 27 de septiembre de 1975 [1] o de Salvador Puig Antich te parecieron correctas y adecuadas?

[1] es.wikipedia.org/wiki/Últimas_ejecuciones_del_franquismo
0 K 13
Cosmos1917 #43 Cosmos1917
#38 Eres tonto. A mi lo que me pareció fantástico fue el vuelo de Carrero Blanco. Es como si en esa época alguien pidiera a la URRS o a los yankees(risas enlatadas) pedir bombardear MAdrid por el asesinato de antifascistas.
1 K -6
Drebian #41 Drebian
#11 nadie merece ser fusilado, por mucho asco que me den estas personas
0 K 10

