Venezolanos celebran en Chile la captura de Nicolás Maduro  

Tras el anuncio de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump, diversas manifestaciones se han escuchado en las primeras horas de la mañana de este sábado en el centro de Santiago, se pueden escuchar aplausos, gritos y celebraciones de venezolanos en la capital chilena tras conocer la noticia.
Lo mismo que millones de africanos.
Mira, los africanos también podrán volver cuando Trump democratice sus países.
En cualquier caso parece que lo que te molesta es que existe un sector de los venezolanos no tengas tus mismas ideas políticas. Y de ahí que los prefieras fuera del país. Es debatible en muchos aspectos el tema de la emigración, acogida... pero llevarlo a la ideología política es bastante triste
Su país ya ha sido democratizado, que era el motivo por el que estaban aquí. Ya no tienen porqué estar en España.
Los hechos no son ideología.
Simplificar una diaspora de casi 8 millones de venezolanos a solo un motivo es falaz.
Simplemente espero que seas consecuente con lo que dices. Que los emigrado españoles también tienen que volver a España por tener una democracia. ¿Que opinarías si un alemán dijese eso sobre los españoles en su país?
Seguramente entraron con helicópteros, se llevaron a Maduro con la ayuda de militares venezolanos y bombardearon mientras tanto solamente para generar confusión y facilitar la maniobra. No derribaron helicópteros, entraron como si estuvieran en su casa, apoyo interno seguro, fijo.
El canal 24h de TVE también es de la tesis, desde primera hora de la mañana, de que el ejército venezolano ha colaborado, y salivan preguntando a todos los entrevistados si ya ha caído el régimen. A saber qué información tienen. Toda la diáspora del antichavismo está paseándose por allí para soltar sus tesis, blanquear el ataque y calificar de "llamadas a la violencia" cualquier intento de defensa por parte del pueblo venezolano.
Curiosamente, hasta ahora no han tenido oportunidad de entrevistar ni al embajador en España ni a ningún representante oficial.
Además, hay que ver la relación de este gobierno y demás caterva con el cartel de los Soles, las drogas, etc. Esto no ha acabado aquí. Es mi opinión.
Decenas de asesinados, miles de encarcelados.... eso no les gusta reconocerlo a los comunístas de pacotilla de este país.
Supongo que en Chile estando KAst no hay ningun riesgo. Hasta que decidan deportarlos como en USA.
la misma que les dan a ellos los inocentes que ha asesinado estados unidos
De momento el gobierno sigue siendo del partido de Maduro y este ha demostrado que esos mñinimos no los cumplen.
El propio tribunal Supremo lo preside una chavista que pide votar a Maduro x.com/JPAFS/status/1819169489038025177
Y luego hay quien dice que la elección es válida porque lo ha ratificado el Supremo.....hay una larga lista de cosas que habría que arreglar para cumplir unos mínimos.
Cosas así habría que pedir
