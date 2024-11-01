edición general
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump

"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump  

Si la palabra humillación se hiciera imagen, sería la foto de María Corina Machado regalando su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. La líder de la oposición venezolana fue recibida por el mandatario en la Casa Blanca y, como había anunciado, esta le regaló la insignia.Desde Noruega, medios y expertos han descrito el gesto como "patético", "insólito" o "ridículo". El regalo también ha provocado la incomodidad del Centro del Nobel de la Paz que ha aclarado en redes sin mencionar a Trump ni a Machado que "una medalla puede cambiar

Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
El mejor meme ha sido la triste realidad, es tan ridículo que no hay manera de retratarlo mejor.
4 K 51
knzio #13 knzio
#3 a mi me ha gustado este. La tipeja entregando su dignidad (si es que le quedaba algo).  media
0 K 10
avalancha971 #7 avalancha971
Desde luego ese premio ha quedado machado.
2 K 25
Mark_ #10 Mark_
#7 lo siento, no he podido evitarlo, pero tú tampoco :-D  media
2 K 25
IrMaNDiÑo #2 IrMaNDiÑo *
Vergüenza, ver a alguien que quiere gobernar en su país premiando a quien ha secuestrado a su presidente y bombardeado y asesinado a militares y civiles y que no restituye democracia, roba petróleo y mantiene en el poder a los ladrones de las elecciones.
Yo creo que además se la estuvo chupando.
1 K 19
Supercinexin #1 Supercinexin
El Premio Nobel también va acompañado de suculentos millones. No sé si eso la Gorrina Manchado también se lo habrá dado a Zanahorio.
0 K 16
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Es de 11 millones de coronas suecas, al cambio un millón de euros, no creo que se lo haya donado también.
1 K 23
Mark_ #8 Mark_
#5 la fortuna de Trump está estimada en unos 7.300 millones de dólares, pero un milloncito más para gastárselo en chavalitas nunca viene mal :-D
3 K 54
#11 AGlC
#5 Trump tiene pinta de ser de los que revisaban las cabianas telefonicas por si se había quedado cambio dentro.
0 K 7
oceanon3d #4 oceanon3d
Patética la tipa está ... muchos caminos podrá tomar ahora; pero ningúno que la lleve a Venezuela salvo que sea con 10.000 marines en las calles de Caracas.
1 K 15
Moderdonia #12 Moderdonia
Donald Trump no merece un premio Nobel, merece dos, uno por tonto y otro por si lo pierde.
0 K 12
Mark_ #9 Mark_
Vamos, entiendo que lo que le ha regalado la plaquita como la que le dan a los youtubers cuando llegan al millón de seguidores, porque el premio en si no se puede "donar", ¿no?
0 K 11
#6 milmiguelines
Mierda de no-noticia, pero meneado por el "vendo opel corsa" xD xD :hug:

Sin rencor. Gracias por el envío
0 K 9

