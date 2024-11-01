Valles de Asturias, leche de vaya usted a saber dónde: la “argucia comercial” que engaña al consumidor sobre el origen de la leche

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía denuncia una práctica cada vez más común en la industria alimentaria que consiste en utilizar supuestos reclamos de tradición local cuando en realidad utilizan materias primas importadas desde fuera de España. En concreto, esta organización señala el caso de algunos tetrabriks de leche cuyo origen de la misma es la Unión Europea.
El otro dia fui a comprar unos pimientos de padron o de gernika, y no habia, habia unos parecidos que con toda la jeta ponia en la publicidad "pimientos tipo padron" de Marruecos.
Vaya puta engañifa, eran los unicos que habian.
#1 ¿Qué engañifa ves ahí, si te dice claramente que son marroquíes, y que los pimientos son "tipo padrón"? Tienes toda la información necesaria para no comprarlos.
Si quieren ser honestos en grande deberia poner pimiento marroqui o dedicar baldas exclusivas para producto extranjero, etc
Hace años que no miro las etiquetas precisamente porque paqué. Es absurdo.
Más votar a la izquierda radical y menos llorar que si etiquetas que si boicots que si polladas, trasladando la culpa al consumidor del súper. El sector agrícola y ganadero es en todos los países conservador y ultraconservador así que a llorar a otro.
Alguien2 (el tramposo) dirá que eso por qué el estado se tiene que meter en cómo hacemos las etiquetas
un rato después.
Alguien1 se quejará de regulaciones e impuestos, olvidando de que parte de eso se usa para protegerlo de Alguien2 (cuando lo detectan)