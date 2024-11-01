Valles de Asturias, leche de vaya usted a saber dónde: la “argucia comercial” que engaña al consumidor sobre el origen de la leche

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía denuncia una práctica cada vez más común en la industria alimentaria que consiste en utilizar supuestos reclamos de tradición local cuando en realidad utilizan materias primas importadas desde fuera de España. En concreto, esta organización señala el caso de algunos tetrabriks de leche cuyo origen de la misma es la Unión Europea.