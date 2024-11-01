edición general
Valles de Asturias, leche de vaya usted a saber dónde: la “argucia comercial” que engaña al consumidor sobre el origen de la leche

Valles de Asturias, leche de vaya usted a saber dónde: la “argucia comercial” que engaña al consumidor sobre el origen de la leche

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía denuncia una práctica cada vez más común en la industria alimentaria que consiste en utilizar supuestos reclamos de tradición local cuando en realidad utilizan materias primas importadas desde fuera de España. En concreto, esta organización señala el caso de algunos tetrabriks de leche cuyo origen de la misma es la Unión Europea.

Veelicus #1 Veelicus
Cada vez nos venden mas mierda en el supermercado, eso si, a precio de oro.
El otro dia fui a comprar unos pimientos de padron o de gernika, y no habia, habia unos parecidos que con toda la jeta ponia en la publicidad "pimientos tipo padron" de Marruecos.
Vaya puta engañifa, eran los unicos que habian.
josde #6 josde
#1 En el super y en cualquier tienda pequeña, la leche de marca es una de las que lo hacen
#7 Martillo_de_Herejes
#3 Desde el momento en que se indica el origen, ya no hay fraude... El fraude está en el engaño en cuanto al origen. O sea, leche Central Lechera Asturiana da a entender que es leche procedente de vacas de Asturias, pero si luego en el origen indica que es India, pues no hay fraude.... otra cosa es que nos de pereza leer.
#1 ¿Qué engañifa ves ahí, si te dice claramente que son marroquíes, y que los pimientos son "tipo padrón"? Tienes toda la información necesaria para no comprarlos.
#13 beltraneja
#7 bueno he dicho fraude para no extenderme, no es la idea principal del comentario q sea fraude o no
Veelicus #14 Veelicus
#7 A lo que voy es que estan ocupando las baldas productos de menor calidad al mismo o parecido precio y la mayoria de la gente ni mira la etiqueta de lo que compra
#15 Martillo_de_Herejes
#14 Ah, bueno... Ya, tienes razón. A veces me da la impresión de que, para mucha gente, leer cansa y considera que es una pérdida de tiempo.
#10 capitan.meneito
#1 Pimientos de Padron, unos colocan y outros non.
rar #11 rar
#1 La DO de los pimientos de Padrón es "Pimiento de Herbón" que son los que deberías buscar. Y la temporada es bastante corta. Para comer algo parecido, pues de Marruecos, o de ALmería, de invernadero. Nada que ver, pero si no estamos en temporada ....
vvega #16 vvega
#1 Si fuiste a comprar pimientos de Padrón en febrero lo más probable es que no hayas comido un pimiento de padrón en tu vida.
Veelicus #17 Veelicus
#16 Ya lo he explicado, no es el hecho de que no haya esos pimientos, es el hecho de que se ocupen las baldas con productos de menor calidad a parecido precio y haciendo publicidad semiengañosa, porque poniendo "pimientos como los de padron" mucha gente ve solo la palabra padron y lo compra.
Si quieren ser honestos en grande deberia poner pimiento marroqui o dedicar baldas exclusivas para producto extranjero, etc
vvega #18 vvega
#17 Es que no pueden ocuparse las baldas con otra cosa porque estamos en febrero, y hasta junio no va a haber pimientos en ninguna parroquia del Ulla. La variedad cultivar no tiene otro nombre, por eso la DO se inventó eso de pimientos de Herbón, que aunque es preciso es algo que no lo habían escuchado ni los franciscanos.
Supercinexin #5 Supercinexin
La mayoría de lo que te comes, incluyendo embutidos "ibéricos", ya viene de Europa del Este, de Marruecos o de Sudamérica.

Hace años que no miro las etiquetas precisamente porque paqué. Es absurdo.

Más votar a la izquierda radical y menos llorar que si etiquetas que si boicots que si polladas, trasladando la culpa al consumidor del súper. El sector agrícola y ganadero es en todos los países conservador y ultraconservador así que a llorar a otro.
#3 beltraneja
Lo digo siempre, si no se puede hacer nada con los fraudes estos, que los productos de españa pongan bien grande el origen, que no haya que buscarlo.
alfema #4 alfema
Me acabo de fijar y la leche que compro "La Vaquera", que en su día tenía una buena relación calidad / precio, envasada por Leche Celta, viene de Portugal, al menos de aquí cerca, ¡con la de leche que tenemos en Galicia!, quizás toca cambiar a un envasador de leche gallega.

Las mejores y peores leches del supermercado
ombresaco #8 ombresaco
Alguien1 (de Asturias) dirá que "nos perjudica a los productores Asturianos"
Alguien2 (el tramposo) dirá que eso por qué el estado se tiene que meter en cómo hacemos las etiquetas
un rato después.

Alguien1 se quejará de regulaciones e impuestos, olvidando de que parte de eso se usa para protegerlo de Alguien2 (cuando lo detectan)
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
mucho romperse la camisa por el producto "español" pero no hay huevos de mostrarlo, etiquetarlo y trazarlo como se hace en muchos paises, nos la meten doblada aqui mismo, son los de aqui que el producto nacional lo sacan y se van "fuera" y los traen estafandonos para hacer creer que son de aqui, con una calidad y unos controles que dejan mucho que desear, el problema son ellos sobre todo, lloriquean para desviar la verdadera culpabilidad.
Edheo #2 Edheo
Vaya... y "la asturiana", tampoco es de asturias?
#12 minoch4
pimientos de padrón en febrero?
