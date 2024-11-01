Uno de los condenados de la “manada de Huesca” es el neonazi que participó en una brutal paliza a un joven en 2024

Mateo Millán, condenado en la manada de Huesca, fue uno de los neonazis detenidos por la agresión antifascista en el Tubo de Uesca en 2024. Uno de los tres condenados en el caso de la conocida como “manada de Huesca”, Mateo Millán, fue también uno de los neonazis implicados en la brutal agresión a un joven ocurrida en 2024 en la ciudad altoaragonesa.Tal y como recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Uesca, a la que ha tenido acceso AraInfo, Millán