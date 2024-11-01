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Uno de los condenados de la “manada de Huesca” es el neonazi que participó en una brutal paliza a un joven en 2024

Uno de los condenados de la “manada de Huesca” es el neonazi que participó en una brutal paliza a un joven en 2024

Mateo Millán, condenado en la manada de Huesca, fue uno de los neonazis detenidos por la agresión antifascista en el Tubo de Uesca en 2024. Uno de los tres condenados en el caso de la conocida como “manada de Huesca”, Mateo Millán, fue también uno de los neonazis implicados en la brutal agresión a un joven ocurrida en 2024 en la ciudad altoaragonesa.Tal y como recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Uesca, a la que ha tenido acceso AraInfo, Millán

| etiquetas: neonazi , agresión , sexual , manada , huesca
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8 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Seguro que es nazi? A ver si va a ser un nostálgico o un amante de la cultura nórdica… que enseguida catalogáis
8 K 115
devilinside #2 devilinside
#1 Si es que no se pueden llevar tatuajes con runas o cruces gamadas sin que algún woke se ofenda
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radon2 #3 radon2
#2 O símbolos budistas.
2 K 41
devilinside #5 devilinside
#3 Coño, es verdad. Y números al azar repetidos
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pitercio #4 pitercio
El sector del tasis se va a resentir por tanta carrera perdida.
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ipanies #8 ipanies
No falla, ni un amante de la extrema derecha ni de la organización delictiva aporta nada a la sociedad, solo son inútiles, violadores, delincuentes y violentos, gente con la que ni juntarse ni hablar siquiera.
2 K 41
AbiRN #7 AbiRN
Qué sorpresa...
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#6 Tronchador.
Otro que merece una PPR.
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menéame