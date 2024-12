Universo observable, ¿cuánto podemos ver realmente?

Seguro que alguna vez has oído la frase: “todo esto abarca el universo observable”. Suena apabullante, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cuánto es eso realmente? ¿Hasta dónde podemos mirar en este inmenso cosmos? La idea de un "universo observable" marca el límite de todo lo que los seres humanos podemos ver, no solo con nuestros ojos, sino también con los telescopios más avanzados. Pero ese límite no está definido solo por nuestra tecnología, sino por las propias leyes del universo.