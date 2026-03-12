“Trump no tiene un plan para salir de Irán”

La guerra contra Irán no se entiende sin la revolución islámica de 1979, el episodio que marcó la ruptura entre Washington y Teherán, aliados desde la década de los cincuenta. El periodista estadounidense Scott Anderson (Sebastopol, California, 1959) ha reconstruido esa etapa en el libro Rey de reyes , recién publicado en España por Península. Buen conocedor de Oriente Medio, Anderson atiende a este diario desde Nueva York para hablar de la actual crisis.