“Trump no tiene un plan para salir de Irán”

La guerra contra Irán no se entiende sin la revolución islámica de 1979, el episodio que marcó la ruptura entre Washington y Teherán, aliados desde la década de los cincuenta. El periodista estadounidense Scott Anderson (Sebastopol, California, 1959) ha reconstruido esa etapa en el libro Rey de reyes , recién publicado en España por Península. Buen conocedor de Oriente Medio, Anderson atiende a este diario desde Nueva York para hablar de la actual crisis.
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Por lo que parece se han limitado a destacar una fuerza suficientemente bestial sin preparar el tema diplomático, sin preveer las reacciones de Irán ni las consecuencias del ataque a nivel económico mundial.
Irán / Persia tiene una historia milenaria como España, no es tan fácil tumbarla.
Nunca ha habido plan. Va a intentar salvar los papeles diciendo que han ganado y retirando las tropas, y pasará cuando quieran los israelíes. Y los iraníes pararan el algún momento porque tampoco están para esto, ni tiene pinta de tener ganas.