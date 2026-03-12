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“Trump no tiene un plan para salir de Irán”

“Trump no tiene un plan para salir de Irán”

La guerra contra Irán no se entiende sin la revolución islámica de 1979, el episodio que marcó la ruptura entre Washington y Teherán, aliados desde la década de los cincuenta. El periodista estadounidense Scott Anderson (Sebastopol, California, 1959) ha reconstruido esa etapa en el libro Rey de reyes , recién publicado en España por Península. Buen conocedor de Oriente Medio, Anderson atiende a este diario desde Nueva York para hablar de la actual crisis.

| etiquetas: trump , irán , entrevista , scott anderson
7 0 0 K 93 politica
9 comentarios
7 0 0 K 93 politica
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Cada vez es más evidente que para entrar tampoco lo tenía.
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correcorrecorre #5 correcorrecorre
#1 El problema no es entrar, que con un pepinazo lo haces, el problema es resolver el cacao que has generado con el corte de petróleo en el paso de Ormuz, y eso si que es un problema, ni puede anular a Irán, ni puede decir "aquí no ha pasado nada y todos amigos", verdaderamente lo tiene muy jodido.
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
#5 Sí , a eso me refería con "entrar".

Por lo que parece se han limitado a destacar una fuerza suficientemente bestial sin preparar el tema diplomático, sin preveer las reacciones de Irán ni las consecuencias del ataque a nivel económico mundial.
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#6 Hynkel
#1 La IA de Pallantir. Le funcionó bien con Maduro, Trump se vino arriba, y ahora viene el chasco.

Irán / Persia tiene una historia milenaria como España, no es tan fácil tumbarla.
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manuelpepito #4 manuelpepito
El plan lo tienen los israelíes. Trump es un peón, pero como se ha dedicado a quitar a todo aquel que le pueda decir algo, toda la cadena de mando son esbirros lameculos que le dan la razón en todo ( véase el gilipollas de los zapatos grandes). Esto puede marcar profundamente el declive yanqui. Si Irán que tiene una capacidad industrial limitada le está echando la pata, ir contra China en modo economía de guerra no les dura ni una semana, imaginad los chinos haciendo drones por castigo para atacar.

Nunca ha habido plan. Va a intentar salvar los papeles diciendo que han ganado y retirando las tropas, y pasará cuando quieran los israelíes. Y los iraníes pararan el algún momento porque tampoco están para esto, ni tiene pinta de tener ganas.
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tul #3 tul
aliados? los aliados te montan un golpe de estado y te imponen a un dictador sanguinario? menudos aliados de mierda pero claro en la vanguardia a los gringos se lo blanquean todo.
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#2 kaos_subversivo
Duplicada
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#8 xavigo
En cualquier momento Trump puede decir “ya hemos ganado” y tan pancho: todos para casa y aquí paz y después gloria.
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#9 NO86
#8 El cachondeo/escarnio del público no se lo quita nadie, y tampoco la pérdida de votos por fracasar (porque no todos los que le votan son tan idiotas como para no ver que no ha ganado, sino perdido, y mucho).
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menéame