Trump lanza ultimátum a Irán y da plazo para llegar a un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió hoy, 19 de febrero de 2026, un ultimátum a Irán y dio un plazo para llegar a un acuerdo nuclear; en N+ Univision te indicamos qué dijo. Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas. Afirmó que en caso de no alcanzar ningún acuerdo se sabrá en los próximos 10 días que pasará y recalcó que Washington "puede que tenga que ir un paso más allá", sin detallar...