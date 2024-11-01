edición general
Trump lanza ultimátum a Irán y da plazo para llegar a un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió hoy, 19 de febrero de 2026, un ultimátum a Irán y dio un plazo para llegar a un acuerdo nuclear; en N+ Univision te indicamos qué dijo. Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas. Afirmó que en caso de no alcanzar ningún acuerdo se sabrá en los próximos 10 días que pasará y recalcó que Washington "puede que tenga que ir un paso más allá", sin detallar...

DDJ #8 DDJ
Pero qué cansino el puto Trump y su país de mierda. El cabronazo morirá de viejo antes de que pueda llegar una justicia que lo ahorque
8
oceanon3d #1 oceanon3d *
El sábado, con la bolsa cerrada, ataca a saco. Está muy bajo en intención de voto y no le importa nada más

De nuevo el caos en el mundo.

Alguien de peso debería considerar seriamente en quitarlo del medio por la bravas. Es el o el resto del mundo.
4
Veelicus #7 Veelicus
#1 La bolsa cerrada y el caso Epstein mas vivo que nunca.
2
#9 meta
#1 El ramadan acaba de empezar. Deja unos dias a que tengan mas hambre y sed.
2
reithor #11 reithor
#1 la confirmación sería si el Barron Trump hubiera hecho alguna apuesta rara...
1
Dramaba #16 Dramaba
#11 Aún es jueves...
0
#15 eipoc
#1 Si te piensas que el problema es Trump es que no conoces a los EEUU. Trump es la consecuencia.
3
#17 Sariel
#1 quitarlo del medio

Ese pensamiento, ese deseo no te distancia mucho de quien considera que habría que fusilar a decenas de millones de españoles. Se consecuente. Ama a tu país, no des pie.
0
oceanon3d #22 oceanon3d
#17 Si alma cándida, lo que tú digas.

Seguro que tú eres de los que habrías opinado lo mismo de Hitler en los años treinta.
0
sotillo #20 sotillo
#1 Sigo pensando que la orden la dará Israel y el objetivo es hacerse con el control de Europa
1
smilo #6 smilo *
O negocias con los terminos que me da la gana o te bombardeo.
Ojalá si llega el caso le hundan todos los portaviones
1
sotillo #21 sotillo
#6 La idea es destruir todo lo posible de Irán y que Europa reciba otra oleada de refugiados
0
Kantinero #5 Kantinero
es.wikipedia.org/wiki/Países_con_armas_nucleares

Iran tiene o no tiene armamento nuclear?
1
#4 diablos_maiq
Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán Trump.
1
#24 arreglenenlacemagico
#4 tampoco dejaban pasar a los inspectores... esos no son trump
0
SeñorPresunciones #19 SeñorPresunciones
Este finde hay guerra. La vida de la peña en Oriente Medio no vale nada, excepto si eres Israel o tienes mucho dinero.
0
#23 drstrangelove
¿Y qué tiene que perder Irán? Si ceden ahora, los usanos mañana querrán otra cosa, y otra y otra...

Los ayatolás se enrocan, porque total, les van a agredir igual, al menos que no le salga gratis al agresor...
0
#2 guillersk
Hablando se entiende la gente
0
johel #3 johel
#2 Trump tiene mas pinta de pensar que a los cadaveres siempre se les ganan las discusiones.
0
#18 pcmaster
Acuerdo nuclear: Yo fabrico todas las bombas atónmicas que me de la gana y vigilo que tú ni lo intentes.
0
#10 Sariel *
Cómo me gustan los ultimatus, quisiera tener dos al día. Con eso y un bizcocho que tu puta madre me coma el chocho :-P

Edito :-D
0
#13 diablos_maiq *
#10 Se dice: "me encanta el olor de un ultimátum por la mañana".

Es genial para untar en el relaxing café con leche.
0
#14 Sariel
#13 No me gusta tu alias. Y se dice lo que mis huevos quieren. Te gusta, bien, que no, que porculo te den :-D
0
#25 arreglenenlacemagico
hay dos necesidades los ayatolas no tienen casi poder ahora con sus proxys desactivados y su programa nuclear es su ultima baza , luego igual que china chantajea a USA con las tierras raras y a Europa de paso , USA le va a chantajear con el petróleo asi va la cosa si Iran cae solo quedan países que si emiratos y eso venden a china pero ya ahi tienen mas influencia los americanos , se acaba la desestabilizacion en oriente medio es un win win , para todos salvo para putin , los ayatolas y china ,…   » ver todo el comentario
0

