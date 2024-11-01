Trump lanza ultimátum a Irán y da plazo para llegar a un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió hoy, 19 de febrero de 2026, un ultimátum a Irán y dio un plazo para llegar a un acuerdo nuclear; en N+ Univision te indicamos qué dijo. Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas. Afirmó que en caso de no alcanzar ningún acuerdo se sabrá en los próximos 10 días que pasará y recalcó que Washington "puede que tenga que ir un paso más allá", sin detallar...
| etiquetas: trump ultimátum , iran , guerra , ee.uu. , acuerdo nuclear
De nuevo el caos en el mundo.
Alguien de peso debería considerar seriamente en quitarlo del medio por la bravas. Es el o el resto del mundo.
Ese pensamiento, ese deseo no te distancia mucho de quien considera que habría que fusilar a decenas de millones de españoles. Se consecuente. Ama a tu país, no des pie.
Seguro que tú eres de los que habrías opinado lo mismo de Hitler en los años treinta.
Ojalá si llega el caso le hundan todos los portaviones
Iran tiene o no tiene armamento nuclear?
IránTrump.
Los ayatolás se enrocan, porque total, les van a agredir igual, al menos que no le salga gratis al agresor...
Edito
Es genial para untar en el relaxing café con leche.