Trump se prepara para una guerra total con Irán para el sábado [ENG]

Trump se prepara para una guerra total con Irán para el sábado [ENG]

Estados Unidos ha estado trasladando una gran cantidad de medios militares a Oriente Medio mientras continúan las conversaciones entre Irán y EE. UU., bajo la amenaza explícita de una acción militar si no se alcanza un acuerdo para desmantelar el programa nuclear de Irán. “Altos responsables de seguridad nacional le han dicho a Trump que el Ejército está listo para posibles ataques contra Irán tan pronto como este fin de semana, pero, según las fuentes, es probable que el calendario de cualquier acción se extienda más allá del sábado".

#3 concentrado
Hola, ¿es el Pentágono? ¿Qué a qué hora van a atacar el sábado? ¿A las 5? ¿Y no podrían dejarlo para más tarde? Es que a esa hora hay fútbol.

Grande Gila
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
(Gila)
- Oiga, es el enemigo?
A qué hora viene mejor que ataquemos, antes o después de la siesta?

- Mejor después del rezo de las 5, para no confundir las alarmas antiaéreas con la llamada a la oración.

#3 Te adelantaste :hug:
StuartMcNight #11 StuartMcNight
#3 #6 A Trump le preocupan dos cosas. Que no se hable de Epstein y la bolsa.

Por supuesto que atacara en fin de semana esperando haber terminado su operacion relampago antes del lunes y evitar que sus amigotes pierdan demasiado dinero.
#8 A_S
#3 ¿Y cuantos van a venir? es que no sé si tendremos balas para tantos
themarquesito #7 themarquesito
Lo que sea con tal de que no se hable de Epstein
#1 Grahml
Viene al caso  media
#9 lordban *
#1 Lo que está mal es que no entra en los intereses de Israel. Que muchos aún se piensen que es cuestión de egos o de derecha vs izquierda, y no del control judío sobre la élite americana empieza a ser preocupante, después de Epstein debería estar claro, si no lo estaba ya.
ipanies #5 ipanies
No es una "guerra" es un ataque terrorista. Las guerras se declaran.
Tampoco está vez va a haber sanciones internacionales ni resistencias desde "occidente".
Grymyrk #10 Grymyrk
Ahora sí que le darán el Nobel de la Paz
pitercio #2 pitercio
O sea, que lo más probable es mañana y después el lunes.
#4 nadaman
La otra vez que salía mucha mierda por los documentos de Eppstein decidió secuestrar a Maduro, ahora es el turno de Irán. Que vendrá después?
StuartMcNight #12 StuartMcNight
En cualquier caso... otro perfecto ejemplo como los bulardos de los medios respetables y objetivos no eran mas que eso. Bulardos. Y por supuesto, todos los palmeros meneantes repitiendolo como loros.

Nos contaron que Israel habia detenido el 157% de los misiles balisticos de Iran y que no les preocupaba nada. Casualmente... Israel pide que se limiten esos misiles balisticos que pueden parar sin despeinarse y que no son un riesgo. Y estan dispuestos a gastar miles de millones en un ataque a…   » ver todo el comentario
#13 pirat
Los asesionazis no pararán hasta que nos arrastren a la extinción total.
