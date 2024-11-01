Trump se prepara para una guerra total con Irán para el sábado [ENG]

Estados Unidos ha estado trasladando una gran cantidad de medios militares a Oriente Medio mientras continúan las conversaciones entre Irán y EE. UU., bajo la amenaza explícita de una acción militar si no se alcanza un acuerdo para desmantelar el programa nuclear de Irán. “Altos responsables de seguridad nacional le han dicho a Trump que el Ejército está listo para posibles ataques contra Irán tan pronto como este fin de semana, pero, según las fuentes, es probable que el calendario de cualquier acción se extienda más allá del sábado".
Grande Gila
- Oiga, es el enemigo?
A qué hora viene mejor que ataquemos, antes o después de la siesta?
- Mejor después del rezo de las 5, para no confundir las alarmas antiaéreas con la llamada a la oración.
#3 Te adelantaste
Por supuesto que atacara en fin de semana esperando haber terminado su operacion relampago antes del lunes y evitar que sus amigotes pierdan demasiado dinero.
Tampoco está vez va a haber sanciones internacionales ni resistencias desde "occidente".
Nos contaron que Israel habia detenido el 157% de los misiles balisticos de Iran y que no les preocupaba nada. Casualmente... Israel pide que se limiten esos misiles balisticos que pueden parar sin despeinarse y que no son un riesgo. Y estan dispuestos a gastar miles de millones en un ataque a… » ver todo el comentario