Trump se prepara para una guerra total con Irán para el sábado [ENG]

Estados Unidos ha estado trasladando una gran cantidad de medios militares a Oriente Medio mientras continúan las conversaciones entre Irán y EE. UU., bajo la amenaza explícita de una acción militar si no se alcanza un acuerdo para desmantelar el programa nuclear de Irán. “Altos responsables de seguridad nacional le han dicho a Trump que el Ejército está listo para posibles ataques contra Irán tan pronto como este fin de semana, pero, según las fuentes, es probable que el calendario de cualquier acción se extienda más allá del sábado".