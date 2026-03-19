edición general
15 meneos
95 clics
Trump hace una broma sobre Pearl Harbor delante del primer ministro de Japón (EN)

Trump hace una broma sobre Pearl Harbor delante del primer ministro de Japón (EN)  

La broma surgió en respuesta a una pregunta de un periodista japonés que preguntó por qué Trump no informó a Japón sobre el ataque inicial a Irán.

| etiquetas: trump , japón , pearl harbour , irán
12 3 0 K 178 actualidad
9 comentarios
12 3 0 K 178 actualidad
#2 Feliberto
La fachorra que tiene a la izquierda no sabe que cara poner xD
4 K 78
#8 Grahml
#2 Qué va.

Es su cara de siempre.

En verdad le da igual. Esto es lo que le dijo inmediatamente:

«Creo firmemente que solo tú, Donald, puedes lograr la paz en todo el mundo. Para ello, estoy dispuesta a contactar con muchos de nuestros socios en la comunidad internacional para alcanzar juntos nuestro objetivo».

x.com/i/status/2034660517332078595
0 K 20
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Que puto troll...
1 K 32
#3 Leclercia_adecarboxylata
A ver, en realidad la pregunta del periodista japonés es un poco tonta y no aporta nada.

Ha conseguido hacer parecer a Trump inteligente regalándole una respuesta que es una perogrullada.
1 K 30
#6 javic
#3 la pregunta es ridícula, la respuesta normalita.
1 K 30
#9 Zamarro
#3 Solo dejan entrar a palmeros a hacer preguntas.
Los periodistas de verdad no pueden entrar porque ya han purgado a todos los que hacian preguntas incomodas o hacian fotos en las que salen desfavorecidos.
1 K 29
cocolisto #7 cocolisto
¡Que ioputa asesino!,lo que no me ha impedido reírme a carcajadas ante la cara de sota de la palitroque japonesa {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
0 K 20
makinavaja #4 makinavaja
Tiene la delicadeza de una excavadora... :-D
0 K 12
Cuñado #5 Cuñado
Os juro que me sigue costando aceptar que millones de personas votan al tonto del pueblo. Ya no es una cuestión de ideologías o valores, es que es un puto retrasado mental.
0 K 9

menéame