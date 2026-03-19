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Trump hace una broma sobre Pearl Harbor delante del primer ministro de Japón (EN)
La broma surgió en respuesta a una pregunta de un periodista japonés que preguntó por qué Trump no informó a Japón sobre el ataque inicial a Irán.
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#2
Feliberto
La fachorra que tiene a la izquierda no sabe que cara poner
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#8
Grahml
#2
Qué va.
Es su cara de siempre.
En verdad le da igual. Esto es lo que le dijo inmediatamente:
«Creo firmemente que solo tú, Donald, puedes lograr la paz en todo el mundo. Para ello, estoy dispuesta a contactar con muchos de nuestros socios en la comunidad internacional para alcanzar juntos nuestro objetivo».
x.com/i/status/2034660517332078595
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#1
SeñorPresunciones
Que puto troll...
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#3
Leclercia_adecarboxylata
A ver, en realidad la pregunta del periodista japonés es un poco tonta y no aporta nada.
Ha conseguido hacer parecer a Trump inteligente regalándole una respuesta que es una perogrullada.
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#6
javic
#3
la pregunta es ridícula, la respuesta normalita.
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#9
Zamarro
#3
Solo dejan entrar a palmeros a hacer preguntas.
Los periodistas de verdad no pueden entrar porque ya han purgado a todos los que hacian preguntas incomodas o hacian fotos en las que salen desfavorecidos.
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#7
cocolisto
¡Que ioputa asesino!,lo que no me ha impedido reírme a carcajadas ante la cara de sota de la palitroque japonesa
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#4
makinavaja
Tiene la delicadeza de una excavadora...
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#5
Cuñado
Os juro que me sigue costando aceptar que millones de personas votan al tonto del pueblo. Ya no es una cuestión de ideologías o valores, es que es un puto retrasado mental.
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Es su cara de siempre.
En verdad le da igual. Esto es lo que le dijo inmediatamente:
«Creo firmemente que solo tú, Donald, puedes lograr la paz en todo el mundo. Para ello, estoy dispuesta a contactar con muchos de nuestros socios en la comunidad internacional para alcanzar juntos nuestro objetivo».
x.com/i/status/2034660517332078595
Ha conseguido hacer parecer a Trump inteligente regalándole una respuesta que es una perogrullada.
Los periodistas de verdad no pueden entrar porque ya han purgado a todos los que hacian preguntas incomodas o hacian fotos en las que salen desfavorecidos.