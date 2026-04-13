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Trump asegura que Irán le ha llamado esta mañana

Trump asegura que Irán le ha llamado esta mañana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que su Administración ha recibido esta mañana una llamada "de la otra parte", en referencia a Irán, y ha afirmado que Teherán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo". Lo ha dicho ante los periodistas en la Casa Blanca, en un momento de máxima tensión entre ambos países.Las declaraciones llegan menos de tres horas después de que Washington impusiera un bloqueo naval sobre puertos iraníes .

| etiquetas: trump , irán , llamada
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31 comentarios
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Comentarios destacados:          
wachington #1 wachington
Sr. Trump, ese señor que le ha llamado esta mañana está ahora en esta habitación con nosotros?
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Pertinax #4 Pertinax
#1 Señale en esta muñeca dónde le ha tocado. :troll:
3 K 56
asurancetorix #15 asurancetorix *
#1 ¿Oigaaa? ¿Es el enemigo...?

PD: acabo de descubrir que necesitamos un emoticono de Gila. Con casco. ¡Admin!

Edito: ya lo había dicho #10
3 K 52
HeilHynkel #22 HeilHynkel
#15 #10

¡apoyo la moción! @Eirene
3 K 53
#28 capitan.meneito
#1 le ha llamado Marcelo.
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elTieso #10 elTieso
¿Es el enemigo? Esto es de Gila.
6 K 83
EldelaPepi #26 EldelaPepi
#10
El mundo se ríe de él aunque sea el tipo con más poder militar del planeta.
imagínate si no lo tuviera.
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#5 marcotolo
trump es un candidato perfecto para los comicos rusos esos que se hacen pasar por politicos y se rien de incautos
4 K 51
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#5 Y para teleoperadores de Vodafone.
2 K 41
wachington #7 wachington
#5 Debe ser de las personas más imitadas del mundo y además con la facilidad de que tiene el vocabulario de un niño de 4 años.
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DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
#7 però aquí el tens petant el planeta.
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HeilHynkel #19 HeilHynkel
#5

Pero si es que no hace ni falta que le llamen ... ya suelta las burradas él solito.
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#24 marcotolo
#19 tambien es cierto xD
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BastardWolf #3 BastardWolf
Y eso fue antes o despues de sentirse Jesucristo?
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josde #14 josde
#3 Cuando se sintió Judas. :-D
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#29 capitan.meneito
#16 se lo han copiado al Mundo Today
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#2 Sarampion
¿Pero este hombre no puede estar diez minutos callado?
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DayOfTheTentacle #20 DayOfTheTentacle
#2 tú terrorista.
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Poplíteo #11 Poplíteo
Le llamaron, pero no se identificaron. Se limitaron a jadear.
1 K 32
#12 Leclercia_adecarboxylata
Fue una llamada perdida.
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Priorat #27 Priorat *
- ¿Está Trump?
- ¿De parte de quien?
- Soy Irán.


¿Aún hay alguien que se cree a Trump?
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ur_quan_master #25 ur_quan_master
Repetimos el guión de la semana pasada.
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reithor #17 reithor
-¿Quién es?
+Soy Irán
-¿Iran? ¿Que más?
+ ¡Irán Enbolas!
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#18 exeware
hay video de la llamada: www.youtube.com/watch?v=RM41MrKUhL4
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Es yisus el que hace de intermediario? O mahoma?
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#23 eldelcerro
¿Pero? ¿Irán o no Irán?
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#8 diosmioporque
Y a mi me ha llamado dios.
Os lo juro. Una vez más.
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#30 drstrangelove
Vaya por Dios, justo cuando todo el mundo tenía preparados los largos de petróleo, van y lo llaman para un acuerdo.
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#13 Emotivo *
Aló Presidente.
Jamás jamaras jamón de jamenei.
Le han dicho.
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menéame