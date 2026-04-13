Trump asegura que Irán le ha llamado esta mañana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que su Administración ha recibido esta mañana una llamada "de la otra parte", en referencia a Irán, y ha afirmado que Teherán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo". Lo ha dicho ante los periodistas en la Casa Blanca, en un momento de máxima tensión entre ambos países.Las declaraciones llegan menos de tres horas después de que Washington impusiera un bloqueo naval sobre puertos iraníes .
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PD: acabo de descubrir que necesitamos un emoticono de Gila. Con casco. ¡Admin!
Edito: ya lo había dicho #10
¡apoyo la moción! @Eirene
El mundo se ríe de él aunque sea el tipo con más poder militar del planeta.
imagínate si no lo tuviera.
Pero si es que no hace ni falta que le llamen ... ya suelta las burradas él solito.
- ¿De parte de quien?
- Soy Irán.
¿Aún hay alguien que se cree a Trump?
+Soy Irán
-¿Iran? ¿Que más?
+ ¡Irán Enbolas!
Os lo juro. Una vez más.
Jamás jamaras jamón de jamenei.
Le han dicho.