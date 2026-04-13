Trump asegura que Irán le ha llamado esta mañana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que su Administración ha recibido esta mañana una llamada "de la otra parte", en referencia a Irán, y ha afirmado que Teherán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo". Lo ha dicho ante los periodistas en la Casa Blanca, en un momento de máxima tensión entre ambos países.Las declaraciones llegan menos de tres horas después de que Washington impusiera un bloqueo naval sobre puertos iraníes .