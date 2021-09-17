Trump anuncia la muerte del exdirector del FBI Robert Mueller: "Me alegro de que esté muerto"

El exdirector del FBI Robert S. Mueller, quien estuvo al frente de la agencia federal 12 años, ha fallecido este sábado a los 81 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho público el deceso del funcionario en un mensaje de Truth Social en el que ha celebrado su pérdida.
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Yo, cuando Trump la palme, voy a volver a beber alcohol, solo para brindar por ello.
Yo le deseo lo mismo a Trump y no me considero despiadado.
A Trump le llegará su hora, más pronto que tarde. Le ocurrirá como en la ficción a Henry Fonda en Once upon a time in the West. o como a otros en la realidad, como fue el caso de Anastasio Somoza (hijo de otro dictador con el mismo nombre) con un bazuca:
venceremos-arg.org/2021/09/17/matar-al-tirano/
¡Qué buena película y que preciosa banda sonora de Ennio Morricone!
www.imdb.com/es-es/title/tt0064116/
Poético, o algo.
Sí, justicia poética y revolucionaria. Si copias el párrafo completo, queda mejor:
La acción tuvo lugar en Asunción, en la Avenida Generalísimo Franco (hoy Avenida España). Paradojas de la historia, en un país dominado por una dictadura, cae un dictador a los pies de Franco.
Efectivamente. Tú también puedes hacerlo. Seguro que sabes cómo.
Buen fin de semana.
y mañana mejor que pasado
Fiesta grande en el planeta tierra.
Celebraremos su muerte tal y como lo hace el.