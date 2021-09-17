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Trump anuncia la muerte del exdirector del FBI Robert Mueller: "Me alegro de que esté muerto"

Trump anuncia la muerte del exdirector del FBI Robert Mueller: "Me alegro de que esté muerto"

El exdirector del FBI Robert S. Mueller, quien estuvo al frente de la agencia federal 12 años, ha fallecido este sábado a los 81 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho público el deceso del funcionario en un mensaje de Truth Social en el que ha celebrado su pérdida.

| etiquetas: mueller , trump , fbi , eeuu
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43 comentarios
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Comentarios destacados:            
themarquesito #1 themarquesito
Trump es incapaz de no ser un miserable, aunque sea durante un cuarto de hora.
68 K 595
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
#1 No, es gilipollas, despiadado y subnormal a tiempo completo.
11 K 80
perrico #26 perrico
#2 Tampoco te pases.
Yo, cuando Trump la palme, voy a volver a beber alcohol, solo para brindar por ello.
1 K 22
GuerraEsPaz #34 GuerraEsPaz *
#26 pasarse? se ha quedado @SeñorPresunciones bastante corto
1 K 20
perrico #43 perrico
#34 Pero no por este motivo.
Yo le deseo lo mismo a Trump y no me considero despiadado.
0 K 12
#37 pirat
#26 Se supone que la naranja escaqueada no bebe...
0 K 9
#18 Eukherio
#1 Nunca decepciona en ese sentido.
1 K 28
Skiner #20 Skiner *
#1 Tranquilo que le pagarán con la misma moneda. {0x1f52b}
0 K 7
Beltenebros #21 Beltenebros *
#0 #1
A Trump le llegará su hora, más pronto que tarde. Le ocurrirá como en la ficción a Henry Fonda en Once upon a time in the West. o como a otros en la realidad, como fue el caso de Anastasio Somoza (hijo de otro dictador con el mismo nombre) con un bazuca:
venceremos-arg.org/2021/09/17/matar-al-tirano/
¡Qué buena película y que preciosa banda sonora de Ennio Morricone!
www.imdb.com/es-es/title/tt0064116/
3 K 64
#27 Tensk
#21 "La acción tuvo lugar en Asunción, en la Avenida Generalísimo Franco (hoy Avenida España)."

Poético, o algo.
0 K 11
Beltenebros #28 Beltenebros
#27
Sí, justicia poética y revolucionaria. Si copias el párrafo completo, queda mejor:

La acción tuvo lugar en Asunción, en la Avenida Generalísimo Franco (hoy Avenida España). Paradojas de la historia, en un país dominado por una dictadura, cae un dictador a los pies de Franco.
0 K 16
#29 Tensk
#28 Uys, y si además lo pones en negrilla y cursiva a la vez, ya es la rehostia.
0 K 11
Beltenebros #31 Beltenebros
#29
Efectivamente. Tú también puedes hacerlo. Seguro que sabes cómo.
Buen fin de semana.
1 K 27
GuerraEsPaz #38 GuerraEsPaz
#21 esperemos que sea pronto tanto a el, como a su familia y a todos sus colaboradores directos {0x1f64f}
0 K 8
parrita710 #32 parrita710
#1 Recordemos que han destruido vidas de personas por citar al nazi de Kirk.
0 K 8
Verdaderofalso #40 Verdaderofalso
#1 es gilipollas directamente
1 K 40
jm22381 #4 jm22381
Imagina lo que nos alegraremos cuando el finado seas tú ¬¬
32 K 277
Dene #5 Dene
#4 va a haber fiesta en medio mundo...
y mañana mejor que pasado
10 K 79
Sr.No #35 Sr.No
#5 el de la Tatcher va a parecer las fiestas de un pueblito en comparación.
1 K 25
borteixo #41 borteixo
#5 como que medio, quitando israel y medio eeuu el resto hacemos festivo.
0 K 10
#19 kkjj
#4 Yo ya tengo mi botella de cava lista para descorchar
0 K 6
JoseRvValjean #13 JoseRvValjean
A ver si hay suerte y podemos brindar por tu puto fallecimiento este año, cacho hijo de la gran puta
8 K 78
#15 Marisadoro
#13 Mejor junto con Netanyahu.
Fiesta grande en el planeta tierra.
6 K 54
borteixo #42 borteixo
#13 hay que decirlo más
0 K 10
#9 candonga1
A ver que dice su amigo Abascal.
2 K 36
angelitoMagno #17 angelitoMagno
Algún día este miserable también morirá y creo que lo único que me dará pena será que al morirse no pueda ver las alegrías y celebraciones que causará su muerte en el mundo.
2 K 35
tommyx #24 tommyx
Vaya nivel. Miserable
2 K 29
#14 capitan.meneito
Este tío es el demonio.
2 K 29
ansiet #12 ansiet
Mezquino y psicópata es el asqueroso del anaranjao de mierda este.
Celebraremos su muerte tal y como lo hace el.
2 K 25
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Esto no aprovecha una ocasión para quedarse callado ni debajo del agua.
2 K 24
Fartón_Valenciano #11 Fartón_Valenciano
Este tío es un psicópata de libro, lo pero de todo es que tiene a su disposición el maletín nuclear, madre mía...
1 K 21
#25 solojavi
o_o o_o o_o este personaje nunca defrauda, cuando crees que no puede caer más bajo encuentra la forma de superarse.
1 K 20
#6 Kuruñes3.0
Que poca elegancia joder. Hasta en eso es peor que Vladimir. Supervillano de chichinabo. Patán. No fdaba ni para esbirro del RuZo.
2 K 19
Tkachenko #8 Tkachenko
#6 estás diciendo que Trump está a las órdenes de Putin?? xD xD
1 K 30
#10 Kuruñes3.0
#8 psss a veces también hablo con mi pato de goma, tu sígueme la corriente.
1 K 23
#23 Gurripander
El agente naranja está anticipando un deseo ferviente de la humanidad, desde hace tiempo, hacia su persona...
1 K 18
Vodker #7 Vodker
Cada día evoluciona en un ser más despreciable. A ver si los USAmericanos se deshacen de él pronto, que así ganamos todos.
1 K 18
Alf74 #16 Alf74 *
cuando muera el zanahorio, que puede que no le quede mucho, me voy a emborrachar como nunca
1 K 17
neiviMuubs #22 neiviMuubs *
El nivel de narcisismo de este tipo es una salvajada, ¿de cuántos compatriotas se ha alegrado de su muerte? ya lleva varios, todos siendo personas que cometieron el terrible delito de criticarle o estar en su camino. Muchos yankis le votaron porque "dice lo que piensa", pero más de uno de sus votantes se habrá dado cuenta a fondo de que igual no mola tanto que un tipo que está tan podrido por dentro suelte todas sus diarreas mentales en público... aunque aún habrán sádicos que mientras no les toque a ellos, no dudo que lo disfruten y todo.
1 K 11
nemesisreptante #39 nemesisreptante
Es increíble que la izquierda tenga que hacer autocrítica mientras que la derecha no puede ser más miserable.
0 K 11
dogday #33 dogday
Donald Trump es un excremento humano a tiempo completo.
0 K 10
#30 ogrexxx
Este hombre es como una sucesión infinita de "no hay huevos" sin consecuencias (para él)
0 K 7
#36 Anais33
Pues ya veréis cuando el casque una fiesta como la del final del Imperio Contrataca
0 K 7

menéame