La trampa sobre el IRPF que asfixia a la clase media

En economía, existe un fenómeno tan silencioso como devastador para el bolsillo del ciudadano: la progresividad fría. Ocurre cuando los salarios suben para compensar el aumento del coste de la vida (inflación), pero los tramos de los impuestos no se ajustan en consecuencia. El resultado es una subida de impuestos encubierta que, como demuestran los datos, está golpeando con especial dureza a quienes menos tienen. ¿Qué es la deflactación y por qué importa? Deflactar el IRPF consiste en ajustar los tramos del impuesto y las deducciones al ritmo
Vamos a pedir que no nos suban los sueldos. A ver qué pasa
El culpable es la inflación (y peor se va a poner) que merma el valor del trabajo
Mientras un empresario puede subir los precios y con eso los beneficios, los trabajadores y empresarios débiles, se deben comer la subida y poder ganar más
Ojo. En realidad no es ganar más. Es no perder poder… » ver todo el comentario
La clase baja paga poco o nada y recibe ayudas de guardería, comedor, ludoteca en vacaciones...
La clase alta hace ingeniería fiscal y apenas paga tampoco.
Conclusión: la clase media la que más paga y menos recibe a cambio.
Eso si Koldo y su banda se forran con las constratas como Azvi.
