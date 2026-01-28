edición general
La trampa sobre el IRPF que asfixia a la clase media

En economía, existe un fenómeno tan silencioso como devastador para el bolsillo del ciudadano: la progresividad fría. Ocurre cuando los salarios suben para compensar el aumento del coste de la vida (inflación), pero los tramos de los impuestos no se ajustan en consecuencia. El resultado es una subida de impuestos encubierta que, como demuestran los datos, está golpeando con especial dureza a quienes menos tienen. ¿Qué es la deflactación y por qué importa? Deflactar el IRPF consiste en ajustar los tramos del impuesto y las deducciones al ritmo

| etiquetas: irpf , economia , deflactacion
9 comentarios
mstk
Deflactar el irpf supone ingresar menos para pagar unos servicios públicos que cuestan mas debido a la inflación.
Rogue
Si tienes que levantarte a las 7 de la mañana para ganarte un sueldo, no eres clase media. Eres clase trabajadora y punto.  media
elTieso
También nos asfixia el impuesto de sociedades indirectamente, las grandísimas empresas pagan un 2% y las PYMES un 30%, si las grandes pagaran al menos un 10% habría mucho más dinero para sostener el gasto público y no sería tan necesario sangrarnos a nosotros. Así que si vamos a demonizar los impuestos, hagámoslo bien, recordando que los ricos pagan muy poco, igual que los directivos con salario de 75.000 como dice el artículo.
daniMate
Osea que te suben el sueldo y en consecuencia, pagas más impuestos en euros y ese es el culpable de no pueda comprar tantas cosas como antes?

Vamos a pedir que no nos suban los sueldos. A ver qué pasa

El culpable es la inflación (y peor se va a poner) que merma el valor del trabajo
Mientras un empresario puede subir los precios y con eso los beneficios, los trabajadores y empresarios débiles, se deben comer la subida y poder ganar más

Ojo. En realidad no es ganar más. Es no perder poder…   » ver todo el comentario
eltxoa
Los que menos tienen no son la clase media. ¿Qué hacemos cuando se describen las cosas de forma maliciosamente errónea?
enak
#4 La clase media paga y apenas recibe retorno en forma de servicios públicos.

La clase baja paga poco o nada y recibe ayudas de guardería, comedor, ludoteca en vacaciones...

La clase alta hace ingeniería fiscal y apenas paga tampoco.

Conclusión: la clase media la que más paga y menos recibe a cambio.
jmdesbarrando
Pagar y pagar. Para recibir servicios de calidad dudosa como esas vias del ave donde se gastan 700 y ni cambian la via.
Eso si Koldo y su banda se forran con las constratas como Azvi.
eltxoa
#1 Pero si la vía que cambiaron es la que se ha roto! :wall:
Solinvictus
#1 di que si, porque tienen que pagar los tratamientos de un enfermo de cáncer? Que se lo pague el y si no puede que se muera.

PD. ESPERO QUE LA IRONIA SE NOTE.
